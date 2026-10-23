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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos

Apunta a qué hora es la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos 2026 en Austin este sábado. No te pierdas cómo verla y más detalles.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 oct 2026, 21:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Tras la jornada del viernes en Austin llegará el sábado la clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1, que dejará formada la parrilla de salida para la carrera en la que ya podría haber campeón matemáticamente. Apunta todos los detalles y no te pierdas nada.

Apunta:

A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos 2026

A qué hora es la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 : a las 23:00h de España

: a las 23:00h de España A qué hora es la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en horario local: a las 16:00h

Como hay siete horas de diferencia horaria entre España y esa parte de Estados Unidos, la de Austin, Texas, la clasificación se disputa en horario habitual de las 16:00h locales pero en España será muy tarde, a las 23:00h, por lo que acabará cerca de la medianoche (y atento porque luego se cambiará la hora y a las tres serán de nuevo las dos).

Para Latinomaérica, la clasificación de Austin, del GP de Estados Unidos 2026, tendrá unos horarios mucho más amables: empezará la Q1 en México a las 15:00h, en Colombia, Perú o Ecuador a las 16:00h como en Austin, en Bolivia, Paraguay o Venezuela a las 17:00h y en Argentina, la clasificación del GP de Estados Unidos Bolivia, Venezuela o Paraguay.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación del sábado de F1 en Austin?

La clasificación del GP de Estados Unidos de F1 sigue el formato habitual, porque no es un fin de semana al sprint, así que tendrá las habituales tres rondas: Q1, Q2 y Q3. La Q1 de Austin, que empezará el sábado a las 23:00h de España (16:00h locales), durará 18 minutos y en ella participarán los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Estados Unidos será en torno a las 23:25h de España, 16:25h locales, y en ella estarán los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo quedarán ya clasificados del 17º al 22º.

El momento clave de la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 será la Q3, de 12 de minutos, sobre las 23:40h de España o 16:40h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla para la carrera del domingo.

A qué hora es la FP3 del sábado en Austin

A qué hora son los libres 3 del GP de Estados Unidos de F1 2026 : a las 19:30h de España

: a las 19:30h de España A qué hora son los libres 3 del GP de Estados Unidos de F1 2026 en horario local: a las 12:30h

La primera sesión del sábado, a las 12:30h de la mañana locales y por tanto 19:30h de España, será la FP3 o tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos, una sesión de una hora que permitirá por última vez afinar los coches antes de la clasificación.

Cómo ver por la tele la clasificación de F1 en Austin, la del GP de Estados Unidos de F1

Como siempre, en España para ver la F1 el sábado, la clasificación del GP de Estados Unidos de F1, tendrás que estar suscrito al Plan Motor o Plan Esencial de DAZN F1, mientras que esa imagen también la podrán ver quienes tengan en Movistar + el Paquete Motor o en Vodafone TV alguno de los dos planes de Dazn.

Para ver la Qualy de F1 en Austin desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si quieres ver la qualy de Austin en Argentina, tienes que hacerlo por ESPN, o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación de Estados Unidos los suscriptores de Izzy o de Sky. Recuerda que en Latinoamérica puedes contratar también F1TV, de la propia categoría (en España, no).

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco; Lando Norris, con tres; Max Verstappen, con dos y Pierre Gasly con una.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego otra de Mercedes para un total de 11 y en Malasia y Singapur fue para Red Bull, que llevan dos seguidas (las dos últimas)

Qué pilotos de F1 ya tienen pole en Austin

De 13 visitas de la F1 a Austin para el GP de Estados Unidos, Lewis Hamilton es quien más poles tiene, tres (en 2016, 2017 y 2018). Dos lleva Max Verstappen (en 2021 y 2025) como hicieron en su día Nico Rosberg y Sebastian Vettel, y de la actual parrilla tienen pole Valtteri Bottas en 2019, Carlos Sainz en 2022, Charles Leclerc en 2023 y Lando Norris en 2024.

¿Es importante lograr salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en Austin?

De las 13 carreras de F1 en Austin, del GP de Estados Unidos, solo en seis ha ganado el piloto que salía primero, es decir, en el 46,15%, y en siete no, el 53,85%. Si contamos las tres sprint, se han disputado 16 carreras, y ahí el porcentajes de 56,25% de victorias desde la pole y 43,75% de victorias desde otra posición de salida.

Resultados del GP de Estados Unidos de F1 2026 hasta ahora

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'36.052

S 206.625 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

0.084 S 206.445 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

0.161 S 206.099 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

0.081 S 205.926 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

0.155 S 205.596 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

0.022 S 205.549 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

0.231 S 205.058 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

0.209 S 204.616 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

0.068 S 204.473 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

0.246 S 203.956 Ver resultados

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