Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de China

Mercedes F1 también aplasta en la Práctica de China; Sainz y Alonso, similares

Russell y Antonelli mantuvieron a Mercedes al frente en la única sesión de libres del GP de China de F1 2026, muy por delante de McLaren y Ferrari. Sainz y Alonso, 17º y 18º, con mismo número de vueltas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes arrancó dominando absolutamente en la única sesión de entrenamientos de este fin de semana al sprint del GP de China 2026 de F1, con George Russell al frente gracias a un 1:32.741 al que solo se pudo acercar el otro coche plateado, el de Andrea Kimi Antonelli, que detuvo el crono 0.120s más lento. El equipo referencia arranca como se esperaba, como favorito, y metió más de medio segundo al resto.

Detrás de los Mercedes estuvieron los McLaren, con Lando Norris in extremis quedándose a 0.555s y Oscar Piastri cuarto a 0.731s. Los Ferrari estuvieron detrás, a más de ocho décimas y media Charles Leclerc delante de Lewis Hamilton.

Séptimo, confirmando que Haas F1 es el favorito de la zona media, estuvo Oliver Bearman, y en tierra de nadie, octavo y a 1.8 segundos de Russell, un Max Verstappen que fue el único Red Bull en el top 10. De hecho, cerraron los diez primeros el Audi de Nico Hulkenberg y el Alpine de Pierre Gasly.

Por parte de los pilotos de habla hispana, Franco Colapinto empezó con un trompo y más tarde se quedó detenido en el pitlane, aunque pudo reprender la marcha y terminó 15º. Carlos Sainz, que pasó media sesión en el box por un problema de telemetría del Williams, solo pudo acabar 17º, mientras que Fernando Alonso, con 18 vueltas (mismas que Sainz), fue 18º. Sergio Pérez terminó último en la tabla y con solo 13 giros muy al principio, superando en kilometraje al novato Arvid Lindblad, que tuvo que detener un Racing Bulls con humo después de solo seis vueltas. Por su pate, Sainz y Alonso solo rodaron más que los mencionados Pérez y Lindblad.

Lo siguiente, la clasificación sprint a las 08:30h de España, 01:30h de México o 04:30h de Argentina.

Resultados de la única sesión de libres del GP de China de F1 2026

Práctica del GP de China

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.741

   S 211.595
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.120

1'32.861

 0.120 S 211.322
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 29

+0.555

1'33.296

 0.435 S 210.336
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.731

1'33.472

 0.176 S 209.940
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.858

1'33.599

 0.127 S 209.656
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+1.388

1'34.129

 0.530 S 208.475
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.685

1'34.426

 0.297 S 207.819
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+1.800

1'34.541

 0.115 S 207.567
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.898

1'34.639

 0.098 S 207.352
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.935

1'34.676

 0.037 S 207.271
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 29

+2.032

1'34.773

 0.097 S 207.058
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 26

+2.087

1'34.828

 0.055 S 206.938
13 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 26

+2.115

1'34.856

 0.028 S 206.877
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 25

+2.136

1'34.877

 0.021 S 206.832
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 26

+2.206

1'34.947

 0.070 S 206.679
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.739

1'35.480

 0.533 S 205.525
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.938

1'35.679

 0.199 S 205.098
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 18

+3.115

1'35.856

 0.177 M 204.719
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 25

+3.316

1'36.057

 0.201 S 204.291
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 20

+4.483

1'37.224

 1.167 M 201.839
21 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+5.155

1'37.896

 0.672 M 200.453
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 13

+6.459

1'39.200

 1.304 M 197.818
Ver resultados

Así fue la Práctica del GP de China de F1 2026

Hubo mucha prisa por salir a pista nada más arrancar la sesión, y antes de que se encendiera el semáforo verde, ya había muchos coches formando cola en la calle de boxes. Los Haas F1 fueron los primeros de esa fila, donde estaba más de la mitad de la parrilla. De hecho no habían pasado aún ni dos minutos cuando los 22 pilotos habían salido.

Sin haber completado aún vuelta, Franco Colapinto empezó con un trompo en la curva 9, donde dañó el neumático. Más aparotoso aún fue un trompo de Hamilton, que logró salir de la escapatoria de la curva 6 en la que se había metido. Los 22 coches en pista dejaron imágenes de carrera y otras peligrosas, con pilotos teniendo que esquivar a monoplazas que iban más rectos, como ocurrió primero entre Hamilton y Norris en la última curva y luego de varios pilotos con Leclerc.

Kimi Antonelli marcó un 1:34.094 que le ponía al frente con un segundo de ventaja, antes de que Leclerc se acercara a medio segundo. En su primera vuelta, también con gomas medias, Russell bajó a 1:35.065. Venía en tiempos de mejorar Antonelli cuando, antes de cumplirse los primeros 10 minutos, se estableció un periodo de Virtual Safety Car por una pieza de un coche que se había quedado en la recta trasera.

Tanto Alonso como Sainz habían salido al inicio y con dos vueltas de instalación el asturiano y una el madrileño, regresaron al box, sin marcar tiempo en la primera parte de la sesión. Russell bajó a 1:34.169, y quedaban aún 46 minutos cuando Arvid Lindblad detuvo el Racing Bulls a un lado de la curva 14 después de que saliera humo del habitáculo de su coche. De nuevo hubo otro Virtual Safety Car que duró algo menos de 5 minutos.

Alonso salió a pista cuando hubo bandera verde y, con neumáticos blandos, marcó su primer tiempo, que le dejaba 17º a casi cuatro segundos y medio del líder. Por su parte, Leclerc logró meterse entre los dos Mercedes en la tabla con un 1:34.409. En el segundo intento, Alonso se quedó a 3.1s del primero, bajando su propia marca en algo más de 1.3s ants de volver al box.

Hamilton, con blandos, mejoró pero no pasó del tercer puesto, a casi medio segundo de Russell y dos décimas detrás de su compañero Leclerc que había usado medios. Piastri le superó con medios, en una vuelta con ciertos problemas de sobreviraje. Ya superada la primera mitad de la Práctica, Sainz por fin salió a pista, y con medios se pudo poner 18º. Casi al mismo tiempo, y aún con su juego de blandos, Hamilton mejoraba y se ponía segundo. También mejoró Alonso, que pasó de 20º a 17º.

Con un cuarto de hora por delante, Franco Colapinto se quedó tirado en el pitlane, en el fast lane, y sus mecánicos tuvieron que salir a rescatarle, aunque justo antes de que llegaran a su altura, pudo volver a arrancar y continuar hasta el garaje, dejando a sus mecánicos a medio camino. En pista, Alonso bloqueaba neumáticos, se salía de pista y daba por concluida su tanda.

Con neumáticos blandos, George Russell detuvo el crono en 1:32.963, una décima y media más rápido que Antonelli. Leclerc falló en el segundo sector y se quedó a casi ocho décimas. Luego, Russell bajó a 1:32.741, mientras parecía que aún levantaba algo el pie en el tercer sector. Y mientras Leclerc no lograba acercarse a menos de ocho décimas y media, Piastri lo hacía a 0.7s.

Con medios Alonso y blandos Sainz, el Williams se puso 16º con el Aston 17º. Aún hubo tiempo para un aparatoso paso de Leclerc por la grava, que afortunadamente para él no le supuso un mayor problema, mientras que los McLaren mejoraron y Lando Norris robó la tercera plaza a Piastri.

