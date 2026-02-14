Ir al contenido principal

GP de Bahrein

Así sería la inverosímil parrilla de la F1 2026 según los test Bahrein

Esta sería la parrilla de pilotos y equipos de la F1 2026 ordenados por filas según el mejor tiempo en los test de Bahrein. Cualquier parecido con la realidad será... ¿coincidencia?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Vaya por delante una cosa: esta es solo una parrilla con los mejores tiempos de los test de F1 2026 en Bahrein, pero no tiene nada que ver con la que será la parrilla real cuando las cosas importen realmente. Es solo un ejercicio de recopilar las mejores vueltas, teniendo en cuenta que esos tiempos no son de gran importancia en las pruebas.

De hecho, cuando la semana que viene acaben los segundos test de Bahrein (del miércoles 18 al viernes 20), seguramente el orden sea diferente. 

¿Y por qué no es en absoluto justo? Porque nadie sabe qué está probando cada equipo en ningún momento, ni qué mapa motor llevan, y afectan también los neumáticos empleados (Norris hizo su mejor tiempo con medios). Y porque, incluso dando por hecho que todos trataron de dar al menos una vuelta a tope, cuenta mucho el día y las condiciones de la pista. En el tercer día, los equipos y pilotos ya conocen mejor sus coches para exprimirlos, y las condiciones de la mañana, de día, son muy distintas a las de la tarde, de noche. En ese sentido, hay que recordar que cinco pilotos no rodaron el viernes: Alonso, Norris, Gasly, Lindblad y Leclerc.

Dicho todo esto... allá vamos

Parrilla de los test de F1 2026 de Bahrein según mejores tiempos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli 

Mercedes

1:33.669

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

1:33.918

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

1:34.208

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

1:34.273

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

1:34.549

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

1:34.669

Medios (C2)

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

1:34.798

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

1:35.394

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

1:35.578

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

1:35.610

Blandos (C3)

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArgentinaFranco Colapinto


Alpine

1:35.806

Blandos (C3)

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

1:36.291

Blandos (C3)

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

1:36.670

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

1:36.723

Blandos (C3)

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon 

Williams

1:36.793

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

1:36.808

Blandos (C3)

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

1:36.824

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

1:37.186

Medios (C2)

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

1:37.365

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:37.470

Blandos (C3)

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

 1:38.165

Blandos (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

1:38.248

Blandos (C3)

Que Aston Martin ha empezado rezagado parece evidente, pero... ¿tanto? ¿Realmente está Cadillac por delante? ¿Y Williams a la par de los americanos? 

Hay que dar relatividad a estos tiempos, aunque hay alguna cosa que sí parece cierta: Mercedes es el equipo a batir, Ferrari estaría como primer rival con permiso de Verstappen, y Haas lideraría de momento la zona media de la parrilla.

O visto en tabla...

Orden de los pilotos de la F1 2026 según su mejor tiempo en los test de Bahrein

Pos Piloto Mejor tiempo
Antonelli 1:33.669
Russell 1:33.918
Hamilton 1:34.209
Leclerc 1:34.273
Piastri 1:34.549
Norris 1:34.669
Verstappen 1:34.798
Bearman 1:35.394
Ocon 1:35.578
10º Hadjar 1:35.610
11º Colapinto 1:35.806
12º Hülkenberg 1:36.291
13º Bortoleto 1:36.670
14º Gasly 1:36.723
15º Albon 1:36.793
16º Lawson 1:36.808
17º Bottas 1:36.824
18º Sainz 1:37.186
19º Pérez 1:37.365
20º Lindblad 1:37.470
21º Stroll 1:38.165
22º Alonso 1:38.248

Y ahora día a día, los mejores tiempos

(Las tablas pueden tener algunos errores en los neumáticos usados)

Tiempos del día 1 del Test de Bahrein 2026 de F1

Test 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1   Mercedes 58

1'34.669

   M 205.803
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3   Red Bull 136

+0.129

1'34.798

 0.129 S 205.523
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 80

+0.521

1'35.190

 0.392 S 204.676
4 France E. Ocon Haas F1 31   Ferrari 115

+0.909

1'35.578

 0.388 S 203.846
5 Australia O. Piastri McLaren 81   Mercedes 54

+0.933

1'35.602

 0.024 S 203.794
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 56

+1.439

1'36.108

 0.506 S 202.721
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 52

+1.764

1'36.433

 0.325 S 202.038
8 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 49

+2.096

1'36.765

 0.332 S 201.345
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi 73

+2.192

1'36.861

 0.096 S 201.145
10 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 68

+2.768

1'37.437

 0.576 S 199.956
11 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 30

+2.960

1'37.629

 0.192 H 199.563
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   Red Bull 75

+3.276

1'37.945

 0.316 S 198.919
13 Spain C. Sainz Williams 55   Mercedes 77

+3.552

1'38.221

 0.276 S 198.360
14 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Ferrari 58

+4.159

1'38.828

 0.607 M 197.142
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi 49

+4.202

1'38.871

 0.043 S 197.056
16 Finland V. Bottas Cadillac 77   Ferrari 49

+4.481

1'39.150

 0.279 H 196.502
17 Canada L. Stroll Aston Martin 18   Honda 36

+5.214

1'39.883

 0.733 M 195.060
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 28

+5.661

1'40.330

 0.447 M 194.191
19 France I. Hadjar Red Bull 6   Red Bull 0

 

      
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14   Honda 0

 

      
21 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30   Red Bull 0

 

      
22 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Ferrari 0

 

      
Tiempos del día 2 del Test de Bahrein 2026 de F1

Test 2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 139

1'34.273

   S 206.667
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1   Mercedes 149

+0.511

1'34.784

 0.511 M 205.553
3 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Ferrari 130

+1.121

1'35.394

 0.610 S 204.239
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 54

+1.193

1'35.466

 0.072 S 204.085
5 France I. Hadjar Red Bull 6   Red Bull 87

+2.288

1'36.561

 1.095 S 201.770
6 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi 67

+2.397

1'36.670

 0.109 S 201.543
7 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 97

+2.450

1'36.723

 0.053 S 201.432
8 Finland V. Bottas Cadillac 77   Ferrari 67

+2.551

1'36.824

 0.101 S 201.222
9 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 62

+2.956

1'37.229

 0.405 S 200.384
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi 47

+2.993

1'37.266

 0.037 S 200.308
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   Red Bull 83

+3.197

1'37.470

 0.204 S 199.889
12 Spain C. Sainz Williams 55   Mercedes 69

+3.319

1'37.592

 0.122 S 199.639
13 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30   Red Bull 50

+3.744

1'38.017

 0.425 S 198.773
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14   Honda 98

+3.975

1'38.248

 0.231 M 198.306
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Ferrari 42

+4.380

1'38.653

 0.405 S 197.492
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 3

 

      
17 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3   Red Bull 0

 

      
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18   Honda 0

 

      
19 France E. Ocon Haas F1 31   Ferrari 0

 

      
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 0

 

      
21 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 0

 

      
22 Australia O. Piastri McLaren 81   Mercedes 0

 

      
Tiempos del día 3 del Test de Bahrein 2026 de F1

Test 3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 49

1'33.669

   S 208.000
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 78

+0.249

1'33.918

 0.249 H 207.449
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 138

+0.540

1'34.209

 0.291 S 206.808
4 Australia O. Piastri McLaren 81   Mercedes 153

+0.880

1'34.549

 0.340 S 206.064
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3   Red Bull 61

+1.672

1'35.341

 0.792 S 204.352
6 France I. Hadjar Red Bull 6   Red Bull 53

+1.941

1'35.610

 0.269 S 203.777
7 France E. Ocon Haas F1 31   Ferrari 68

+2.084

1'35.753

 0.143 S 203.473
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 137

+2.137

1'35.806

 0.053 S 203.360
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Ferrari 70

+2.303

1'35.972

 0.166 S 203.009
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi 49

+2.622

1'36.291

 0.319 S 202.336
11 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 71

+3.124

1'36.793

 0.502 S 201.287
13 Spain C. Sainz Williams 55   Mercedes 68

+3.517

1'37.186

 0.393 M 200.473
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi 60

+3.867

1'37.536

 0.350 S 199.753
15 Canada L. Stroll Aston Martin 18   Honda 69

+4.496

1'38.165

 0.629 S 198.473
16 Finland V. Bottas Cadillac 77   Ferrari 37

+5.103

1'38.772

 0.607 M 197.254
17 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Ferrari 62

+5.582

1'39.251

 0.479 H 196.302
18 United Kingdom L. Norris McLaren 1   Mercedes 0

 

      
19 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 0

 

      
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14   Honda 0

 

      
21 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 0

 

      
22 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   Red Bull 0

 

      
