Quién gana y quién preocupa tras los test de F1: todas las estadísticas

La segunda sesión de test invernales de F1 2026, la primera de las dos previstas en Bahrein, ha permitido seguir acumulando datos sobre el trabajo de los equipos al inicio de una temporada marcada por importantes cambios reglamentarios.

A diferencia de lo ocurrido en Cataluña, esta vez todas las escuderías estuvieron presentes en Sakhir: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac.

Esto es lo que hay que destacar de esta segunda tanda de pretemporada.

¡Antonelli el más rápido… pero el que menos rodó!

No nos detendremos demasiado en ello, pero Mercedes copó lo más alto de la tabla de tiempos, firmando los dos únicos mejores registros por debajo de 1’34 esta semana. Tras ellos aparecen los Ferrari, los McLaren, los Red Bull y los Haas dentro del top 10.

Cabe señalar que Andrea Kimi Antonelli, pese a haber marcado el mejor tiempo de los tres días, fue también el piloto que menos rodó en total, tras sufrir diversos problemas técnicos en el W17.

Por el contrario, siete pilotos alcanzaron o superaron la simbólica barrera de las 200 vueltas: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oliver Bearman.

Finalmente, Aston Martin cierra la clasificación, con evidentes problemas de refrigeración del motor Honda en el calor de Sakhir.

P PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO (DÍA) NEUMÁTICO 1 Antonelli Mercedes 94 1:33:669 (3) C3 2 Russell Mercedes 188 1:33:918 (3) C3 3 Hamilton Ferrari 202 1:34:209 (3) C3 4 Leclerc Ferrari 219 1:34:273 (2) C3 5 Piastri McLaren 215 1:34:549 (3) C3 6 Norris McLaren 207 1:34:669 (J1) C2 7 Verstappen Red Bull 197 1:34:798 (1) C3 8 Bearman Haas 200 1:35:394 (2) C3 9 Hadjar Red Bull 146 1:35:561 (2) C3 10 Ocon Haas 190 1:35:578 (1) C3 11 Colapinto Alpine 172 1:35:806 (3) C3 12 Hülkenberg Audi 178 1:36:291 (3) C3 13 Bortoleto Audi 176 1:36:670 (2) C3 14 Gasly Alpine 146 1:36:723 (2) C3 15 Albon Williams 208 1:36:793 (3) C3 16 Lawson Racing Bulls 169 1:36:808 (3) C3 17 Bottas Cadillac 153 1:36:824 (2) C3 18 Sainz Williams 214 1:37:186 (3) C2 19 Pérez Cadillac 167 1:37:365 (3) C3 20 Lindblad Racing Bulls 158 1:37:470 (2) C3 21 Stroll Aston Martin 108 1:38:165 (3) C3 22 Alonso Aston Martin 98 1:38:248 (2) C3

Ferrari metronómica, Mercedes en segundo plano

Tras unos test privados ya impresionantes en términos de fiabilidad, la primera prueba en Bahrein, disputada en condiciones de calor, confirmó esa tendencia pese a los importantes cambios reglamentarios.

Cuatro escuderías superaron los 2.000 km, con McLaren y Williams finalizando incluso con un kilometraje idéntico. Una buena noticia para el equipo de James Vowles, gran ausente en Cataluña pero que al menos ha podido completar una semana casi perfecta en pista.

No puede decirse lo mismo de Mercedes, que fue el equipo más activo en Barcelona y aquí aparece "solo" penúltimo en esta tabla, tras dos primeras jornadas marcadas por algunos problemas técnicos.

En estas condiciones, Ferrari —justo por detrás de McLaren y Williams en kilometraje en Baréin— es el único equipo que ha superado los 4.000 km acumulados en los seis días de test invernales disputados hasta ahora.

En el extremo opuesto, los retrasos y problemas de Aston Martin lo dejan en poco más de 1.000 km recorridos hasta el momento, es decir, tres veces menos que la Scuderia.

EQUIPO MOTOR VUELTAS

(BahreIn 1) KM

(BahreIn 1) Km Totales (BaHREin 1 + Barcelona) McLaren Mercedes 422 2284 3639 Williams Mercedes 422 2284 2284 Ferrari Ferrari 421 2279 4328 Haas Ferrari 390 2111 3932 Audi Audi 354 1916 3010 Red Bull Red Bull Ford 343 1856 3267 Racing Bulls Red Bull Ford 327 1770 3255 Cadillac Ferrari 320 1732 2496 Alpine Mercedes 318 1721 3346 Mercedes Mercedes 282 1526 3864 Aston Honda 206 1115 1422

El motor Honda necesita respirar… ¡pero también rodar!

En cuanto a motoristas, y sin sorpresa, con cuatro escuderías presentes en Sakhir, Mercedes fue quien más kilómetros acumuló, elevando su total en pretemporada por encima de los 13.000 km.

Si se analiza el promedio por equipo, es Ferrari quien lo hace mejor, con más de 2.000 km de media realizados por cada escudería motorizada por la firma italiana en Bahrein.

Audi, con un único equipo, se sitúa ligeramente por debajo de la media de Mercedes pero por encima de la de Red Bull Ford. Progresos destacables para el fabricante de los cuatro aros.

En cambio, Honda atraviesa dificultades y queda rezagada tanto en valores absolutos como en promedio.

MOTORISTA VUELTAS KM (BahreIn 1) Km medios por equipo Km totales (BAHREIN 1 + Barcelona) Mercedes 1444 7815 1954 13 133 Ferrari 1131 6121 2040 10 736 Red Bull Ford 670 3626 1813 6523 Audi 354 1916 1916 3010 Honda 206 1115 1115 1422

Banderas rojas en los test de Bahrein de F1

EQUIPO PILOTO DÍA HORA RAZÓN Alpine Colapinto Miércoles 9h37 Desconocido Audi Hülkenberg Miércoles 14h32 Desconocido Cadillac Pérez Jueves 8h10 Desconocido - - Jueves 11h52 Test FIA - - Jueves 14h35 Restos en pista Alpine Gasly Jueves 14h53 Desconocido - - Jueves 16h53 Test FIA - - Jueves 17h00 Test FIA Cadillac Bottas Viernes 8h50 Refrigeración Ferrari Hamilton Viernes 16h49 Falta de combustible - - Viernes 16h55 Test FIA