La intrahistoria de la radio de Verstappen cantando una canción en Brasil

Verstappen logró el domingo en Interlagos su decimoséptima victoria en una carrera de 2023, lo que le ha dado otro récord histórico como piloto con el mayor porcentaje de triunfos en una temporada.

Incluso si no gana en ninguna de las dos carreras que quedan, su registro del 77,27% eclipsa la marca del 75% que Alberto Ascari alcanzó en 1952, cuando ganó seis de ocho grandes premios.

Cuando su equipo le felicitó por radio por la hazaña tras la bandera a cuadros, también le dijeron que le darían otro trozo de historia, y a todo el mundo sorprendió que empezara a sonar el éxito de Tom Jones de 1966, la canción 'Green, Green Grass of Home'.

A pesar avisar por radio que "no era un buen cantante", Max Verstappen intentó unirse a la letra mientras volvía a boxes.

Su ingeniero Gianpiero Lambiase bromeó diciéndole: "No dejes tu trabajo", antes de que Verstappen respondiera: "¡Creo que soy mejor en eso!".

Max Verstappen, Red Bull Racing, en el garaje antes de la carrera

La elección de una canción tan clásica provocó un poco de intriga, pero el director del equipo Red Bull, Christian Horner, ha explicado el trasfondo, y que la canción era una de las que Verstappen y su padre Jos Verstappen solían escuchar en su época en karting.

"Hoy hemos aprendido algo más sobre Max, que cuando volvía de las carreras de karts, su padre ponía una y otra vez temas de Tom Jones", dijo Horner.

"Así que se me ocurrió poner 'Green, Green Grass of Home'. Era Radio Red Bull".

'Green, Green Grass of Home' es una canción triste que habla de un feliz regreso a casa, donde se reencuentra con la gente y los lugares que han marcado su vida. Sin embargo, luego el protagonista se da cuenta de que todo es un sueño y de que se despierta entre cuatro paredes grises y ante la presencia de 'un guardia y un viejo padre triste'.

Horner admitió cierta sorpresa porque, cuando se le pidió que eligiera una canción para Verstappen, eligió un viejo clásico como favorito del holandés en lugar de algo moderno.

"No tengo ni idea de por qué un chico de 26 años elegiría 'Green, Green Grass'. Me parecía la canción más improbable. Pero Jos me lo dijo en Qatar".

"Le pregunté '¿Cuál es tu canción favorita?', a ver si Paul [Smith, jefe de comunicación de Red Bull] puede ponerla. Y me dijo 'Green, Green Grass' de Tom Jones".

"Pensaba que, después de las Spice Girls, le gustaría Ed Sheeran o alguien contemporáneo de su edad. Pero no, ¡Tom Jones!".

Hablando sobre batir el récord de Ascari después de la carrera, Verstappen dijo que más que estar en los libros de historia, era un testimonio de la forma en que él y Red Bull estaban trabajando de manera impecable.

"No es algo que cuando llegué a la Fórmula 1 necesitara, tener un récord de victorias del 75% a lo largo de una temporada", dijo.

"Ese tipo de cosas llegan cuando todo funciona realmente bien. Me siento bien en el coche, el coche es muy competitivo y el equipo apenas comete errores. Entonces puedes tener una temporada como la que estamos teniendo".

"Para mí, se trata más de disfrutar del momento y de intentar aprovechar al máximo cada oportunidad", concluyó.