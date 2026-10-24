Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull y Verstappen identifican rápidamente sus dos "prioridades" en Austin

Verstappen concluye que el viernes en el Circuito de las Américas "no fue para nada un mal día". Además de los baches, Pierre Waché señala otro aspecto importante en el que Red Bull debe trabajar.

Ronald Vording

Editado: 24 oct 2026, 10:25

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Max Verstappen terminó los entrenamientos del viernes del GP de Estados Unidos 2026 en segunda y tercera posición. En ambas sesiones, el cuatro veces campeón del mundo acabó a menos de dos décimas de Charles Leclerc, quien marcó el mejor crono.

Red Bull no destacó de inmediato sobre el resto de la parrilla como lo hizo en Malasia, por ejemplo, pero Verstappen se muestra, no obstante, muy satisfecho con las primeras impresiones que ha dejado el RB22 en Austin.

"Ha sido un comienzo positivo del fin de semana. Este circuito nunca es fácil a la hora de encontrar el equilibrio adecuado entre las curvas de baja y alta velocidad", admitió el piloto holandés tras la FP2.

"Los baches lo hacen aún más difícil, así que intentas encontrar un buen equilibrio en el coche y coger el ritmo. En eso hemos estado trabajando entre la FP1 y la FP2. Todavía queda un poco más de trabajo por hacer para afinar ese equilibrio, pero no ha sido realmente un mal día en lo absoluto".

En la práctica, esto significa que los equipos tienen que encontrar un equilibrio en dos aspectos diferentes este fin de semana. Dada la variada configuración del Circuito de las Américas, la primera se refiere al equilibrio entre las curvas de alta y baja velocidad. Según los datos del GPS, Red Bull parece competitivo en los tramos de alta velocidad, lo que ha dejado muy claro al director técnico Pierre Wache qué es lo que hay que mejorar.

"Está claro que, en estos momentos, nos centramos en el rendimiento a baja velocidad. La baja velocidad es la clave para nosotros", aseguró.

Esto se refleja en los datos. Al comparar las vueltas más rápidas de Leclerc, Antonelli y Verstappen, las curvas más lentas del circuito aparecen en rojo; en otras palabras, son territorio de Ferrari.

Puedes leer:

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Esto corrobora los comentarios de Wache, aunque el reto en Austin no consiste solo en encontrar el equilibrio adecuado entre los diferentes tipos de curvas.

Igualmente de importante es el compromiso entre el rendimiento puro y un coche que pueda soportar razonablemente bien los baches, que Max Verstappen calificó de "inaceptables" y "fuera de control" durante la jornada de prensa del jueves.

"El coche reacciona a esos baches tal y como cabría esperar, da muchos botes", afirmó Wache cuando se le preguntó cómo se está comportando el RB22.

"La pista está tremendamente llena de baches, sobre todo en la curva 1 al frenar. Hay que tener mucho cuidado. Pero sí, ese es el problema con este tipo de configuración que estamos utilizando. No es tan rígida como la del año pasado, pero tampoco está tan lejos. El coche no se adapta muy bien a los baches de aquí".

Al utilizar el término "configuración", Wache no se refiere específicamente a las decisiones de Red Bull, sino a la generación actual de coches de F1. En teoría, éstos deberían estar ligeramente más cómodos sobre los baches que los anteriores coches de efecto suelo, pero Verstappen explicó el jueves que, en realidad, ocurre justo lo contrario.

Gracias a la aerodinámica activa y al "modo recta", los coches se elevan ligeramente en las rectas. Esto limita el desgaste de los bloques de deslizamiento y da a los equipos la libertad de ir aún más allá en cuanto a la altura de la suspensión. Como resultado, la altura de la suspensión es baja en las frenadas y en las curvas, precisamente las zonas en las que el Circuito de las Américas presenta un firme extremadamente irregular.

Según Wache, mejorar el comportamiento del coche sobre los baches y su rendimiento a baja velocidad son las dos principales prioridades de Red Bull para la clasificación.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

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