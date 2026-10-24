Fórmula 1 GP de Estados Unidos

¿Por qué Alonso está entre los mejores de la historia de la F1? Newey lo explica

Adrian Newey elogia a Fernando Alonso tras su primera temporada juntos en Aston Martin F1 y explica qué le sitúa entre los mejores pilotos de la historia.

Juanjo Sáez

Editado: 24 oct 2026, 8:51

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Llegando al final de su primera temporada en el mismo equipo, Adrian Newey ha querido destacar la capacidad de Fernando Alonso para interpretar todo lo que sucede durante una carrera de Fórmula 1 y adaptarse a las diferentes circunstancias.

Adrian Newey, que ha trabajado con algunos de los mejores pilotos de todos los tiempos, como Ayrton Senna, Alain Prost, Max Verstappen o Sebastian Vettel, no ha tardado en confirmar la admiración que siente por Fernando Alonso.

En una Fórmula 1 en la que cada detalle puede marcar la diferencia, la velocidad pura no es suficiente para convertirse en uno de los mejores. La gestión de lo que sucede a tu alrededor es un aspecto fundamentales. Y, según Newey, Alonso destaca en eso.

"Fernando es, sin duda, uno de los grandes de todos los tiempos", aseguró, antes de añadir: "Creo que, como todos los grandes con los que he tenido la suerte de trabajar, probablemente una de las cosas que los distingue es la capacidad de procesamiento".

El ingeniero británico quiso profundizar en esa idea y explicar por qué considera que los mejores pilotos son capaces de marcar diferencias incluso cuando las condiciones no son favorables. Para Newey, la clave está en que las tareas básicas necesarias para conducir un monoplaza a gran velocidad se convierten prácticamente en acciones automáticas, lo que permite al piloto dedicar su atención a otros aspectos clave.

"Obviamente, necesitas cierto grado de capacidad mental para conducir el coche en primer lugar, pero con los pilotos realmente grandes [como es Alonso] tienes la impresión de que todo eso lo tienen en el cerebro subconsciente", señaló.

"Eso deja el cerebro consciente libre para procesarlo todo lo demás, entender cómo se comportan los neumáticos, cómo se desarrolla la carrera y cómo pueden modificar el estilo de conducción para adaptarse al equilibrio del coche en ese momento", dijo.

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Es precisamente esa capacidad de adaptación la que permite a un piloto extraer el máximo rendimiento de un monoplaza incluso cuando no dispone del coche más competitivo de la parrilla.

Para Newey, esas cualidades sitúan al asturiano en una categoría reservada a los mejores de la historia: "Y Fernando Alonso, como los otros grandes pilotos, está completamente en esa categoría".

Un reconocimiento que llega en un momento importante para Aston Martin, que necesita aprovechar la experiencia de Alonso y los conocimientos técnicos de Adrian Newey para construir un coche capaz de competir regularmente en las primeras posiciones, tras un 2026 en el que la tónica ha sido la decepción, en parte por una unidad de potencia de Honda que ha fallado tanto en rendimiento como en fiabilidad.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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