Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Este Jeep Wrangler indio cuesta como un Sandero Stepway

Coches
Coches
Este Jeep Wrangler indio cuesta como un Sandero Stepway

Vasseur juega al despiste: "Me gusta que nadie hable de Ferrari"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Vasseur juega al despiste: "Me gusta que nadie hable de Ferrari"

Análisis: Mercedes se esconde, pero el W17 sigue cambiando de cara

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Análisis: Mercedes se esconde, pero el W17 sigue cambiando de cara

Mercedes no espera: Antonelli confirma mejoras inmediatas para el W17

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Mercedes no espera: Antonelli confirma mejoras inmediatas para el W17

WRC Suecia: Katsuta asalta el liderato tras un duelo vibrante con Evans

WRC
WRC
Rally de Suecia
WRC Suecia: Katsuta asalta el liderato tras un duelo vibrante con Evans

Red Bull no solo sorprende por el motor: apuntan a la maniobrabilidad del RB22

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Red Bull no solo sorprende por el motor: apuntan a la maniobrabilidad del RB22

ePrix de Yeda: Wehrlein vuelve a ganar y se pone líder de la Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda I
ePrix de Yeda: Wehrlein vuelve a ganar y se pone líder de la Fórmula E

Russell pide dar tiempo a los F1 2026: "O Max puede irse al Nordschleife"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Russell pide dar tiempo a los F1 2026: "O Max puede irse al Nordschleife"
Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Los números y estadísticas del día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein

Estos son los datos y estadísticas del tercer y último día de test de F1 2026 en Bahrein, con Mercedes dominando los tiempos y Aston Martin de nuevo rezagado en kilometraje.

Fabien Gaillard
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
George Russell, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Alexander Albon, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
George Russell, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
52

Estos son los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la tercera y última jornada de esta primera semana de test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en Bahrein, en el Circuito Internacional de Sakhir.

En este viernes final, los equipos buscaron maximizar el kilometraje antes de volver a la acción la semana que viene, con McLaren y Ferrari liderando la tabla de vueltas, Mercedes dominando en tiempos… y Aston Martin cerrando el día de nuevo con problemas y lejos en ritmo.

¿Cómo fué el día 3?:

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

equipò piloto Vueltas totales Kilómetros
McLaren Piastri 161 871
Ferrari Hamilton 150 812
Williams

Sainz

Albon

 146 790
Haas

Bearman

Ocon

 145 785
Alpine Colapinto 144 779
Mercedes

Russell

Antonelli

 139 752
Red Bull

Verstappen

Hadjar

 120 649
Racing Bulls Lawson 119 644
Audi

Bortoleto

Hülkenberg

 118 639
Cadillac

Bottas

Pérez

 104 563
Aston Martin Stroll 72 390

En cuanto al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el que más ha rodado en este último día con 161 vueltas de Oscar Piastri, superando los 870 km. Ferrari también completó un viernes muy sólido con 150 giros de Lewis Hamilton, mientras que Williams (146), Haas (145) y Alpine (144) se quedaron muy cerca, en una jornada claramente enfocada a acumular datos.

Mercedes, pese a firmar los dos mejores tiempos del día, terminó "solo" sexto en kilometraje con 139 vueltas entre Russell y Antonelli. Por detrás, Red Bull (120) y Racing Bulls (119) se mantuvieron en cifras decentes, mientras que Audi (118) y Cadillac (104) cerraron la parte media.

El dato más preocupante vuelve a ser Aston Martin: Lance Stroll se quedó en 72 vueltas (390 km), confirmando que el equipo continúa a la zaga en esta primera tanda de test, tanto por fiabilidad como por ritmo.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Oscar Piastri et McLaren auront été le pilote et l'écurie les plus actifs de la journée de vendredi aux Essais de Bahreïn 1, contribuant à la belle récolte de données des moteurs Mercedes.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Motor equipos Vueltas totales Kilómetros Media por equipo
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 590 3193 798
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 399 2159 720
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 239 1294 647
Audi Audi 118 639 639
Honda Aston Martin 72 390 390

A nivel de motoristas, Mercedes lideró claramente el kilometraje total del viernes, con 590 vueltas entre sus cuatro equipos (Williams, McLaren, Mercedes y Alpine) y una media altísima de 798 km por escudería.

Ferrari, con tres equipos, volvió a mostrar mucha consistencia: 399 vueltas y 2.159 km, con 720 km de media por equipo. Red Bull Ford (239) se mantiene en una cifra razonable entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (118) y Honda (72) cierran la lista.

De nuevo, Honda queda penalizada por tener un único equipo cliente (Aston Martin) y, además, por un día corto de rodaje del AMR26, que vuelve a reflejarse en ese total de 390 km.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P. PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO GAP
1 Antonelli Mercedes 61 1:33:669  
2 Russell Mercedes 78 1:33:918 +0:249
3 Hamilton Ferrari 150 1:34:209 +0:540
4 Piastri McLaren 161 1:34:549 +0:880
5 Verstappen Red Bull 61 1:35:341 +1:672
6 Hadjar Red Bull 59 1:35:610 +1:941
7 Ocon Haas 75 1:35:753 +2:084
8 Colapinto Alpine 144 1:35:806 +2:137
9 Bearman Haas 70 1:35:972 +2:303
10 Hülkenberg Audi 58 1:36:291 +2:622
11 Albon Williams 78 1:36:793 +2:996
12 Lawson Racing Bulls 119 1:36:808 +3:139
13 Sainz Williams 68 1:37:186 +3:517
14 Pérez Cadillac 67 1:37:365 +3:696
15 Bortoleto Audi 60 1:37:536 +3:867
16 Stroll Aston Martin 72 1:38:165 +4:496
17 Bottas Cadillac 37 1:38:772 +5:103

En cuanto a los cronos, Mercedes terminó la semana al frente, con doblete interno: Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido con un 1:33.669, por delante de George Russell (+0.249). Ferrari se colocó tercero con Hamilton, que además protagonizó una de las tandas más largas del día con 150 vueltas.

McLaren también cerró con buenas sensaciones gracias a Piastri (4º) y un enorme kilometraje. Red Bull, sin apretar al máximo, colocó a Verstappen y Hadjar en quinto y sexto, mientras que Haas y Alpine se metieron cerca con Ocon y Colapinto.

En la parte baja, Aston Martin volvió a quedar lejos: Stroll acabó 16º, a 4.496s, en un día marcado por un rodaje limitado que vuelve a condicionar la lectura del rendimiento real del coche.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Comme son équipier la veille, Valtteri Bottas a dû stopper la Cadillac en piste ce vendredi à Sakhir.

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

EQUIPO PILOTO HORA RAZÓN
Cadillac Bottas 8h50 Arrêt en piste
Ferrari Hamilton 16h49 Panne d'essence
- - 16h55 Test FIA

La jornada tuvo tres interrupciones con bandera roja. La primera fue por una parada en pista del Cadillac de Valtteri Bottas a las 8:50. La segunda llegó al final de la tarde, cuando el Ferrari de Lewis Hamilton se detuvo por falta de combustible (16:49), provocando una bandera roja que dejó una duda final en el aire pese al buen día de kilometraje de los de Maranello.

La tercera y última bandera roja correspondió a un procedimiento de prueba de la FIA (16:55).

Mira las estadísticas de los días anteriores:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Verstappen, satisfecho "He aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no"
Siguiente artículo Leclerc dibuja la primera jerarquía de 2026 y sitúa a Red Bull y Mercedes por delante

Mejores comentarios

Más de
Fabien Gaillard

Los números y estadísticas del día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los números y estadísticas del día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Zak Brown, impresionado por los nuevos motores de Red Bull para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Zak Brown, impresionado por los nuevos motores de Red Bull para la F1 2026

Últimas noticias

Este Jeep Wrangler indio cuesta como un Sandero Stepway

Coches
Auto Coches
Este Jeep Wrangler indio cuesta como un Sandero Stepway

Vasseur juega al despiste: "Me gusta que nadie hable de Ferrari"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Vasseur juega al despiste: "Me gusta que nadie hable de Ferrari"

Análisis: Mercedes se esconde, pero el W17 sigue cambiando de cara

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Análisis: Mercedes se esconde, pero el W17 sigue cambiando de cara

Mercedes no espera: Antonelli confirma mejoras inmediatas para el W17

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Mercedes no espera: Antonelli confirma mejoras inmediatas para el W17