Verstappen lidera la FP1 de Spa, Ferrari aprieta y Mercedes no aparece; Aston a casi 6s

La primera respuesta de Spa-Francorchamps no llegó de quien casi todo el mundo esperaba. En un circuito que, sobre el papel, parecía dibujado para que Mercedes impusiera su ley, fue Max Verstappen quien cambió el guion desde el primer entrenamiento libre. El neerlandés lideró una sorprendente exhibición de Red Bull para firmar el mejor tiempo de la sesión por delante de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras el equipo alemán pasó mucho más desapercibido de lo previsto y dejó la sensación de haberse guardado más de una carta para el resto del fin de semana.

Lo más llamativo no fue únicamente el 1:47.070 de Verstappen, sino la naturalidad con la que llegaron los tiempos del RB22 durante toda la sesión. Red Bull se mostró competitivo desde los primeros minutos, primero con Isack Hadjar y después con el cuatro veces campeón del mundo, que encontró velocidad tanto con el neumático medio como con el blando. El francés confirmó el excelente rendimiento del equipo al cerrar cuarto, dibujando un doblete de sensaciones que contrasta con las dudas que había dejado la escudería en las últimas semanas.

Ferrari reaccionó en el tramo final gracias a un segundo intento con el compuesto blando y volvió a dejar otra batalla interna de alto nivel: Hamilton terminó segundo, apenas una décima por detrás de Verstappen, con Leclerc tercero a solo 62 milésimas de su compañero.

Mercedes, en cambio, fue la gran incógnita de la sesión. Andrea Kimi Antonelli volvió a terminar por delante de George Russell, sexto y octavo respectivamente, pero ninguno de los dos pilotos realizó un segundo intento con neumáticos blandos cuando el resto de rivales sí buscaba el tiempo definitivo. El resultado dejó al W17 a más de medio segundo de la referencia, una diferencia difícil de creer en un circuito que debería favorecer claramente a la escudería alemana y que invita a pensar que el verdadero potencial todavía permanece escondido.

McLaren también empezó con muchas dudas, aunque consiguió reaccionar al final para colocar a Oscar Piastri quinto y a Lando Norris séptimo tras un inicio muy discreto.

La zona media también empezó a definir jerarquías. Racing Bulls volvió a confirmar que atraviesa el mejor momento de la temporada, con Arvid Lindblad y Liam Lawson instalados en el top 10 durante buena parte de la sesión, mientras Audi volvió a situarse como el otro gran referente del grupo perseguidor. Alpine quedó un escalón por detrás, aunque Franco Colapinto logró finalizar decimoquinto, por delante de Pierre Gasly, manteniendo al equipo francés en la pelea por esa apretada batalla del centro de la parrilla.

En clave española, Aston Martin confirmó todos los temores con los que aterrizó en Bélgica. Fernando Alonso observó la sesión desde el muro tras ceder su AMR26 a Jak Crawford para cumplir con la normativa de jóvenes pilotos, pero las imágenes tampoco invitaban al optimismo.

El equipo ya había avisado de que Spa podía convertirse en su peor circuito del año por la importancia de la gestión de la energía, uno de los grandes puntos débiles de su monoplaza, y la pista no hizo más que darles la razón. Lance Stroll, el mejor Aston Martin, terminó a casi seis segundos del mejor tiempo de Verstappen, mientras Crawford cerró la clasificación en un fin de semana que la escudería afronta casi como un trámite antes del esperado paquete de mejoras de Hungría.

Tampoco hubo buenas noticias para Carlos Sainz. El Williams volvió a sufrir en un trazado poco favorable para sus características y el madrileño nunca encontró el ritmo, hasta el punto de finalizar vigésimo y únicamente por delante de los dos Aston Martin. Más llamativa aún fue la diferencia respecto a Alex Albon, decimocuarto y más de un segundo más rápido, una imagen poco habitual esta temporada, en la que Sainz había conseguido imponerse con bastante claridad a su compañero. Los Libres 2 serán la primera oportunidad para comprobar si solo fue una sesión difícil... o el anticipo de un fin de semana cuesta arriba para Grove.

Resultados de los Entrenamientos Libres 1 del GP de Bélgica de F1 2026

Resumen de los Entrenamientos Libres 1 del GP de Bélgica de F1 2026

Con 25 grados de temperatura ambiente y hasta 43 sobre el asfalto, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica arrancó con una actividad frenética. El semáforo se puso en verde y prácticamente toda la parrilla salió de inmediato a pista, consciente de que Spa sería uno de los circuitos más exigentes del año en cuanto a la gestión de la energía de los nuevos monoplazas de 2026. Había mucho trabajo por delante y nadie quería perder ni un minuto.

Como suele ser habitual en el arranque de un fin de semana, la mayoría de equipos optó por comenzar el trabajo con los neumáticos medios y blandos. La excepción fue Red Bull, que montó el compuesto blando en el RB22 de Isack Hadjar desde el primer momento. El francés fue el primero en marcar un registro de referencia y, tras los diez primeros minutos, encabezaba la tabla con un 1:48.918, aventajando en casi cuatro décimas a su compañero, Max Verstappen. Charles Leclerc se situaba tercero de forma provisional, aunque los tiempos todavía estaban lejos de ser representativos en una pista que mejoraba prácticamente en cada vuelta.

También empezaban bien los Mercedes, llamados a ser uno de los grandes favoritos este fin de semana en Spa, aunque en los primeros compases Lewis Hamilton rodaba por detrás de Leclerc, una imagen poco habitual pese al triunfo del monegasco en Silverstone. En la zona media, Racing Bulls volvía a confirmar el excelente momento de forma que atraviesa. Liam Lawson sorprendía con una meritoria cuarta posición provisional gracias a un 1:50.118, consolidando las buenas sensaciones de un equipo que ya se ha asentado como la referencia del grupo perseguidor.

Uno de los pilotos que más esperó para salir fue Lando Norris. El británico permaneció en el garaje durante los primeros compases de la sesión y no inició su primer intento hasta pasados ocho minutos, cuando McLaren comenzó también su programa de trabajo.

En clave española, la atención se centraba únicamente en Carlos Sainz. Fernando Alonso cedió su Aston Martin a Jak Crawford para cumplir con la normativa de jóvenes pilotos, mientras el estadounidense completaba un programa de pruebas específico para el equipo de Silverstone. Por su parte, Sainz tampoco arrancó con las mejores sensaciones en un circuito que, sobre el papel, no debía favorecer al Williams. En su primer intento firmó un discreto 1:52.467 que le situaba decimoquinto, aunque todavía faltaban por registrar tiempo pilotos como Norris. Aun así, el inicio reflejaba la tendencia de las últimas carreras, con el conjunto de Grove apuntando de nuevo a sufrir para pelear por acceder a la Q2.

Con el paso de los minutos, los parciales en morado y verde comenzaron a multiplicarse. La evolución del asfalto era constante, los equipos acumulaban información sobre el comportamiento de los coches y la gestión energética, y los tiempos caían vuelta tras vuelta conforme la sesión empezaba a entrar en ritmo.

Con la pista ganando agarre vuelta tras vuelta, Red Bull confirmó unas sensaciones muy distintas a las de las últimas citas. Max Verstappen, con el neumático medio, rebajó el registro de su compañero y paró el cronómetro en un 1:48.237 para colocarse al frente de la clasificación cuando se cumplía el primer cuarto de hora de sesión, confirmando que el RB22 se adaptaba mucho mejor a las características de Spa.

Ferrari también dio un paso adelante con el paso de los minutos. Lewis Hamilton escaló hasta la tercera posición con un 1:48.842, apenas una décima por delante de Charles Leclerc, mientras ambos comenzaban a acercarse a los tiempos de cabeza. Por detrás aparecían los Mercedes, aunque con diferencias entre sus dos pilotos: Andrea Kimi Antonelli rodaba por delante de George Russell, que ocupaba la octava posición provisional y no terminaba de encontrar el ritmo con su W17.

En el otro extremo de la tabla seguía Lando Norris. El británico ya había salido a pista con su McLaren, pero todavía no había completado ninguna vuelta cronometrada, por lo que permanecía en la última posición de la clasificación mientras el resto de equipos avanzaba con sus programas de trabajo.

Red Bull siguió marcando el ritmo de la sesión. Después de que Verstappen se colocara primero, Isack Hadjar volvió a responder con el neumático blando y fue el primero en romper la barrera del 1:48. En su tercer intento con ese juego de gomas —el sexto si se cuentan todas sus vueltas— firmó un 1:47.778, apenas 81 milésimas más rápido que su compañero, que seguía rodando con el compuesto medio.

Las sensaciones en Milton Keynes eran claramente mejores que en las últimas carreras. Tanto Verstappen como Hadjar encontraban tiempo con relativa facilidad en un RB22 que parecía adaptarse muy bien al trazado de Spa, aunque todavía era pronto para sacar conclusiones, ya que cada equipo seguía programas de trabajo distintos, con diferentes cargas de combustible y configuraciones.

Pasada la media hora de sesión, Aston Martin confirmaba los peores presagios para Spa. El equipo ya había avisado antes del fin de semana de que este circuito podía convertirse en uno de los más complicados del año por la enorme importancia de la gestión de la energía, uno de los puntos débiles de su paquete de 2026. Los tiempos reflejaban esa realidad: Lance Stroll cedía 5,8 segundos respecto al mejor registro, mientras que Jack Crawford, sustituto de Fernando Alonso en esta FP1, llegaba a estar a 7,5 segundos del liderato.

La situación tampoco invitaba al optimismo en Williams. Carlos Sainz era decimoctavo de forma provisional, a unos tres segundos de la cabeza y claramente por detrás de los dos Audi, unos Racing Bulls que volvían a erigirse como la referencia de la zona media e incluso de ambos Alpine, que también mostraban un ritmo superior al del conjunto de Grove. Mientras tanto, Lando Norris seguía sin marcar un tiempo, prolongando su inusual espera en el garaje de McLaren.

Superada la media hora de sesión llegó el momento de los primeros intentos con neumáticos blandos nuevos, y la gran sorpresa fue Red Bull. El equipo de Milton Keynes confirmó las buenas sensaciones mostradas desde el inicio y dio un paso al frente justo cuando el resto empezaba a buscar rendimiento.

Max Verstappen detuvo el cronómetro en un 1:47.070, quedándose muy cerca de romper también la barrera del 1:47, mientras que Isack Hadjar completó el doblete provisional al situarse segundo, a apenas dos décimas de su compañero. Por detrás aparecían los dos Mercedes, una vez más con Andrea Kimi Antonelli por delante de George Russell, mientras Ferrari todavía no había completado sus vueltas rápidas con el compuesto blando.

Después de un inicio de temporada irregular, Red Bull volvía a dejar señales positivas. Ya en Austria había demostrado ser el principal rival de Mercedes, y aunque en Silverstone pasó más desapercibido, el RB22 parecía volver a adaptarse perfectamente a las características de Spa, donde tanto Verstappen como Hadjar se mostraban especialmente cómodos desde los primeros minutos de la sesión.

En los últimos minutos, Ferrari encontró un rendimiento extra con el neumático blando y consiguió acercarse a Red Bull. Lewis Hamilton firmó su mejor vuelta para colocarse segundo, a poco más de una décima del 1:47.070 de Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc se quedó prácticamente pegado a su compañero, separado por apenas unas milésimas.

McLaren también reaccionó en el tramo final de la sesión. Oscar Piastri escaló hasta la quinta posición y Lando Norris terminó séptimo después de un inicio muy discreto. En cambio, Mercedes optó por no realizar un segundo intento con el neumático blando y mantuvo los tiempos logrados anteriormente, con Andrea Kimi Antonelli sexto y George Russell octavo, en una estrategia que invitaba a pensar que el equipo todavía guardaba margen en un circuito que, sobre el papel, debería favorecer claramente al W17.

La parte baja de la clasificación siguió dejando malas noticias para Aston Martin. El equipo logró reducir ligeramente la enorme diferencia respecto a la cabeza, pero Lance Stroll aún finalizó a más de cinco segundos del mejor tiempo de Verstappen, una distancia que confirmaba las enormes dificultades del AMR26 en Spa.

Williams tampoco consiguió cambiar la tendencia. Carlos Sainz continuó sin encontrar ritmo y cerró la sesión en la decimonovena posición, incluso por detrás de los dos Cadillac, un resultado especialmente llamativo teniendo en cuenta que el equipo estadounidense llegaba a Bélgica como uno de los conjuntos con menos potencial de la parrilla, solo por delante de Aston Martin.

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