Pérez, tras el "inaceptable" de Horner: "Las cosas pueden cambiar muy deprisa"

"Es insostenible no sumar puntos y él lo sabe", dijo Christian Horner, director de Red Bull, después de otro mal fin de semana para Checo Pérez en Silverstone. Esas palabras, sumadas a las de Helmut Marko, añaden presión al piloto mexicano en un momento de la temporada en el que se encuentra fuera del top 5 del mundial de pilotos y a 137 puntos de su compañero Max Verstappen.

Sobre esa ventaja se rumorea que hay una cláusula que permitiría a Red Bull no cumplir el contrato de Pérez de cara a 2025, pero el piloto de 34 años lo negó en la previa del GP de Hungría, este jueves.

Más al respecto: Fórmula 1 Pérez niega que haya cláusulas de rendimiento en su contrato con Red Bull F1

"Creo que es obvio", respondió el de Guadalajara. "Yo soy el primero que no está satisfecho con las últimas carreras, con los últimos resultados, y soy el primero que quiere volver a nuestro mejor nivel, ese es el principal objetivo para nosotros este fin de semana".

En cuanto a la presión, comentó: "Es difícil alejarse del ruido del exterior, pero ya sabes, yo vengo aquí a dar lo mejor de mí. Y cuando estoy aquí, o en casa entrenando o con el equipo en el simulador, me centro solo en lo importante. Obviamente cuando estás en Red Bull todo se vuelve más noticiable, pero eso es lo bueno de este desafío, eso es lo que me encanta. Por eso decidí fichar en su día y renovar este año, porque es un reto enorme, que te hace darlo todo, pero es lo que quiero".

Esta será la penúltima carrera de la primera parte del curso, antes de que tras el GP de Bélgica arranquen las vacaciones de verano. Con eso en mente, Sergio Pérez es consciente de que tiene que empezar a dar la vuelta a la situación desde ya, y cuenta con el apoyo completo de su escudería: "Sí, creo que el equipo está totalmente centrado, con la preparación que tengo con mis ingenieros y con todo el mundo en la fábrica".

Pérez considera que el hecho de que sea un mundial tan largo le permitirá cambiar el panorama, y avisa: "Todos estamos totalmente centrados en la pista y, al final, sabemos que esta es una temporada larga, hay muchas carreras por delante. Las cosas pueden cambiar muy deprisa, así que estoy totalmente concentrado".

Después de tantas temporadas, Checo ya tiene la suficiente experiencia como para saber que en la F1 hay una filosofía que dice que 'eres tan bueno como tu última carrera', por eso se aferra a lograr un gran resultado en Hungría que aleje los fantasmas y la sombra sobre su futuro: "Llevo mucho tiempo en este negocio, así que sé que si tengo un buen fin de semana en las próximas carreras, mi temporada puede tener un aspecto muy diferente. Así que, sí, voy con la cabeza agachada y centrado en las cosas que puedo cambiar, y el resto no está en mis manos".

Si fuera cierta la cláusula de que tiene que estar antes de las vacaciones de verano a menos de 100 puntos de Verstappen, tiene dos fines de semana para recuperar 37 puntos, lo que supondría prácticamente la necesidad de ganar una carrera, hacer podio en la otra y que el neerlandés no sume. Sin embargo, él insiste: no hay cláusula de salida y en 2025 estará en Red Bull. Por tanto, eso no cambia nada de cara estos dos grandes premios: "Absolutamente no".

"Estas dos carreras son como el resto del año, con la misma cantidad de puntos en juego, y sé que tengo que cambiar esto desde ahora hasta final de la temporada, pero eso no cambia nada en estas dos carreras para mí".

Horarios para todo el fin de semana: Fórmula 1 Horarios del GP de Hungría de F1 2024, cómo verlo por la TV y más