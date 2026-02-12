Los números y estadísticas del día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Estos son los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la segunda jornada de los test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Sakhir, celebrados del 11 al 13 de febrero en Bahrein.

Después del segundo día de pruebas, Ferrari y McLaren han confirmado sus buenas sensaciones tanto en rendimiento como en kilometraje, mientras que Mercedes ha vivido una jornada más complicada en términos de fiabilidad.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

Escudería Piloto(s) Vueltas totales Kilómetros McLaren Norris 149 806 Ferrari Leclerc 139 752 Racing Bulls Lawson

Lindblad 133 720 Williams Albon

Sainz 131 709 Haas Bearman 130 704 Audi Hülkenberg

Bortoleto 114 617 Cadillac Pérez

Bottas 109 590 Aston Martin Alonso 98 530 Alpine Gasly 97 525 Red Bull Hadjar 87 471 Mercedes Antonelli Russell 57 309

En lo que respecta al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el conjunto que más ha rodado en esta segunda jornada, con 149 vueltas completadas por Lando Norris, superando los 800 kilómetros.

Ferrari también ha firmado un día muy sólido con las 139 vueltas de Charles Leclerc, mientras que Racing Bulls (133), Williams (131) y Haas (130) han superado con solvencia la barrera de las 130 vueltas.

En la zona media de la tabla, Audi (114) y Cadillac (109) han mantenido un buen ritmo de trabajo, mientras que Aston Martin (98) y Alpine (97) se han quedado cerca de las 100 vueltas.

El caso más llamativo es el de Mercedes, que sólo ha podido completar 57 giros en total después de los problemas matinales de Andrea Kimi Antonelli, lo que les deja como el equipo que menos ha rodado este jueves.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

motor Equipo(s) Vueltas totales Kilómetros Media por equipo Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 434 2349 587 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 378 2046 682 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 220 1191 595 Audi Audi 114 617 617 Honda Aston Martin 98 530 530

Entre los fabricantes de motores, Mercedes sigue liderando en volumen total gracias a sus cuatro equipos clientes (Williams, McLaren, Mercedes y Alpine), alcanzando 434 vueltas acumuladas.

Ferrari, con tres escuderías asociadas, suma 378 giros y destaca especialmente en la media de kilómetros por equipo, con 682 km, lo que refleja la gran fiabilidad mostrada por el propulsor de Maranello en este inicio de pretemporada.

Red Bull Ford acumula 220 vueltas entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (114) y Honda (98) completan la tabla, siendo esta última la que menos kilometraje registra al suministrar únicamente a Aston Martin.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO GAP NEUMÁTICO 1 Leclerc Ferrari 139 1'34"273 C3 2 Norris McLaren 149 1'34"784 +0"511 C2 3 Bearman Haas 130 1'35"394 +1"121 C3 4 Russell Mercedes 54 1'35"466 +1"193 C3 5 Hajdar Red Bull 87 1'35"561 +2"288 C3 6 Bortoleto Audi 67 1'36"670 +2"397 C3 7 Gasly Alpine 97 1'36"723 +2"450 C3 8 Bottas Cadillac 67 1'36"824 +2"551 C3 9 Albon Williams 62 1'37"229 +2"956 C3 10 Hülkenberg Audi 47 1'37"266 +2"993 C3 11 Lindblad Racing Bulls 83 1'37"470 +3"197 C3 12 Sainz Williams 69 1'37"592 +3"319 C3 13 Lawson Racing Bulls 50 1'38"017 +3"744 C3 14 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 +3"975 C3 15 Pérez Cadillac 42 1'38"653 +4"380 C3 16 Antonelli Mercedes 3 C3

En cuanto a los tiempos, Charles Leclerc ha sido el más rápido del jueves con un 1:34.273, consolidando el buen momento de Ferrari. Lando Norris se ha quedado a medio segundo con el McLaren, mientras que Oliver Bearman ha vuelto a destacar con el Haas.

George Russell ha podido salvar el día para Mercedes con el cuarto mejor registro, pese a los problemas de su equipo por la mañana. Red Bull, con Isack Hadjar, ha terminado quinto, aunque a más de un segundo del mejor tiempo.

En cualquier caso, conviene recordar que en estos test de pretemporada nadie busca todavía exprimir al máximo el potencial, sino entender el coche y acumular datos.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Coche Piloto Hora Motivo Cadillac Pérez 8:10 Parada en pista — — 11:52 Test FIA Alpine Gasly 14:53 Parada en pista — — 16:53 Test FIA — — 17:00 Test FIA

En total se registraron cinco interrupciones con bandera roja. Dos de ellas fueron provocadas por paradas en pista del Cadillac de Sergio Pérez y del Alpine de Pierre Gasly.

Las otras tres correspondieron a procedimientos de prueba de la FIA, lo que confirma que, pese a algunos contratiempos puntuales, la fiabilidad general de los nuevos Fórmula 1 de 2026 sigue siendo notable en este inicio de pretemporada.