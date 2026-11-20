Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Las Vegas

La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo

La lluvia y el frío dejaron los Libres 1 de Las Vegas sin un solo tiempo. Checo Pérez fue el primero en salir, Leclerc rozó el muro y Alonso apenas perdió rodaje al cederle el Aston Martin a Crawford.

Pol Hermoso

Editado: 20 nov 2026, 1:46

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En Las Vegas llueve unos 26 días al año y uno de ellos tenía que caer justo cuando arrancaba el Gran Premio. Una clasificación en mojado habría tenido su gracia. Una carrera, todavía más. Lo que dejó el agua en los primeros entrenamientos libres del GP de Las Vegas de Fórmula 1 2026 fue una hora de sesión, 17 pilotos que se animaron a salir y ni un solo tiempo. Cuesta recordar un arranque de fin de semana más deslucido.

Si alguien abrió el live timing y vio a Sergio Pérez arriba del todo, la explicación está en el carril de boxes. El mexicano fue el primero en salir, a los cinco minutos, y volvió al garaje al final de su vuelta de instalación. Ahí acabó su aventura con el Cadillac. La casilla del tiempo se quedó vacía, como todas las demás, y la sesión terminó sin un líder.

El problema iba más allá de la lluvia. Con 11 grados de ambiente y 13 en el asfalto, hasta los neumáticos de lluvia extrema tenían dificultades para encontrar agarre. Max Verstappen comparó la pista con una de hielo y Andrea Kimi Antonelli dijo que tenía aquaplaning por todas partes. Si ya costaba llevar el coche por donde uno quería en la vuelta de salida, pocas ganas podían quedar de empezar una lanzada.

Charles Leclerc dio la mejor explicación sin necesidad de hablar. Pisó el piano de la curva 12, el Ferrari dio un salto entre el agua y pasó demasiado cerca del muro. Después sí habló, para decir por radio que la pista estaba "horrorosa" y que rodar así "no tenía ningún sentido". A Carlos Sainz le bastó un "guau" después de irse por una escapatoria pese a que ya venía con cuidado.

La única lectura favorable se la llevó Fernando Alonso, que había cedido su Aston Martin a Jak Crawford. El español llegará a los Libres 2 casi con el mismo kilometraje que sus rivales. Para Crawford fue al revés. Tenía una hora para aprovechar su oportunidad al volante y apenas pudo dar una vuelta de reconocimiento.

George Russell fue de los últimos en salir, a menos de cinco minutos del final, y también volvieron a boxes antes de pasar por meta. A falta de dos minutos, los dos Alpine le pusieron algo de intriga al final. Pierre Gasly y Franco Colapinto salieron juntos y parecía que iban a hacer lo mismo que todos, pero siguieron por la recta y cruzaron la meta con la bandera a cuadros ya ondeando. Siguieron rodando para practicar la salida y el cronómetro se quedó como estaba. Al final se asomaron 17 pilotos a la pista y ni uno dejó un tiempo.

Para entonces, el interés ya estaba en la segunda sesión. El paso de los coches habría ayudado a despejar la trazada, pero con el agua acumulada, los neumáticos fríos y los muros tan cerca, se entendía perfectamente que nadie quisiera ser el primero en insistir. Mala noche para quedarse despierto por los Libres 1. Y eso que aún quedaban los Libres 2.

Resultados de los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Las Vegas

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 1

2

R. Hirakawa Haas F1

50 Haas Ferrari 1

3

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 2

4

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 1

5

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 1

6

J. Crawford Aston Martin

34 Aston Martin Honda 1

7

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 1

8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 1

9

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 1

10

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 1

11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 1

12

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 1

13

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 1

14

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 1

15

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 1

16

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 2

17

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 2

18

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 0

19

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 0

20

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 0

21

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 0

22

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 0

Ver resultados

Resumen de los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Las Vegas

La lluvia esperó hasta unos minutos antes del semáforo verde para caer sobre Las Vegas. Lo que empezó con unas gotas acabó por empapar la pista antes de que saliera el primer coche. El asfalto estaba a 13 grados, el ambiente a 11 y, con los muros tan cerca y la previsión de que esta pudiera ser la única sesión en mojado del fin de semana, había pocos alicientes para estrenar la pista.

El primero en hacerlo fue Sergio Pérez, cuando ya habían pasado cinco minutos. El Cadillac levantaba una buena cortina de agua y se movía incluso en la vuelta de salida. Checo regresó directamente a boxes sin pasar por meta. Tampoco había prisa en el resto de garajes. Max Verstappen, Oscar Piastri y Carlos Sainz llegaron a bajarse del coche, mientras en varios boxes los monoplazas seguían sobre los caballetes.

Para Fernando Alonso, que había cedido su Aston Martin al reserva Jak Crawford, aquel parón reducía el kilometraje que podía perder respecto al resto.

Tardaron otros 15 minutos en aparecer los siguientes. Rafael Cámara y Ryo Hirakawa sacaron los dos Haas F1 a pista y volvieron al garaje tras una vuelta de reconocimiento. Poco después hizo lo mismo Valtteri Bottas, recién renovado por Cadillac para 2027. Los siguientes en salir fueron Dino Beganovic y Crawford, que también enfilaron el carril de boxes al final de su primera vuelta.

Cuando volvieron los dos debutantes en la sesión, salieron Kimi Antonelli y Alex Albon. "Tengo aquaplaning por todas partes", avisó el italiano por radio. La lluvia había arreciado por momentos y el agua seguía acumulada sobre el asfalto. Sainz lo comprobó poco después. Pese a ir despacio por la recta, acabó en una escapatoria y soltó un "guau" por radio. Pudo seguir sin tocar el muro.

También se asomaron los dos Red Bull y Gabriel Bortoleto. A falta de 20 minutos, 12 pilotos habían salido del garaje, todos con neumáticos de lluvia extrema. La tabla de tiempos seguía en blanco.

A los 40 minutos, la tabla de tiempos seguía en blanco. Seguía habiendo agua acumulada y el frío complicaba aún más las cosas. Max Verstappen comparó el asfalto con una pista de hielo por radio. Charles Leclerc y Nico Hulkenberg también se animaron a salir y, a falta de 14 minutos, ya habían pasado por pista 14 de los 22 pilotos. Ocho seguían en el garaje y nadie había completado todavía una vuelta cronometrada.

La curva 12 se convirtió en uno de los puntos más delicados. Bottas ya se había llevado un susto allí y Leclerc estuvo a punto de acabar contra el muro. El Ferrari tocó el piano en plena vuelta de salida, dio un salto entre el agua y pasó muy cerca de las protecciones. Por radio, el monegasco dijo que la pista estaba "horrorosa" y que rodar así "no tiene ningún sentido".

Con la lluvia todavía cayendo y el agua acumulada en varios puntos del trazado urbano, la duda ya era cuánto podría secarse la pista de cara a los Libres 2. El paso de los coches habría ayudado a despejar la trazada, pero, visto lo de Leclerc, pocos tenían ganas de dar una vuelta más.

A falta de cinco minutos, George Russell parecía el último en asomarse a la pista. El de Mercedes hizo lo mismo que los demás. Dio una vuelta de instalación y enfiló la entrada a boxes sin pasar por la línea de meta.

Sin embargo, los dos Alpine salieron a pista cuando quedaban menos de dos minutos. Pierre Gasly y Franco Colapinto siguieron por la recta y cruzaron la meta con la bandera a cuadros ya ondeando. Aún podían practicar la salida, aunque Colapinto se llevó un buen susto antes de hacerlo. El Alpine perdió la trasera sobre el asfalto mojado y estuvo a punto de acabar contra el muro.

Así terminaron los Libres 1 de Las Vegas, con 17 pilotos que llegaron a salir a pista y ni un solo tiempo en la tabla.

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