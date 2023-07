Ricciardo "no teme" su regreso a F1 a mitad de año con AlphaTauri

Nyck de Vries fue despedido por AlphaTauri después de sólo 10 carreras en la temporada 2023 de la Fórmula 1 tras no poder igualar el rendimiento de su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, por lo que Red Bull ha echado mano de su tercer piloto, Daniel Ricciardo, para sustituir al holandés de forma inmediata y regresará a la parrilla la próxima semana en Hungría.

Si bien todavía no tiene expectativas definidas para las que serán sus primeras carreras de regreso a AlphaTauri (antes Toro Rosso), el australiano aprecia el gran reto al que se enfrentará próximamente con una escudería que actualmente es última en la clasificación de constructores.

"Estoy entusiasmado, es un reto sin duda llegar [a mitad de año] e intentar empezar de cero", dijo en una entrevista para el canal de YouTube de la Fórmula 1.

"Pero también siento que he vivido muchas cosas en los últimos años y que ya no me asusta nada de lo que se me ponga por delante".

"Soy consciente de que el coche va a tener sus limitaciones. Puede que no tenga tanto agarre como el Red Bull RB19 que piloté hace unos días, pero si se siente relativamente equilibrado, será un monoplaza con el que pueda trabajar".

"Esperan resultados, rendimiento, pero creo que hasta que no me suba al coche es difícil definir qué es eso. ¿Es un octavo puesto? ¿Es un 14º? No creo que haya presión antes del parón de verano".

"Pero tampoco espero tener un inicio lento por decirlo de alguna manera. Quiero empezar con buen pie e intentar poner en práctica lo que he aprendido este tiempo fuera de los circuitos", explicó.

La sorprendente llamada de AlphaTauri a Ricciardo se produjo justo a la mitad de su año sabático, después de dos años muy complicados en McLaren. Sin embargo, el australiano dijo que ese telefonazo de Helmut Marko llegó en el momento adecuado, justo después de haber recuperado el deseo de volver a la parrilla de la Fórmula 1.

"Realmente no necesité pensarlo mucho", aseguró. "Al estar de vuelta en esta familia [Red Bull], me siento como si estuviera viviendo todo otra vez desde cero, y esas son las llamadas que solía recibir".

"Así que no había duda de que iba a decir que sí. He formado parte de la familia Red Bull durante mucho tiempo y sé que estas cosas pueden pasar, así que aunque estaba seguro de tener un año sabático, en el fondo de mi mente sabía que tal vez recibiría una llamada en algún momento".

Al hablar de ese deseo de regresar a la parrilla, Ricciardo reconoció que no le nació de la noche a la mañana, ya que se "desenamoró" de la Fórmula 1 a finales del año pasado.

Christian Horner, director de Red Bull, dijo a principios de este año que el equipo casi no había reconocido al antiguo Ricciardo en sus primeras sesiones de simulador como tercer piloto. Y el mismo piloto reveló que tras unas cuantas sesiones "empecé a sentirme yo mismo otra vez".

"Volver a Red Bull y con el recibimiento que tuve, fue un poco abrumador", explicó.

"Una vez que hice unas cuantas sesiones en el simulador, empecé a sentirme yo de nuevo. Y eso me devolvió a la normalidad. Ahí fue cuando volví a enamorarme [de la F1] y a estar listo para volver".

Una visita a la Super Bowl y sus posteriores apariciones en los grandes premios de Australia y Mónaco reavivaron aún más la llama de volver a formar parte de la parrilla del Gran Circo.

"Creo que fue probablemente cuando fui a la Super Bowl, cuando volví a meterme en un entorno competitivo, cuando empecé a recuperar algunos de esos sentimientos", añadió.

"Y me dije, este sentimiento no me ha desaparecido todavía, me encantaría estar bajo las luces y poder competir ahora mismo. Fue un momento en el que todo empezó a cambiar. No estaba echando espuma por la boca en Melbourne, pero estaba empezando a animarme".

"En Mónaco estaba viendo la clasificación y fue muy emocionante. Y ahí es cuando realmente empecé a decir algo como: 'Ahhg, estar en un coche por aquí sería muy divertido.'", finalizó.