Así sería la inverosímil parrilla de la F1 2026 según los test Bahrein

Vaya por delante una cosa: esta es solo una parrilla con los mejores tiempos de los test de F1 2026 en Bahrein, pero no tiene nada que ver con la que será la parrilla real cuando las cosas importen realmente. Es solo un ejercicio de recopilar las mejores vueltas, teniendo en cuenta que esos tiempos no son de gran importancia en las pruebas.

De hecho, cuando la semana que viene acaben los segundos test de Bahrein (del miércoles 18 al viernes 20), seguramente el orden sea diferente.

¿Y por qué no es en absoluto justo? Porque nadie sabe qué está probando cada equipo en ningún momento, ni qué mapa motor llevan, y afectan también los neumáticos empleados (Norris hizo su mejor tiempo con medios). Y porque, incluso dando por hecho que todos trataron de dar al menos una vuelta a tope, cuenta mucho el día y las condiciones de la pista. En el tercer día, los equipos y pilotos ya conocen mejor sus coches para exprimirlos, y las condiciones de la mañana, de día, son muy distintas a las de la tarde, de noche. En ese sentido, hay que recordar que cinco pilotos no rodaron el viernes: Alonso, Norris, Gasly, Lindblad y Leclerc.

Dicho todo esto... allá vamos

Parrilla de los test de F1 2026 de Bahrein según mejores tiempos

Que Aston Martin ha empezado rezagado parece evidente, pero... ¿tanto? ¿Realmente está Cadillac por delante? ¿Y Williams a la par de los americanos?

Hay que dar relatividad a estos tiempos, aunque hay alguna cosa que sí parece cierta: Mercedes es el equipo a batir, Ferrari estaría como primer rival con permiso de Verstappen, y Haas lideraría de momento la zona media de la parrilla.

O visto en tabla...

Orden de los pilotos de la F1 2026 según su mejor tiempo en los test de Bahrein

Pos Piloto Mejor tiempo 1º Antonelli 1:33.669 2º Russell 1:33.918 3º Hamilton 1:34.209 4º Leclerc 1:34.273 5º Piastri 1:34.549 6º Norris 1:34.669 7º Verstappen 1:34.798 8º Bearman 1:35.394 9º Ocon 1:35.578 10º Hadjar 1:35.610 11º Colapinto 1:35.806 12º Hülkenberg 1:36.291 13º Bortoleto 1:36.670 14º Gasly 1:36.723 15º Albon 1:36.793 16º Lawson 1:36.808 17º Bottas 1:36.824 18º Sainz 1:37.186 19º Pérez 1:37.365 20º Lindblad 1:37.470 21º Stroll 1:38.165 22º Alonso 1:38.248

Y ahora día a día, los mejores tiempos

(Las tablas pueden tener algunos errores en los neumáticos usados)

Tiempos del día 1 del Test de Bahrein 2026 de F1

Tiempos del día 2 del Test de Bahrein 2026 de F1

Tiempos del día 3 del Test de Bahrein 2026 de F1