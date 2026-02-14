Así sería la inverosímil parrilla de la F1 2026 según los test Bahrein
Esta sería la parrilla de pilotos y equipos de la F1 2026 ordenados por filas según el mejor tiempo en los test de Bahrein. Cualquier parecido con la realidad será... ¿coincidencia?
Vaya por delante una cosa: esta es solo una parrilla con los mejores tiempos de los test de F1 2026 en Bahrein, pero no tiene nada que ver con la que será la parrilla real cuando las cosas importen realmente. Es solo un ejercicio de recopilar las mejores vueltas, teniendo en cuenta que esos tiempos no son de gran importancia en las pruebas.
De hecho, cuando la semana que viene acaben los segundos test de Bahrein (del miércoles 18 al viernes 20), seguramente el orden sea diferente.
¿Y por qué no es en absoluto justo? Porque nadie sabe qué está probando cada equipo en ningún momento, ni qué mapa motor llevan, y afectan también los neumáticos empleados (Norris hizo su mejor tiempo con medios). Y porque, incluso dando por hecho que todos trataron de dar al menos una vuelta a tope, cuenta mucho el día y las condiciones de la pista. En el tercer día, los equipos y pilotos ya conocen mejor sus coches para exprimirlos, y las condiciones de la mañana, de día, son muy distintas a las de la tarde, de noche. En ese sentido, hay que recordar que cinco pilotos no rodaron el viernes: Alonso, Norris, Gasly, Lindblad y Leclerc.
Dicho todo esto... allá vamos
Parrilla de los test de F1 2026 de Bahrein según mejores tiempos
|
1º
|
1:33.669
Blandos (C3)
|
2º
|
1:33.918
Blandos (C3)
|
3º
|
1:34.208
Blandos (C3)
|
4º
|
1:34.273
Blandos (C3)
|
5º
|
1:34.549
Blandos (C3)
|
6º
|
1:34.669
Medios (C2)
|
7º
|
1:34.798
Blandos (C3)
|
8º
|
´
1:35.394
Blandos (C3)
|
9º
|
1:35.578
Blandos (C3)
|
10º
|
1:35.610
Blandos (C3)
|
11º
|
1:35.806
Blandos (C3)
|
12º
|
1:36.291
Blandos (C3)
|
13º
|
1:36.670
Blandos (C3)
|
14º
|
1:36.723
Blandos (C3)
|
15º
|
1:36.793
Blandos (C3)
|
16º
|
1:36.808
Blandos (C3)
|
17º
|
1:36.824
Blandos (C3)
|
18º
|
1:37.186
Medios (C2)
|
19º
|
1:37.365
Blandos (C3)
|
20º
|
1:37.470
Blandos (C3)
|
21º
|
1:38.165
Blandos (C3)
|
22º
|
1:38.248
Blandos (C3)
Que Aston Martin ha empezado rezagado parece evidente, pero... ¿tanto? ¿Realmente está Cadillac por delante? ¿Y Williams a la par de los americanos?
Hay que dar relatividad a estos tiempos, aunque hay alguna cosa que sí parece cierta: Mercedes es el equipo a batir, Ferrari estaría como primer rival con permiso de Verstappen, y Haas lideraría de momento la zona media de la parrilla.
O visto en tabla...
Orden de los pilotos de la F1 2026 según su mejor tiempo en los test de Bahrein
|Pos
|Piloto
|Mejor tiempo
|1º
|Antonelli
|1:33.669
|2º
|Russell
|1:33.918
|3º
|Hamilton
|1:34.209
|4º
|Leclerc
|1:34.273
|5º
|Piastri
|1:34.549
|6º
|Norris
|1:34.669
|7º
|Verstappen
|1:34.798
|8º
|Bearman
|1:35.394
|9º
|Ocon
|1:35.578
|10º
|Hadjar
|1:35.610
|11º
|Colapinto
|1:35.806
|12º
|Hülkenberg
|1:36.291
|13º
|Bortoleto
|1:36.670
|14º
|Gasly
|1:36.723
|15º
|Albon
|1:36.793
|16º
|Lawson
|1:36.808
|17º
|Bottas
|1:36.824
|18º
|Sainz
|1:37.186
|19º
|Pérez
|1:37.365
|20º
|Lindblad
|1:37.470
|21º
|Stroll
|1:38.165
|22º
|Alonso
|1:38.248
Y ahora día a día, los mejores tiempos
(Las tablas pueden tener algunos errores en los neumáticos usados)
Tiempos del día 1 del Test de Bahrein 2026 de F1
Test 1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|Mercedes
|58
|
1'34.669
|M
|205.803
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|136
|
+0.129
1'34.798
|0.129
|S
|205.523
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|80
|
+0.521
1'35.190
|0.392
|S
|204.676
|4
|E. Ocon Haas F1
|31
|Ferrari
|115
|
+0.909
1'35.578
|0.388
|S
|203.846
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|Mercedes
|54
|
+0.933
1'35.602
|0.024
|S
|203.794
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|56
|
+1.439
1'36.108
|0.506
|S
|202.721
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|52
|
+1.764
1'36.433
|0.325
|S
|202.038
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Mercedes
|49
|
+2.096
1'36.765
|0.332
|S
|201.345
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|73
|
+2.192
1'36.861
|0.096
|S
|201.145
|10
|A. Albon Williams
|23
|Mercedes
|68
|
+2.768
1'37.437
|0.576
|S
|199.956
|11
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|30
|
+2.960
1'37.629
|0.192
|H
|199.563
|12
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|Red Bull
|75
|
+3.276
1'37.945
|0.316
|S
|198.919
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Mercedes
|77
|
+3.552
1'38.221
|0.276
|S
|198.360
|14
|S. Pérez Cadillac
|11
|Ferrari
|58
|
+4.159
1'38.828
|0.607
|M
|197.142
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|49
|
+4.202
1'38.871
|0.043
|S
|197.056
|16
|V. Bottas Cadillac
|77
|Ferrari
|49
|
+4.481
1'39.150
|0.279
|H
|196.502
|17
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Honda
|36
|
+5.214
1'39.883
|0.733
|M
|195.060
|18
|F. Colapinto Alpine
|43
|Mercedes
|28
|
+5.661
1'40.330
|0.447
|M
|194.191
|19
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|0
|
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Honda
|0
|
|21
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|Red Bull
|0
|
|22
|O. Bearman Haas F1
|87
|Ferrari
|0
|
Tiempos del día 2 del Test de Bahrein 2026 de F1
Test 2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|139
|
1'34.273
|S
|206.667
|2
|L. Norris McLaren
|1
|Mercedes
|149
|
+0.511
1'34.784
|0.511
|M
|205.553
|3
|O. Bearman Haas F1
|87
|Ferrari
|130
|
+1.121
1'35.394
|0.610
|S
|204.239
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|54
|
+1.193
1'35.466
|0.072
|S
|204.085
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|87
|
+2.288
1'36.561
|1.095
|S
|201.770
|6
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|67
|
+2.397
1'36.670
|0.109
|S
|201.543
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Mercedes
|97
|
+2.450
1'36.723
|0.053
|S
|201.432
|8
|V. Bottas Cadillac
|77
|Ferrari
|67
|
+2.551
1'36.824
|0.101
|S
|201.222
|9
|A. Albon Williams
|23
|Mercedes
|62
|
+2.956
1'37.229
|0.405
|S
|200.384
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|47
|
+2.993
1'37.266
|0.037
|S
|200.308
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|Red Bull
|83
|
+3.197
1'37.470
|0.204
|S
|199.889
|12
|C. Sainz Williams
|55
|Mercedes
|69
|
+3.319
1'37.592
|0.122
|S
|199.639
|13
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|Red Bull
|50
|
+3.744
1'38.017
|0.425
|S
|198.773
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Honda
|98
|
+3.975
1'38.248
|0.231
|M
|198.306
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|Ferrari
|42
|
+4.380
1'38.653
|0.405
|S
|197.492
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|3
|
|17
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|0
|
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Honda
|0
|
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Ferrari
|0
|
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Mercedes
|0
|
|21
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|0
|
|22
|O. Piastri McLaren
|81
|Mercedes
|0
|
Tiempos del día 3 del Test de Bahrein 2026 de F1
Test 3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|49
|
1'33.669
|S
|208.000
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|78
|
+0.249
1'33.918
|0.249
|H
|207.449
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|138
|
+0.540
1'34.209
|0.291
|S
|206.808
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|Mercedes
|153
|
+0.880
1'34.549
|0.340
|S
|206.064
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|61
|
+1.672
1'35.341
|0.792
|S
|204.352
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|53
|
+1.941
1'35.610
|0.269
|S
|203.777
|7
|E. Ocon Haas F1
|31
|Ferrari
|68
|
+2.084
1'35.753
|0.143
|S
|203.473
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Mercedes
|137
|
+2.137
1'35.806
|0.053
|S
|203.360
|9
|O. Bearman Haas F1
|87
|Ferrari
|70
|
+2.303
1'35.972
|0.166
|S
|203.009
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|49
|
+2.622
1'36.291
|0.319
|S
|202.336
|11
|A. Albon Williams
|23
|Mercedes
|71
|
+3.124
1'36.793
|0.502
|S
|201.287
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Mercedes
|68
|
+3.517
1'37.186
|0.393
|M
|200.473
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|60
|
+3.867
1'37.536
|0.350
|S
|199.753
|15
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Honda
|69
|
+4.496
1'38.165
|0.629
|S
|198.473
|16
|V. Bottas Cadillac
|77
|Ferrari
|37
|
+5.103
1'38.772
|0.607
|M
|197.254
|17
|S. Pérez Cadillac
|11
|Ferrari
|62
|
+5.582
1'39.251
|0.479
|H
|196.302
|18
|L. Norris McLaren
|1
|Mercedes
|0
|
|19
|P. Gasly Alpine
|10
|Mercedes
|0
|
|20
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Honda
|0
|
|21
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|0
|
|22
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|Red Bull
|0
|
