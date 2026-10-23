Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Newey aclara la visita del jefe supremo de Aston Martin a la fábrica de Honda

Adrian Newey niega que la visita de Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, a la fábrica de Honda fuera para meter presión.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 oct 2026, 22:02

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La temporada 2026 de F1 ha sido toda una decepción por parte de Aston Martin, pero muchos de sus males se atribuyen a la unidad de potencia Honda, que no se ha adaptado bien al nuevo reglamento.

Entre el GP de Singapur y este GP de Estados Unidos, se habló de que Lawrence Stroll, propietario de Aston, había volado a Japón para reunirse con Honda, y por ello le preguntaron a Adrian Newey en la rueda de prensa de jefes de equipo de la FIA en Austin.

"Esa fue una reunión programada", explicó, restándole importancia. "Entre Honda y Aston Martin hay lo que se llaman reuniones de altos ejecutivos, que se programan una vez cada dos o tres meses, así que esa fue una de ellas. El resto de nosotros, como yo, nos unimos online".

Siguiendo con Honda, a Newey le preguntaron si vivía con ellos algo parecido a cuando el fabricante nipón se unión a Red Bull en 2019, pero aclaró que en realidad la diferencia era grande: "Diría que, en este momento, a decir verdad, Honda está un poco por detrás de donde Red Bull, como equipo oficial, RBR, recogió a Honda en 2019 (en 2018 lo había usado solo su equipo B, Toro Rosso)".

"Pero eso obviamente era cuatro temporadas después de que volvieran por primera vez en 2015. Este es el primer año de su regreso. Son una gran compañía, tengo plena confianza en que acelerarán rápidamente y comprenderán los problemas de estas reglas de unidad de potencia en particular".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Newey también admitió que, como explicó Ferrari, no todo se trata del cigüeñal de los motores, sino "del paquete completo". Y añadió: "Eso es lo que hace que el coche sea más rápido. Por ello, con Honda siempre estamos mirando eso y siempre trabajando en lo que creará el mejor paquete, el paquete más rápido en tiempo por vuelta".

En cuanto al chasis, Newey se explicó, de nuevo recurriendo al tiempo de retraso con el que arrancó su proyecto en Aston Martin, pero reconoció haberse equivocado en el camino a seguir: "Cuando llegué en 2025, a principios de marzo, prácticamente no se había realizado ninguna investigación aerodinámica. Si a eso le sumamos las fechas de lanzamiento de las piezas principales antes del parón de agosto, y luego la carrocería, las alas, etc., que llegarían, no sé, alrededor de noviembre, entonces tuvimos un período de investigación muy corto y condensado".

"Analicé la normativa y me pareció que una solución con un ángulo de ataque elevado podría ser adecuada, que fue la que seguimos. La verdad es que creo que tenía algunas ventajas, pero también algunas desventajas. Ahora hemos vuelto a lo que yo llamaría un punto intermedio, que consideramos una buena solución", remató.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos

Siguiente artículo Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



28 min



A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos





La IndyCar revela su calendario 2027 completo, con Barcelona y sin Nashville



IndyCar



IndyCar 7 h



La IndyCar revela su calendario 2027 completo, con Barcelona y sin Nashville





Alonso, sobre la IndyCar: "Barcelona es crucial para el automovilismo en España"



Fórmula 1



Fórmula 1 8 h



Alonso, sobre la IndyCar: "Barcelona es crucial para el automovilismo en España"

Más de

Adrian Newey





Herbert cuestiona a Newey y habla de su posible "declive" en Aston Martin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Países Bajos



2 m



Herbert cuestiona a Newey y habla de su posible "declive" en Aston Martin





Newey responde a los rumores de Horner y avisa de más cambios en Aston Martin



Fórmula 1



Fórmula 1 2 m



Newey responde a los rumores de Horner y avisa de más cambios en Aston Martin





Por qué Aston Martin insiste en que el AMR26B es una revolución y no una mejora



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bélgica



3 m



Por qué Aston Martin insiste en que el AMR26B es una revolución y no una mejora

Más de

Aston Martin





Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 min



Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos





F1 en DIRECTO: sigue los Libres 2 (FP2) del GP de Estados Unidos en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1 1 h



F1 en DIRECTO: sigue los Libres 2 (FP2) del GP de Estados Unidos en Austin





Leclerc lidera la FP1 de Austin con Verstappen al acecho; Aston sorprende y Sainz sufre



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 h



Leclerc lidera la FP1 de Austin con Verstappen al acecho; Aston sorprende y Sainz sufre

Últimas noticias





Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 min



Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos





Newey aclara la visita del jefe supremo de Aston Martin a la fábrica de Honda



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



12 min



Newey aclara la visita del jefe supremo de Aston Martin a la fábrica de Honda





A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



28 min



A qué hora es la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos





F1 en DIRECTO: sigue los Libres 2 (FP2) del GP de Estados Unidos en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



F1 en DIRECTO: sigue los Libres 2 (FP2) del GP de Estados Unidos en Austin

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse