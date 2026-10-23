Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos

Charles Leclerc lideró la FP1 y luego la FP2 del viernes en el GP de EE.UU. 2026 de la F1, con Antonelli y Verstappen cerca. Resumen y resultados.

Juanjo Sáez

Editado: 23 oct 2026, 22:02

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

En unos Libres 2 del Gran Premio de Estados Unidos 2026 marcados por las tandas largas para sacar datos y conclusiones de cara a la carrera de este domingo, todos los pilotos tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una simulación de clasificación para sacar a relucir el "potencial" de sus coches hasta el momento en Austin.

Al término de los 60 minutos de FP2, Charles Leclerc marcó el tiempo más rápido para liderar así las dos sesiones del viernes con un mejor crono de 1:35.032, seguido de cerca por Andrea Kimi Antonelli a 0.042s y Max Verstappen a 0.189s.

La cuarta posición fue para el otro Ferrari, el de Lewis Hamilton, aunque ya más lejos, a 0.615s de su compañero de equipo. Quinto fue George Russell [+0.744], mientras que la gran sorpresa fue Liam Lawson, sexto con su Racing Bulls a 1.040s del monegasco.

Séptimo y octavo fueron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri respectivamente, a más de un segundo de la mejor referencia de Ferrari. Por detrás, el top 10 lo completaron Isack Hadjar con su Red Bull y Oliver Bearman con el Haas.

No fue un buen viernes de Fórmula 1 para los españoles, ya que Fernando Alonso solo pudo ser 16º [+1.944s] y Carlos Sainz 20º [+3.155], con su compañero Alex Albon llegando a cerrar incluso la tabla de tiempos.

Apunta para mañana:

Resultados de la FP2 del GP de EE.UU. 2026 de la F1 en Austin

POS PILOTO DIFERENCIA TIEMPO 1 Charles Leclerc 1:35.291 2 Andrea Kimi Antonelli +0.042 1:35.333 3 Max Verstappen +0.189 1:35.480 4 Lewis Hamilton +0.615 1:35.906 5 George Russell +0.744 1:36.035 6 Liam Lawson +1.040 1:36.331 7 Lando Norris +1.082 1:36.373 8 Oscar Piastri +1.096 1:36.387 9 Isack Hadjar +1.120 1:36.411 10 Oliver Bearman +1.245 1:36.536 11 Gabriel Bortoleto +1.541 1:36.832 12 Pierre Gasly +1.549 1:36.840 13 Arvid Lindblad +1.668 1:36.959 14 Esteban Ocon +1.820 1:37.111 15 Franco Colapinto +1.910 1:37.201 16 Fernando Alonso +1.944 1:37.235 17 Lance Stroll +1.978 1:37.269 18 Nico Hulkenberg +2.139 1:37.430 19 Valtteri Bottas +3.131 1:38.422 20 Carlos Sainz +3.155 1:38.446 21 Sergio Pérez +3.745 1:39.036 22 Alex Albon +8.135 1:43.426

Resumen de los Libres 2 de la F1 2026 en Austin (GP de EE.UU.)

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos 2026 empezó con bastante actividad en la pista. La mayoría de pilotos apostó de inicio por utilizar los neumáticos medios o duros, aunque Franco Colapinto montó el blando directamente en su Alpine. Como novedad, Sergio Pérez volvía a su Cadillac.

Desde los primeros minutos los favoritos se colocaron arriba en la tabla de tiempos, con Max Verstappen liderando gracias a un 1:36.581, 0.050s más rápido que Charles Leclerc, quien había sido el más rápido en los Libres 1 de.

Resumen y resultados de la FP1:

Los tiempos bajaron rápidamente en Austin, primero con un 1:36.373 de Lando Norris y acto seguido con un 1:36.035 de George Russell. Sin embargo, fue el propio Verstappen quien volvió a liderar con un 1:35.934.

Por detrás, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad se colocaban como los más rápidos de la zona media a 0.8s y 1s respectivamente de diferencia con la mejor referencia. Mientras tanto, Fernando Alonso era 15º y Carlos Sainz 19º.

Tras 15 minutos de Libres 2, Andrea Kimi Antonelli ocupaba la última posición de la tabla de tiempos sin haber registrado todavía ningún crono debido a un problema en el asiento que lo obligó a entrar en los boxes.

Cuando el joven piloto italiano pudo salir a la pista, el resto de pilotos entraba en boxes para montar los neumáticos blandos y hacer una simulación de clasificación antes de seguir con las tandas largas. En ese momento, Antonelli se colocaba tercer con los medios y un crono de 1:36.216.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Isack Hadjar dio la primera referencia con blandos, pero se quedó tercero a 0.2s de su compañero Verstappen con el compuesto medio.

Inmediatamente después, Max Verstappen pudo marcar un 1:35.480 con los blandos, superando a Russell por 0.313s. Sin embargo, Leclerc fue todavía más rápido con un 1:35.291, mientras su compañero Lewis Hamilton se quedaba lejos a 0.615s. Ambos McLaren también se quedaron lejos, a 1s exacto de distancia del monegasco.

Antonelli fue de los últimos en montar el blando en la parte alta de la clasificación y pudo colocarse segundo a 0.042s de Leclerc con un tiempo de 1:35.333.

En la zona media, Liam Lawson volvía a ser el más rápido, incluso por delante de los McLaren en sexto puesto, mientras que Oliver Bearman era 10º con su Haas.

Para los pilotos españoles, las cosas una vez más este año no pintaban demasiado bien, con Fernando Alonso 16º (+1.944s) y Carlos Sainz 20º (+3.155s), superado incluso por el Cadillac de Valtteri Bottas.

Tras las simulaciones de clasificación, todos los pilotos y equipos regresaron al trabajo de las tandas largas, donde obviamente ya ningún piloto mejoró sus cronos, así como tampoco hubo ningún contratiempo importante o reseñable.

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