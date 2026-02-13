Los números y estadísticas del día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein

Estos son los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la tercera y última jornada de esta primera semana de test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en Bahrein, en el Circuito Internacional de Sakhir.

En este viernes final, los equipos buscaron maximizar el kilometraje antes de volver a la acción la semana que viene, con McLaren y Ferrari liderando la tabla de vueltas, Mercedes dominando en tiempos… y Aston Martin cerrando el día de nuevo con problemas y lejos en ritmo.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

equipò piloto Vueltas totales Kilómetros McLaren Piastri 161 871 Ferrari Hamilton 150 812 Williams Sainz Albon 146 790 Haas Bearman Ocon 145 785 Alpine Colapinto 144 779 Mercedes Russell Antonelli 139 752 Red Bull Verstappen Hadjar 120 649 Racing Bulls Lawson 119 644 Audi Bortoleto Hülkenberg 118 639 Cadillac Bottas Pérez 104 563 Aston Martin Stroll 72 390

En cuanto al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el que más ha rodado en este último día con 161 vueltas de Oscar Piastri, superando los 870 km. Ferrari también completó un viernes muy sólido con 150 giros de Lewis Hamilton, mientras que Williams (146), Haas (145) y Alpine (144) se quedaron muy cerca, en una jornada claramente enfocada a acumular datos.

Mercedes, pese a firmar los dos mejores tiempos del día, terminó "solo" sexto en kilometraje con 139 vueltas entre Russell y Antonelli. Por detrás, Red Bull (120) y Racing Bulls (119) se mantuvieron en cifras decentes, mientras que Audi (118) y Cadillac (104) cerraron la parte media.

El dato más preocupante vuelve a ser Aston Martin: Lance Stroll se quedó en 72 vueltas (390 km), confirmando que el equipo continúa a la zaga en esta primera tanda de test, tanto por fiabilidad como por ritmo.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Motor equipos Vueltas totales Kilómetros Media por equipo Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 590 3193 798 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 399 2159 720 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 239 1294 647 Audi Audi 118 639 639 Honda Aston Martin 72 390 390

A nivel de motoristas, Mercedes lideró claramente el kilometraje total del viernes, con 590 vueltas entre sus cuatro equipos (Williams, McLaren, Mercedes y Alpine) y una media altísima de 798 km por escudería.

Ferrari, con tres equipos, volvió a mostrar mucha consistencia: 399 vueltas y 2.159 km, con 720 km de media por equipo. Red Bull Ford (239) se mantiene en una cifra razonable entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (118) y Honda (72) cierran la lista.

De nuevo, Honda queda penalizada por tener un único equipo cliente (Aston Martin) y, además, por un día corto de rodaje del AMR26, que vuelve a reflejarse en ese total de 390 km.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P. PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO GAP 1 Antonelli Mercedes 61 1:33:669 2 Russell Mercedes 78 1:33:918 +0:249 3 Hamilton Ferrari 150 1:34:209 +0:540 4 Piastri McLaren 161 1:34:549 +0:880 5 Verstappen Red Bull 61 1:35:341 +1:672 6 Hadjar Red Bull 59 1:35:610 +1:941 7 Ocon Haas 75 1:35:753 +2:084 8 Colapinto Alpine 144 1:35:806 +2:137 9 Bearman Haas 70 1:35:972 +2:303 10 Hülkenberg Audi 58 1:36:291 +2:622 11 Albon Williams 78 1:36:793 +2:996 12 Lawson Racing Bulls 119 1:36:808 +3:139 13 Sainz Williams 68 1:37:186 +3:517 14 Pérez Cadillac 67 1:37:365 +3:696 15 Bortoleto Audi 60 1:37:536 +3:867 16 Stroll Aston Martin 72 1:38:165 +4:496 17 Bottas Cadillac 37 1:38:772 +5:103

En cuanto a los cronos, Mercedes terminó la semana al frente, con doblete interno: Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido con un 1:33.669, por delante de George Russell (+0.249). Ferrari se colocó tercero con Hamilton, que además protagonizó una de las tandas más largas del día con 150 vueltas.

McLaren también cerró con buenas sensaciones gracias a Piastri (4º) y un enorme kilometraje. Red Bull, sin apretar al máximo, colocó a Verstappen y Hadjar en quinto y sexto, mientras que Haas y Alpine se metieron cerca con Ocon y Colapinto.

En la parte baja, Aston Martin volvió a quedar lejos: Stroll acabó 16º, a 4.496s, en un día marcado por un rodaje limitado que vuelve a condicionar la lectura del rendimiento real del coche.

Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

EQUIPO PILOTO HORA RAZÓN Cadillac Bottas 8h50 Arrêt en piste Ferrari Hamilton 16h49 Panne d'essence - - 16h55 Test FIA

La jornada tuvo tres interrupciones con bandera roja. La primera fue por una parada en pista del Cadillac de Valtteri Bottas a las 8:50. La segunda llegó al final de la tarde, cuando el Ferrari de Lewis Hamilton se detuvo por falta de combustible (16:49), provocando una bandera roja que dejó una duda final en el aire pese al buen día de kilometraje de los de Maranello.

La tercera y última bandera roja correspondió a un procedimiento de prueba de la FIA (16:55).