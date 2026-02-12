Los números y estadísticas del día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein
Voici les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la deuxième journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.
Estos son los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la segunda jornada de los test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Sakhir, celebrados del 11 al 13 de febrero en Bahrein.
Después del segundo día de pruebas, Ferrari y McLaren han confirmado sus buenas sensaciones tanto en rendimiento como en kilometraje, mientras que Mercedes ha vivido una jornada más complicada en términos de fiabilidad.
Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|McLaren
|Norris
|149
|806
|Ferrari
|Leclerc
|139
|752
|Racing Bulls
|Lawson
Lindblad
|133
|720
|Williams
|Albon
Sainz
|131
|709
|Haas
|Bearman
|130
|704
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|114
|617
|Cadillac
|Pérez
Bottas
|109
|590
|Aston Martin
|Alonso
|98
|530
|Alpine
|Gasly
|97
|525
|Red Bull
|Hadjar
|87
|471
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|57
|309
En lo que respecta al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el conjunto que más ha rodado en esta segunda jornada, con 149 vueltas completadas por Lando Norris, superando los 800 kilómetros.
Ferrari también ha firmado un día muy sólido con las 139 vueltas de Charles Leclerc, mientras que Racing Bulls (133), Williams (131) y Haas (130) han superado con solvencia la barrera de las 130 vueltas.
En la zona media de la tabla, Audi (114) y Cadillac (109) han mantenido un buen ritmo de trabajo, mientras que Aston Martin (98) y Alpine (97) se han quedado cerca de las 100 vueltas.
El caso más llamativo es el de Mercedes, que sólo ha podido completar 57 giros en total después de los problemas matinales de Andrea Kimi Antonelli, lo que les deja como el equipo que menos ha rodado este jueves.
Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|motor
|Equipo(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Media por equipo
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|434
|2349
|587
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|378
|2046
|682
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|220
|1191
|595
|Audi
|Audi
|114
|617
|617
|Honda
|Aston Martin
|98
|530
|530
Entre los fabricantes de motores, Mercedes sigue liderando en volumen total gracias a sus cuatro equipos clientes (Williams, McLaren, Mercedes y Alpine), alcanzando 434 vueltas acumuladas.
Ferrari, con tres escuderías asociadas, suma 378 giros y destaca especialmente en la media de kilómetros por equipo, con 682 km, lo que refleja la gran fiabilidad mostrada por el propulsor de Maranello en este inicio de pretemporada.
Red Bull Ford acumula 220 vueltas entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (114) y Honda (98) completan la tabla, siendo esta última la que menos kilometraje registra al suministrar únicamente a Aston Martin.
Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|VUELTAS
|TIEMPO
|GAP
|NEUMÁTICO
|1
|Leclerc
|Ferrari
|139
|1'34"273
|C3
|2
|Norris
|McLaren
|149
|1'34"784
|+0"511
|C2
|3
|
Bearman
|Haas
|130
|1'35"394
|+1"121
|C3
|4
|
Russell
|Mercedes
|54
|1'35"466
|+1"193
|C3
|5
|
Hajdar
|Red Bull
|87
|1'35"561
|+2"288
|C3
|6
|
Bortoleto
|Audi
|67
|1'36"670
|+2"397
|C3
|7
|
Gasly
|Alpine
|97
|1'36"723
|+2"450
|C3
|8
|Bottas
|Cadillac
|67
|1'36"824
|+2"551
|C3
|9
|Albon
|Williams
|62
|1'37"229
|+2"956
|C3
|10
|Hülkenberg
|Audi
|47
|1'37"266
|+2"993
|C3
|11
|Lindblad
|Racing Bulls
|83
|1'37"470
|+3"197
|C3
|12
|Sainz
|Williams
|69
|1'37"592
|+3"319
|C3
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1'38"017
|+3"744
|C3
|14
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248
|+3"975
|C3
|15
|Pérez
|Cadillac
|42
|1'38"653
|+4"380
|C3
|16
|Antonelli
|Mercedes
|3
|C3
En cuanto a los tiempos, Charles Leclerc ha sido el más rápido del jueves con un 1:34.273, consolidando el buen momento de Ferrari. Lando Norris se ha quedado a medio segundo con el McLaren, mientras que Oliver Bearman ha vuelto a destacar con el Haas.
George Russell ha podido salvar el día para Mercedes con el cuarto mejor registro, pese a los problemas de su equipo por la mañana. Red Bull, con Isack Hadjar, ha terminado quinto, aunque a más de un segundo del mejor tiempo.
En cualquier caso, conviene recordar que en estos test de pretemporada nadie busca todavía exprimir al máximo el potencial, sino entender el coche y acumular datos.
Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
|Coche
|Piloto
|Hora
|Motivo
|Cadillac
|Pérez
|8:10
|Parada en pista
|—
|—
|11:52
|Test FIA
|Alpine
|Gasly
|14:53
|Parada en pista
|—
|—
|16:53
|Test FIA
|—
|—
|17:00
|Test FIA
En total se registraron cinco interrupciones con bandera roja. Dos de ellas fueron provocadas por paradas en pista del Cadillac de Sergio Pérez y del Alpine de Pierre Gasly.
Las otras tres correspondieron a procedimientos de prueba de la FIA, lo que confirma que, pese a algunos contratiempos puntuales, la fiabilidad general de los nuevos Fórmula 1 de 2026 sigue siendo notable en este inicio de pretemporada.
