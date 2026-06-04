Racing Bulls, Haas y Audi "copian" una idea de Alpine para Mónaco F1

Montecarlo siempre ha sido y es una carrera única en el calendario de la Fórmula 1. El circuito del Principado es el más corto del campeonato y se caracteriza por tener la velocidad media más baja.

Por lo tanto, es fundamental para los equipos generar carga aerodinámica para lograr agarre a lo largo de las calles, entre alcantarillas, aceras y muros de seguridad.

Racing Bulls ha montado en su VCARB 03 una solución que ya había llamado la atención en A526 de Alpine desde el GP de Japón: en la parte central de la aerodinámica móvil del alerón trasero, en Suzuka apareció una interesante microaleta, fruto de la prolongación de la cubierta de carbono con un pequeño perfil en voladizo del último elemento. Una forma muy ingeniosa de aumentar la carga aerodinámica local sin pagar un precio demasiado alto en resistencia al avance.

Detalle del alerón adicional del Alpine A526 que apareció en el GP de Japón

La idea concebida en el equipo Enstone ha gustado en Faenza: el monoplaza desarrollado por Dan Fallows y Tim Goss presenta una solución similar a la del A526.

En la prolongación del mando que acciona el movimiento del segundo alerón se ha añadido un soporte de carbono que sostiene un pequeño elemento vertical provisto también de un pequeño nolder.

Detalle del Haas VF-26 Foto de: AG Galli

Haas ha decidido prolongar en el VF-26 la cubierta de carbono para luego "excavar" el alerón entre las dos paredes de la estructura, mientras que Audi ha llevado el concepto al extremo eliminando los mecanismos necesarios para el accionamiento de los alerones y ha utilizado el soporte como un mini monopilón que sostiene el elemento vertical.

Se trata de una realización más sofisticada con un conducto de aire entre los dos elementos y el nolder en el borde de salida superior.

Audi R26: esta es la interpretación de la solución de Alpine para Mónaco Foto de: AG Galli

Se aprovecha un vacío en el reglamento que había sido "descubierto" por Ferrari con la introducción del alerón que gira sobre sí mismo, pero con el elemento que sobresale del borde de salida integrado con el alerón móvil. En Maranello, obviamente, han vuelto a proponer dicho concepto también para las calles de Montecarlo.

Detalle del Ferrari SF-26 Foto de: AG Galli