Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10

George Russell fue el piloto más rápido de los Libres 2 del GP de Las Vegas 2026 de la F1, por delante de Charles Leclerc e Isack Hadjar. Resumen y resultados.

Juanjo Sáez

Editado: 20 nov 2026, 5:06

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas 2026 dieron inicio con una pista todavía empapada, tras una FP1 bajo la lluvia en la que ningún piloto marcó ningún tiempo. En cambio, en esta segunda sesión del viernes sí hubo acción.

Después de un inicio de varios sustos con los neumáticos duros, Lando Norris fue el primer piloto en montar los intermedios, que ayudaron a alejarse de los dos minutos.

Finalmente, si bien la pista acabó secándose bastante, nadie se atrevió a montar gomas de seco y fue George Russell el más rápido con un 1:47.272, 0.071s por delante del Alpine de Pierre Gasly, con Charles Leclerc completando el top 3 a 0.333s.

El cuarto puesto de la FP2 fue para Isack Hadjar a una distancia de 1.135s, mientras que la quinta posición a 1.181s de monegasco fue para Oscar Piastri, con Lewis Hamilton en sexto puestp a 1.211s de Russell.

Séptimo fue Lando Norris a 1.565s de la mejor referencia, por delante de un Andrea Kimi Antonelli que solo pudo ser octavo, a 1.771s de su compañero de equipo en Mercedes.

Franco Colapinto [+1.957s] y Fernando Alonso [1.959s] completaron el top 10, demostrando que la tabla de tiempos era muy poco relevante en estos Libres.

Resultados de la FP2 del GP de Las Vegas 2026 de la F1

En elaboración...

Resumen completo de los Libres 2 de F1 en Las Vegas 2026

Después de unos Libres 1 protagonizados por la lluvia y una falta de rodaje alarmante, hasta el punto de llegar a consumir los 60 minutos de acción sin ningún crono en la clasificación, los Libres 2 también empezaron con un asfalto todavía mojado y excesivamente resbaladizo.

Sin embargo, en la FP2 los pilotos sí se animaron a salir a la pista con los neumáticos de lluvia y los primeros cronos estuvieron por ligeramente por encima de los dos minutos. Aunque Lando Norris no tardó en bajar hasta el 1:59.530 con su McLaren.

El primer susto fue para Fernando Alonso, quien sufrió una pasada de frenada que acabó con su Aston Martin impactando contra el muro a muy baja velocidad.

La pista mejoraba muy lentamente y Oscar Piastri marcó un 1:58.484, que rápidamente fue superado por el 1:58.060 de Charles Leclerc tras 10 minutos de sesión en los que hasta 15 pilotos se habían animado ya a rodar sobre el asfalto mojado de Las Vegas.

Los Mercedes también bajaron de la barrera de los dos segundos, justo cuando Norris recuperaba la primera posición con un 1:55.842, pero su compañero se la arrebataba marcando un 1:55.459. Mientras tanto, los deslizamientos parecían ser la tónica.

Los Ferrari volvieron a entrar en escena con Leclerc y Hamilton aupándose a las dos primeras posiciones, con el monegasco liderando con un 1:54.895.

Llegando a los 20 minutos de FP2, Lando Norris fue el primero en quitarse de encima los neumáticos de lluvia extrema y montar los intermedios, que le llevaron rápidamente de vuelta al primer puesto con un 1:54.615, que luego bajó al 1:50.930. Eso, obviamente, provocó que el resto de la parrilla copiase al británico de McLaren.

Aunque nadie pudo superar a Norris, fue su compañero Piastri, junto a Leclerc, los que más se acercaron al líder de ese momento, con un tiempo exactamente a 0.552s.

Carlos Sainz se colocó cuarto momentáneamente con un 1:52.582, mientras Fernando Alonso era noveno con un 1:54.016.

Los últimos pilotos en salir a la pista fueron los dos de Alpine, de hecho, Pierre Gasly y Franco Colapinto esperaron más de 30 minutos en hacerlo.

El primero en superar a Norris y bajar la barrera del 1:50 fue Leclerc con un 1:49.166, justo en el mismo momento que Hamilton marcaba un 1:49.262 que se quedaba a 0.096s, con Hadjar colocándose cuarto, algo más lejos, a 1.803s de distancia.

Los problemas no tardaron en llegar para Sainz, que fue llamado a boxes por su equipo a 20 minutos del final de la FP2 por un problema mecánico en su Williams. Para Alonso la situación también era alarmante, pero por la falta de velocidad en recta.

Acto seguido, Leclerc rebajó todavía más la referencia hasta el 1:48.473, con Russell escalando al tercer puesto a 1.495s y Norris regreso al segundo a 0.364s.

Leclerc le pilló el truco a la pista y volvió a bajar a un 1:47.605, justo antes de que se sacase la bandera roja a falta de 10 minutos para el final por suciedad en el asfalto, concretamente una bolsa de plástico que destrozó el AMR26 de Lance Stroll.

Si bien la acción se reanudó con todavía cinco minutos en el cronómetro, nadie se atrevió a montar los neumáticos de seco. Sin embargo, fueron muchos los que mejoraron sus cronos, como Russell, que ascendió a lo más alto de la tabla con un 1:47.272.

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