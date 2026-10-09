Carrera sprint de F1 en Singapur: a qué hora es, cómo verla y más

La Fórmula 1 afronta este sábado 10 de octubre uno de los días más intensos del Gran Premio de Singapur 2026, y lo hace con un aliciente añadido: la sexta y última carrera sprint de la temporada. Las calles de Marina Bay repartirán los primeros puntos del fin de semana antes de que los pilotos vuelvan a enfrentarse al cronómetro en la clasificación que decidirá la parrilla de salida del domingo.

Pero antes de que se apaguen los semáforos, conviene tener el reloj a mano. La gira asiática de la F1 obliga a estar especialmente atentos a los cambios horarios, aunque en esta ocasión los aficionados españoles no tendrán que madrugar. Apunta a qué hora empieza la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026, cómo verla en directo y todo lo que debes saber del sábado.

A qué hora es la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en España y Latinoamérica

A qué hora es la carrera sprint de F1 de Singapur en España: sábado 10 de octubre a las 11:00h.

A qué hora es la carrera sprint de F1 de Singapur en horario local: sábado 10 de octubre a las 17:00h.

La Fórmula 1 sigue de viaje por Asia y eso significa que toca volver a mirar el reloj antes de cada sesión. Entre Singapur y la España peninsular hay seis horas de diferencia, por lo que, aunque en Marina Bay los pilotos arrancarán la carrera sprint a las 17:00h de la tarde, en nuestro país serán las 11:00h de la mañana. Un horario bastante cómodo para disfrutar de la primera batalla del sábado.

Y hay otro detalle importante: a diferencia de la carrera principal del domingo, que se disputará completamente de noche, la sprint comenzará todavía con luz natural y terminará cuando empiece a caer la tarde sobre Singapur. Si no hay banderas rojas ni grandes interrupciones, las 21 vueltas deberían completarse alrededor de las 11:30h de España, dejando toda la emoción concentrada en apenas media hora.

En Latinoamérica, en cambio, habrá que hacer un esfuerzo mayor. Los aficionados mexicanos que quieran seguir a Sergio Pérez tendrán que poner el despertador para las 03:00h de la madrugada, mientras que en Argentina, donde todas las miradas estarán puestas en Franco Colapinto, la carrera sprint empezará a las 06:00h. Al menos, ambos países podrán disfrutar de la clasificación principal unas horas después, ya con el sol en el cielo.

Cómo ver en directo la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 por televisión

País Dónde ver la carrera sprint de F1 España DAZN F1, Movistar Plus+ y Vodafone TV (con los paquetes correspondientes) México Izzi, Sky y F1 TV Argentina Fox Sports Argentina, ESPN a través de Disney+ y F1 TV Resto de Latinoamérica ESPN a través de Disney+ Premium y F1 TV, según el país

Que sea una carrera sprint y no un gran premio al uso no cambia nada en lo que respecta a la televisión. Para ver la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en España habrá que sintonizar DAZN F1, que retransmitirá en directo tanto la prueba corta de las 11:00h como la clasificación principal de las 15:00h.

Los aficionados podrán seguir ambas sesiones a través de la propia plataforma de DAZN, con los planes que incluyen la Fórmula 1, o mediante los operadores Movistar Plus+ y Vodafone TV, siempre que tengan contratado el paquete correspondiente. Y, como es habitual, también habrá programación previa para conocer las últimas noticias desde el paddock, analizar las estrategias y descubrir con qué neumáticos afrontan los pilotos la salida.

En Latinoamérica, las opciones vuelven a pasar principalmente por ESPN a través de Disney+, Fox Sports Argentina y los operadores correspondientes en México, además de F1 TV en los territorios donde está disponible.

Y si no puedes sentarte delante de la televisión, en Motorsport.com España seguiremos en directo todo lo que ocurra en la carrera sprint de Singapur, con los tiempos, las posiciones, los incidentes y las reacciones de sus protagonistas.

¿A cuántas vueltas es la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?

La primera carrera sprint de la historia del GP de Singapur tendrá 21 vueltas al circuito urbano de Marina Bay, un trazado de aproximadamente 4,93 kilómetros que llevará a los pilotos a recorrer algo más de 103 kilómetros en total.

Como establece el formato sprint de la Fórmula 1, estas carreras se disputan sobre una distancia cercana a los 100 kilómetros, en lugar de los más de 300 kilómetros habituales de un gran premio. Eso significa que, salvo interrupciones, todo se decide en unos 30 minutos, sin tiempo para especular demasiado ni margen para esperar a que la carrera llegue a su ecuador.

Y en Singapur esa falta de tiempo puede convertirse en un problema. Marina Bay es uno de los circuitos más complicados para adelantar, con 19 curvas, muros muy próximos y pocas oportunidades claras para recuperar posiciones. Por eso, una buena salida puede valer prácticamente media carrera, mientras que un error puede acabar con todas las opciones de puntuar.

Además, no es obligatorio realizar ninguna parada en boxes durante la sprint. Los equipos podrán elegir los neumáticos que consideren más adecuados y completar toda la distancia sin detenerse, siempre que las condiciones y el desgaste lo permitan.

Los ocho primeros clasificados serán los únicos que sumarán puntos para el Mundial, con el siguiente reparto:

Posición Puntos 1º 8 2º 7 3º 6 4º 5 5º 4 6º 3 7º 2 8º 1

Conviene recordar que ganar una sprint no cuenta como una victoria oficial de gran premio en el palmarés de un piloto, del mismo modo que acabar entre los tres primeros tampoco se contabiliza como un podio convencional. Los puntos, eso sí, valen exactamente lo mismo para la clasificación del campeonato.

¿Quién ha ganado las carreras sprint de F1 en 2026?

Singapur pondrá el punto final al calendario de carreras sprint de 2026, una temporada en la que Mercedes ha sido el gran dominador del formato corto. De las cinco pruebas disputadas hasta la fecha, la escudería de Brackley se ha llevado cuatro, con George Russell como principal protagonista.

Gran Premio Fecha Ganador Equipo China 14 de marzo George Russell Mercedes Miami 2 de mayo Lando Norris McLaren Canadá 23 de mayo George Russell Mercedes Gran Bretaña 4 de julio Kimi Antonelli Mercedes Países Bajos 22 de agosto George Russell Mercedes Singapur 10 de octubre Por decidir Por decidir

Russell ha convertido las carreras sprint en una de sus especialidades este año, con tres victorias en China, Canadá y Países Bajos. Su compañero Andrea Kimi Antonelli también estrenó su casillero en Silverstone, mientras que Lando Norris, con McLaren, ha sido el único capaz de romper el dominio de Mercedes, gracias a su triunfo en Miami.

La cita de Singapur será, por tanto, la última ocasión para que alguien cambie esa tendencia. Y con Antonelli defendiendo una ventaja de 84 puntos en el Mundial, los ocho que se reparten el sábado podrían tener más importancia de la que parece en la lucha por el título.

¿Qué piloto ha ganado más carreras sprint en la historia de la F1?

Aunque Mercedes esté dominando las carreras cortas de 2026, cuando se habla del historial de las sprint en Fórmula 1 sigue habiendo un nombre que sobresale por encima del resto: Max Verstappen.

El neerlandés es, con mucha diferencia, el piloto que más victorias sprint ha conseguido desde la introducción del formato en 2021, con 13 triunfos. Le siguen Lando Norris y George Russell, ambos con cuatro, mientras que Oscar Piastri completa el grupo de pilotos que han conseguido ganar al menos tres carreras cortas.

Piloto Victorias sprint Max Verstappen 13 Lando Norris 4 George Russell 4 Oscar Piastri 3 Valtteri Bottas 2 Sergio Pérez 1 Lewis Hamilton 1 Kimi Antonelli 1

El dato de Verstappen resulta todavía más llamativo si tenemos en cuenta que no ha ganado ninguna sprint en 2026 y que, pese a ello, continúa con nueve victorias de margen sobre sus perseguidores más cercanos.

En cambio, Russell está viviendo su mejor temporada en este formato. El británico ha ganado tres de las cinco carreras cortas disputadas este año y, si repite en Singapur, conseguiría una cuarta victoria sprint en una misma campaña, algo que le permitiría cerrar 2026 como el gran especialista de los sábados.

¿Qué pasa después de la carrera sprint de Singapur? Horarios de la clasificación del sábado

La carrera sprint no será ni mucho menos el final de la actividad de la Fórmula 1 del sábado. De hecho, una vez que los pilotos hayan cruzado la línea de meta y completado sus compromisos con los medios, todavía les quedará una de las sesiones más importantes de todo el fin de semana: la clasificación del Gran Premio de Singapur.

La sesión arrancará el sábado 10 de octubre a las 15:00h de España, cuando sean las 21:00h en Singapur, esta vez sí bajo la iluminación artificial del circuito de Marina Bay.

Sesión Día Hora de España Hora de Singapur Carrera sprint (21 vueltas) Sábado 10 de octubre 11:00h 17:00h Clasificación del GP Sábado 10 de octubre 15:00h 21:00h Carrera del GP (62 vueltas) Domingo 11 de octubre 14:00h 20:00h

¿Por qué se abre el parque cerrado después de la carrera sprint de F1?

Una de las grandes particularidades de los fines de semana sprint es que los equipos tienen una oportunidad adicional para modificar sus coches antes de la clasificación principal del sábado.

Según el reglamento deportivo de la FIA, los monoplazas entran en condiciones de parque cerrado durante la clasificación sprint del viernes, lo que limita los cambios que pueden realizarse antes de la carrera corta. Sin embargo, una vez finalizada la sprint, esas restricciones se levantan y los equipos pueden volver a trabajar en la puesta a punto de sus coches.

Esto significa que Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull y el resto de escuderías podrán utilizar la información obtenida durante las 21 vueltas para modificar reglajes de suspensión, alturas o equilibrio aerodinámico, entre otros parámetros, buscando un mejor rendimiento de cara a la clasificación.

En Singapur, además, esta posibilidad puede resultar especialmente importante. La sprint se disputará por la tarde, mientras que la clasificación arrancará de noche, con una evolución de las temperaturas de la pista que podría influir en el comportamiento de los neumáticos.

Eso sí, en cuanto los pilotos salgan a pista en la clasificación principal, volverán a aplicarse las condiciones de parque cerrado que, salvo las intervenciones permitidas por el reglamento, se mantendrán hasta la carrera del domingo.

En otras palabras: la sprint no solo reparte los primeros puntos del fin de semana, también ofrece una última oportunidad para descubrir qué funciona y qué no antes de jugarse la pole position. Y en un circuito tan exigente como Marina Bay, acertar con esos ajustes puede marcar la diferencia entre luchar por la victoria o pasar toda la carrera atrapado detrás de otro coche.

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