Pérez niega que haya cláusulas de rendimiento en su contrato con Red Bull F1

Pese a haber firmado su renovación hace unos meses, el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1 y en Red Bull podría decirse que está más en el aire que nunca, sobre todo a raíz de una información en relación a una cláusulas de rendimiento que los austriacos podrían activar para romper el contrato del mexicano antes de su conclusión, que está estipulada para finales de 2026.

Como cada fin de semana, Checo fue preguntado por su futuro en la previa del GP de Hungría y dijo: "No hay nada nuevo. Tenemos dos carreras por delante en las que queremos recuperar nuestro nivel".

"Esa es la prioridad para mí y para el equipo. He estado en la fábrica durante la semana y la principal prioridad para nosotros es volver a nuestro mejor estado de forma en las próximas carreras".

En cuanto a las cláusulas de rendimiento de las que se habla y que supuestamente podrían hacer que su asiento quedase libre incluso esta temporada, Checo Pérez fue tajante y negó su existencia.

"Creo que tengo un largo camino por recorrer y sólo va a importar dónde termine en Abu Dhabi".

"Es difícil eliminar el ruido exterior, pero vengo aquí para hacerlo lo mejor posible. Cuando estoy aquí, cuando entreno en casa, cuando estoy en el simulador con el equipo, sólo me centro en las cosas importantes. Creo que se habla mucho más de ti cuando estás en Red Bull [que en otro equipo]".

"No hay nada nuevo al respecto. Obviamente no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada de eso [dijo en referencia a las cláusulas de rendimiento]".

"Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones de buen humor y creo que sería bueno para mi lado del box irnos de buen humor".

"Estoy totalmente centrado en mi trabajo; estaré aquí en las carreras que quedan este curso y volveré a estar aquí el año que viene, no ha cambiado nada. Sólo me centro en mí mismo", aseguró.

Ante la pregunta de si igualmente siente más presión de cara a las dos próximas carrera, Pérez dijo: "Desde luego que no. Lo que necesitamos es conseguir puntos de aquí a final de año".

"Así que las dos próximas carreras no cambian nada para mí", concluyó el piloto mexicano.