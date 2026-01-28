Russell resta importancia al buen inicio de Mercedes: "No se pueden sacar conclusiones"

Tras saltarse el segundo día de acción debido a la previsión de lluvia que finalmente se cumplió, el equipo Mercedes regresó a la pista de Barcelona este martes para seguir acumulando kilomentraje con el W17 y, al mismo tiempo, asustar a todos sus rivales.

George Russell se puso al volante por la mañana y completó 92 vueltas, mientras que Andrea Kimi Antonelli se subió al coche por la tarde y dio 91 vueltas. En total, los alemanes dieron 183 vueltas el miércoles, recorriendo así algo más de 850 km. Pero no todo quedó ahí, ya que ambos acabaron ocupando los dos primeros puestos en la tabla de tiempos, con un 1:17.326 como mejor crono.

Conscientes de que todos los ojos están puestos sobre Mercedes, George Russell quiso restar importancia al hecho de haber marcado los mejores tiempos de los test hasta ahora.

"La temperatura de la pista era de un solo dígito esta mañana, uno de los circuitos más fríos en los que he conducido, por lo que no se puede sacar mucha conclusión de los tiempos. La emoción vendrá cuando lleguemos a Melbourne y podamos hacernos una idea de dónde nos encontramos con respecto a nuestros competidores", dijo.

Para el piloto británico, que parte como uno de los principales favoritos este año, lo más importante es el hecho de poder completar sus programas de trabajo y acumular kilometraje en el W17.

"Hoy todo ha ido relativamente bien desde el punto de vista de la fiabilidad, lo cual es positivo para nuestro programa general. El objetivo de esta prueba es acumular kilómetros con el monoplaza y asegurarnos de que todo funciona como debería. Así que hoy ha ido bien, ya que Kimi y yo hemos podido dar un gran número de vueltas una vez más".

El equipo de Brackley ahora tiene la opción de completar su tercer y último día en pista el jueves o viernes, pero tal y como reveló Russell, dependerá del tiempo: "Por ahora, estamos trabajando duro y disfrutando del proceso de preparación para la temporada que se avecina. Todavía nos queda un día más de pruebas, que podría ser mañana, pero dependerá del tiempo".

Su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, hizo comentarios más personales: "Para mí ha sido mejor que el lunes, cuando la pista mojada por la mañana limitó mis vueltas. Esta tarde hemos podido completar una distancia total de carrera, acumulando kilómetros y obteniendo muchos datos con los que trabajar para el equipo".

"Este coche es completamente nuevo y muy diferente al del año pasado, así que me voy acostumbrando a él con cada vuelta que completamos. Es un aprendizaje constante para mí como piloto y también para el equipo, por lo que acumular tantos kilómetros como podamos es muy útil".

"Hasta ahora hemos completado nuestro programa en ambos días. Ese es el único objetivo real de esta prueba y esperamos que nuestro tercer y último día de acción transcurra sin problemas. Podría ser mañana, si el tiempo es seco", concluyó el italiano, que en 2026 disputará su segunda temporada completa en la Fórmula 1.