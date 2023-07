Los rumores sobre Norris y Ferrari F1, de momento infundados

El mercado en Ferrari es una realidad por el momento. La escudería del Cavallino Rampante no ha empezado a hablar de renovaciones con Charles Leclerc y Carlos Sainz, los dos pilotos que figuran en la lista de prioridades para la ampliación del contrato, aunque es esperable que las primeras charlas se produzcan después del GP de Italia en Monza.

Los rumores de estos días, por lo tanto, en Maranello ni tan siquiera se toman en consideración ni se comentan: Lando Norris, destacando con un segundo puesto en el GP de Gran Bretaña con su McLaren, fue puesto inmediatamente en el centro de los focos de la Scuderia y Red Bull.

En Silverstone, Mark Berryman, mánager que de Lando Norris, fue visto hablando con Helmut Marko, dando pie a los rumores que el propio asesor austriaco había alimentado, admitiendo que el británico es el joven más fuerte y que sería un privilegio llevarse bien con Max Verstappen.

El inglés, protegido de Zak Brown, es un fijo en el equipo de Woking, y éste tiene contrato en vigor hasta 2025, por lo que las especulaciones pueden ser útiles para subir la cotización de Lando.

Norris, por tanto, no entra en los planes de Ferrari porque lo que se respira en Maranello son aires de renovación para la dupla actual, que, salvo alguna rencilla reciente en pista, está probada y bien compenetrada. La Scuderia, por tanto, no parece estar interesada en el mercado.

Incluso las especulaciones sobre Alexander Albon, quien se ha relanzado al volante del Williams tras el varapalo que recibió del equipo afincado en Milton Keynes, no llevan a ninguna parte. El anglo-tailandés no ha respondido a la llamada de Red Bull (Marko le habría 'sondeado' para ocupar posiblemente el asiento de Sergio Pérez) porque prefiere esperar a que se abra una puerta en Maranello. Aunque con Leclerc y Sainz bien asentados, no hay esperanza de conseguir un asiento en el equipo a corto plazo.