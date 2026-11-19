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¡La FIA introducirá comisarios de F1 permanentes desde 2027 para mejorar la consistencia!

El organismo rector comenzará a incorporar progresivamente a comisarios permanentes en F1 a partir de la próxima temporada, y el grupo acabará ampliándose hasta contar con entre 12 y 15 comisarios a tiempo completo.

Ronald Vording

Editado: 19 nov 2026, 21:08

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La consistencia de las decisiones de los comisarios ha sido un tema de debate en el paddock de la Fórmula 1 desde hace años. Si bien la complejidad del reglamento deportivo y de las directrices de carrera es un factor a tener en cuenta, hay otra cuestión que surge una y otra vez: ¿mejoraría la coherencia un panel de comisarios permanentes?

A partir de 2027, la FIA dará un paso en esa dirección. El organismo rector anunció este jueves que avanzará gradualmente hacia la creación de comisarios a tiempo completo, y que la primera fase comenzará en 2027.

La intención es contratar un panel de entre 12 y 15 comisarios a tiempo completo, aunque ese número solo se alcanzará con el tiempo. Los primeros comisarios a tiempo completo se contratarán durante la temporada de 2027, a los que se unirán en cada carrera los comisarios a tiempo parcial habituales y un comisario piloto, cuyos conocimientos especializados y perspectiva como expiloto de competición seguirán formando parte del proceso.

El objetivo principal es mejorar la coherencia de las decisiones, aunque, según la FIA, la iniciativa va más allá. Al convertir el cargo en una función a tiempo completo, estos comisarios también podrán intervenir fuera de los fines de semana de carrera, por ejemplo, "para identificar tendencias emergentes y áreas que requieran una aclaración normativa", así como para formar a los comisarios de la FIA.

Eso permitiría abordar de forma más eficaz las deficiencias en los reglamentos deportivos y las directrices de competición que utilizan los comisarios. El objetivo no es, por tanto, solo mejorar la coherencia durante las carreras, sino también reforzar las propias reglas y directrices desde el principio.

Inicio de la acción

Foto: Clive Rose / Getty Images

Esta medida está en línea con lo que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lleva tiempo defendiendo: una mayor profesionalización del panel de comisarios. La FIA cree que ir más allá del actual sistema voluntario y rotativo ayudará a mejorar la continuidad y la coherencia.

Y esa es precisamente una de las áreas clave que la FIA quiere mejorar, al tiempo que destaca que esta medida también complementa al Centro de Operaciones Remotas de la FIA, inaugurado recientemente en Biggin Hill.

Mira:

"Esta última gran inversión en el arbitraje de la FIA refleja nuestro compromiso con garantizar los más altos estándares de toma de decisiones, equidad e integridad en el automovilismo. La contratación de comisarios a tiempo completo supone un paso significativo en nuestra misión de larga data de crear un ecosistema de arbitraje especializado en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA; además, es una inversión en el futuro de nuestro deporte", afirmó Ben Sulayem.

"Esta iniciativa contribuirá a desarrollar una mayor experiencia y continuidad dentro de nuestra estructura de comisarios, reforzando nuestra capacidad para revisar y mejorar el reglamento, apoyar la formación de futuros oficiales y garantizar los más altos estándares de arbitraje coherente en todos nuestros campeonatos".

La FIA está preparando actualmente el proceso de contratación para su introducción gradual en 2027, con planes de ampliar el grupo en 2028 y en los años siguientes hasta alcanzar el objetivo de entre 12 y 15 comisarios a tiempo completo.

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