Clasificación del GP de Singapur de F1: a qué hora es y cómo verla

Después de la clasificación sprint del viernes, este sábado llega la clasificación principal del GP de Singapur 2026 de F1, que formará la parrilla para la carrera del domingo. Aquí te contamos a qué hora es este sábado la F1 en Singapur, con primero la carrera sprint y luego la clasificación con Q1, Q2 y Q3 en el circuito urbano de Marina Bay. Y no te pierdas todos los detalles de cómo verlo, historial de poles y más.

A qué hora es la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 el sábado

A qué hora es el sábado la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 : a las 15:00h de España

: a las 15:00h de España A qué hora es el sábado la clasificación del GP de Singapur de F1 2026: a las 21:00h en horario local

La diferencia horaria entre España y Singapur es de seis horas, pero al ser un gran premio nocturno en cuanto a clasificación y carrera, no tenemos horarios madrugadores para ninguna sesión. Y es que la clasificación del GP de Singapur será a las 21:00h locales, cuando en España sean las 15:00h, una hora antes de lo habitual en los horarios europeos.

Para Latam, la clasificación de Singapur también será una hora antes de lo habitual, a las 07:00h de México y a las 10:00h de Argentina, además de las 08:00h en Colombia, Perú o Ecuador o las 09:00h en Bolivia, Venezuela o Paraguay.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación del sábado de F1 en Singapur?

Después de la clasificación sprint del viernes, la clasificación de este sábado en el Marina Bay, es decir, la clasificación del GP de Singapur 2026, es con formato tradicional, para decidir el orden de salida para la carrera del domingo. Por tanto, la Q1 de Singapur, que empezará este sábado a las 15:00h de España (21:00h locales), durará 18 minutos y en ella participarán los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Singapur será sobre las 15:25h de España, 21:25h locales, y en ella se darán cita los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo quedarán ya clasificados del 17º al 22º.

El momento clave de la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 será la Q3, de 12 de minutos, sobre las 15:40h de España o 21:40h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla para la carrera del domingo.

¿Y a qué hora es la carrera sprint de F1 en Singapur? ¿No hay FP3?

La carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 es el sábado a las 11:00h de España, 17:00h locales, cuando en México sean las 03:00h y en Argentina, las 06:00h.

En fin de semana sprint, no hay sesiones de Entrenamientos Libres 2 y 3, solo la FP1 del viernes como única oportunidad de probar antes de disputar las dos clasificaciones y las dos carreras. Por tanto no, este sábado no habrá FP3 de Fórmula 1 en Singapur, la primera sesión será la carrera sprint, que repartirá los primeros puntos del evento.

Mira más: Fórmula 1 La parrilla de salida para la carrera sprint de F1 en Singapur

Cómo ver por la TV la clasificación del GP de Singapur de F1

Un fin de semana más, el GP de Singapur se tiene que ver en España de manera legal en DAZN F1, estando suscrito al Plan Motor o Plan Esencial. Ambos planes te permiten también este sábado y el domingo ver en DAZN el GP de Malasia de MotoGP, Moto2 y Moto3). Recuerda que se puede acceder a DAZN F1 desde Movistar + con el Paquete Motor o en Vodafone TV.

Para ver la clasificación y carrera de F1 en Singapur desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si quieres ver la qualy de Singapur en Argentina, tienes que hacerlo por ESPN, o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación de Singapur los suscriptores de Izzy o de Sky. Recuerda que en Latinoamérica puedes contratar también F1TV, de la propia categoría (en España, no).

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco, Lando Norris, con tres, Pierre Gasly con una y Max Verstappen con otra, la última, la de Malasia.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego otra de Mercedes para un total de 11 y en Malasia fue para Red Bull, la primera del año para ellos.

Qué pilotos de F1 ya tienen pole en el GP de Singapur

En 16 ediciones de GP de Singapur, nadie ha hecho más poles allí que Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, con cuatro. De la actual parrilla, Charles Leclerc hizo pole allí en 2019 y 2022, Lando Norris en 2024 y George Russell en 2025.

Las de Hamilton, por cierto, fueron en 2009, 2012, 2014 y 2018.

¿Es importante lograr salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en Singapur?

De las 16 carreras de GP de Singapur de F1, 11 se han ganado desde la pole position, es decir, el 68,75% de las disputadas en el Marina Bay. Las otras cinco las ha ganado un piloto saliendo 15º (Alonso en el GP de Singapur 2008 del Crashgate), saliendo 3º Vettel en 2012 y en 2019, saliendo 5º Hamilton en 2019 y saliendo 2º Checo Pérez en 2022.

Resultados completos del GP de Singapur de F1 2026

FP1

Sprint shootout

Carrera sprint

Por disputarse el sábado a las 11:00h de España.