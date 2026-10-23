Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Newey aclara la visita del jefe supremo de Aston Martin a la fábrica de Honda
Adrian Newey niega que la visita de Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, a la fábrica de Honda fuera para meter presión.
Jose Carlos de Celis
Editado: 23 oct 2026, 22:02
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Adrian Newey, Aston Martin Racing
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
La temporada 2026 de F1 ha sido toda una decepción por parte de Aston Martin, pero muchos de sus males se atribuyen a la unidad de potencia Honda, que no se ha adaptado bien al nuevo reglamento.
Entre el GP de Singapur y este GP de Estados Unidos, se habló de que Lawrence Stroll, propietario de Aston, había volado a Japón para reunirse con Honda, y por ello le preguntaron a Adrian Newey en la rueda de prensa de jefes de equipo de la FIA en Austin.
"Esa fue una reunión programada", explicó, restándole importancia. "Entre Honda y Aston Martin hay lo que se llaman reuniones de altos ejecutivos, que se programan una vez cada dos o tres meses, así que esa fue una de ellas. El resto de nosotros, como yo, nos unimos online".
Siguiendo con Honda, a Newey le preguntaron si vivía con ellos algo parecido a cuando el fabricante nipón se unión a Red Bull en 2019, pero aclaró que en realidad la diferencia era grande: "Diría que, en este momento, a decir verdad, Honda está un poco por detrás de donde Red Bull, como equipo oficial, RBR, recogió a Honda en 2019 (en 2018 lo había usado solo su equipo B, Toro Rosso)".
"Pero eso obviamente era cuatro temporadas después de que volvieran por primera vez en 2015. Este es el primer año de su regreso. Son una gran compañía, tengo plena confianza en que acelerarán rápidamente y comprenderán los problemas de estas reglas de unidad de potencia en particular".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Newey también admitió que, como explicó Ferrari, no todo se trata del cigüeñal de los motores, sino "del paquete completo". Y añadió: "Eso es lo que hace que el coche sea más rápido. Por ello, con Honda siempre estamos mirando eso y siempre trabajando en lo que creará el mejor paquete, el paquete más rápido en tiempo por vuelta".
En cuanto al chasis, Newey se explicó, de nuevo recurriendo al tiempo de retraso con el que arrancó su proyecto en Aston Martin, pero reconoció haberse equivocado en el camino a seguir: "Cuando llegué en 2025, a principios de marzo, prácticamente no se había realizado ninguna investigación aerodinámica. Si a eso le sumamos las fechas de lanzamiento de las piezas principales antes del parón de agosto, y luego la carrocería, las alas, etc., que llegarían, no sé, alrededor de noviembre, entonces tuvimos un período de investigación muy corto y condensado".
"Analicé la normativa y me pareció que una solución con un ángulo de ataque elevado podría ser adecuada, que fue la que seguimos. La verdad es que creo que tenía algunas ventajas, pero también algunas desventajas. Ahora hemos vuelto a lo que yo llamaría un punto intermedio, que consideramos una buena solución", remató.
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