Fórmula 1
Fórmula 1
Fórmula 1
Fórmula 1
Fórmula 1
WRC
Fórmula 1
Fórmula 1
Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Los números y estadísticas del día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Voici les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la deuxième journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.

Fabien Gaillard
Editado:
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Estos son los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la segunda jornada de los test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en el Circuito Internacional de Sakhir, celebrados del 11 al 13 de febrero en Bahrein.

Después del segundo día de pruebas, Ferrari y McLaren han confirmado sus buenas sensaciones tanto en rendimiento como en kilometraje, mientras que Mercedes ha vivido una jornada más complicada en términos de fiabilidad.

¿Cómo fue el día 2?:

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

Escudería Piloto(s) Vueltas totales Kilómetros
McLaren Norris 149 806
Ferrari Leclerc 139 752
Racing Bulls Lawson
Lindblad		 133 720
Williams Albon
Sainz		 131 709
Haas Bearman 130 704
Audi Hülkenberg
Bortoleto		 114 617
Cadillac Pérez
Bottas		 109 590
Aston Martin Alonso 98 530
Alpine Gasly 97 525
Red Bull Hadjar 87 471
Mercedes

Antonelli

Russell

 57 309

En lo que respecta al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el conjunto que más ha rodado en esta segunda jornada, con 149 vueltas completadas por Lando Norris, superando los 800 kilómetros.

Ferrari también ha firmado un día muy sólido con las 139 vueltas de Charles Leclerc, mientras que Racing Bulls (133), Williams (131) y Haas (130) han superado con solvencia la barrera de las 130 vueltas.

En la zona media de la tabla, Audi (114) y Cadillac (109) han mantenido un buen ritmo de trabajo, mientras que Aston Martin (98) y Alpine (97) se han quedado cerca de las 100 vueltas.

El caso más llamativo es el de Mercedes, que sólo ha podido completar 57 giros en total después de los problemas matinales de Andrea Kimi Antonelli, lo que les deja como el equipo que menos ha rodado este jueves.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Mercedes n'aura pas beaucoup contribué au total de ses moteurs ce jeudi à Sakhir.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

motor Equipo(s) Vueltas totales Kilómetros Media por equipo
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 434 2349 587
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 378 2046 682
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 220 1191 595
Audi Audi 114 617 617
Honda Aston Martin 98 530 530

Entre los fabricantes de motores, Mercedes sigue liderando en volumen total gracias a sus cuatro equipos clientes (Williams, McLaren, Mercedes y Alpine), alcanzando 434 vueltas acumuladas.

Ferrari, con tres escuderías asociadas, suma 378 giros y destaca especialmente en la media de kilómetros por equipo, con 682 km, lo que refleja la gran fiabilidad mostrada por el propulsor de Maranello en este inicio de pretemporada.

Red Bull Ford acumula 220 vueltas entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (114) y Honda (98) completan la tabla, siendo esta última la que menos kilometraje registra al suministrar únicamente a Aston Martin.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO GAP NEUMÁTICO
1 Leclerc Ferrari 139 1'34"273   C3
2 Norris McLaren 149 1'34"784 +0"511 C2
3

Bearman

 Haas 130 1'35"394 +1"121 C3
4

Russell

 Mercedes 54 1'35"466 +1"193 C3
5

Hajdar

 Red Bull 87 1'35"561 +2"288 C3
6

Bortoleto

 Audi 67 1'36"670 +2"397 C3
7

Gasly

 Alpine 97 1'36"723 +2"450 C3
8 Bottas Cadillac 67 1'36"824 +2"551 C3
9 Albon Williams 62 1'37"229 +2"956 C3
10 Hülkenberg Audi 47 1'37"266 +2"993 C3
11 Lindblad Racing Bulls 83 1'37"470 +3"197 C3
12 Sainz Williams 69 1'37"592 +3"319 C3
13 Lawson Racing Bulls 50 1'38"017 +3"744 C3
14 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 +3"975 C3
15 Pérez Cadillac 42 1'38"653 +4"380 C3
16 Antonelli Mercedes 3     C3

En cuanto a los tiempos, Charles Leclerc ha sido el más rápido del jueves con un 1:34.273, consolidando el buen momento de Ferrari. Lando Norris se ha quedado a medio segundo con el McLaren, mientras que Oliver Bearman ha vuelto a destacar con el Haas.

George Russell ha podido salvar el día para Mercedes con el cuarto mejor registro, pese a los problemas de su equipo por la mañana. Red Bull, con Isack Hadjar, ha terminado quinto, aunque a más de un segundo del mejor tiempo.

En cualquier caso, conviene recordar que en estos test de pretemporada nadie busca todavía exprimir al máximo el potencial, sino entender el coche y acumular datos.

Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Sergio Pérez a causé le premier drapeau rouge de ce jeudi à Sakhir.

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Coche Piloto Hora Motivo
Cadillac Pérez 8:10 Parada en pista
11:52 Test FIA
Alpine Gasly 14:53 Parada en pista
16:53 Test FIA
17:00 Test FIA

 En total se registraron cinco interrupciones con bandera roja. Dos de ellas fueron provocadas por paradas en pista del Cadillac de Sergio Pérez y del Alpine de Pierre Gasly.

Las otras tres correspondieron a procedimientos de prueba de la FIA, lo que confirma que, pese a algunos contratiempos puntuales, la fiabilidad general de los nuevos Fórmula 1 de 2026 sigue siendo notable en este inicio de pretemporada.

¡No te pierdas nada!:

