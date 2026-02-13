Los números y estadísticas del día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein
Estos son los datos y estadísticas del tercer y último día de test de F1 2026 en Bahrein, con Mercedes dominando los tiempos y Aston Martin de nuevo rezagado en kilometraje.
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Estos son los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la tercera y última jornada de esta primera semana de test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en Bahrein, en el Circuito Internacional de Sakhir.
En este viernes final, los equipos buscaron maximizar el kilometraje antes de volver a la acción la semana que viene, con McLaren y Ferrari liderando la tabla de vueltas, Mercedes dominando en tiempos… y Aston Martin cerrando el día de nuevo con problemas y lejos en ritmo.
Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías
|equipò
|piloto
|Vueltas totales
|Kilómetros
|McLaren
|Piastri
|161
|871
|Ferrari
|Hamilton
|150
|812
|Williams
|
Sainz
Albon
|146
|790
|Haas
|
Bearman
Ocon
|145
|785
|Alpine
|Colapinto
|144
|779
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|139
|752
|Red Bull
|
Verstappen
Hadjar
|120
|649
|Racing Bulls
|Lawson
|119
|644
|Audi
|
Bortoleto
Hülkenberg
|118
|639
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|104
|563
|Aston Martin
|Stroll
|72
|390
En cuanto al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el que más ha rodado en este último día con 161 vueltas de Oscar Piastri, superando los 870 km. Ferrari también completó un viernes muy sólido con 150 giros de Lewis Hamilton, mientras que Williams (146), Haas (145) y Alpine (144) se quedaron muy cerca, en una jornada claramente enfocada a acumular datos.
Mercedes, pese a firmar los dos mejores tiempos del día, terminó "solo" sexto en kilometraje con 139 vueltas entre Russell y Antonelli. Por detrás, Red Bull (120) y Racing Bulls (119) se mantuvieron en cifras decentes, mientras que Audi (118) y Cadillac (104) cerraron la parte media.
El dato más preocupante vuelve a ser Aston Martin: Lance Stroll se quedó en 72 vueltas (390 km), confirmando que el equipo continúa a la zaga en esta primera tanda de test, tanto por fiabilidad como por ritmo.
Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
|Motor
|equipos
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Media por equipo
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|590
|3193
|798
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|399
|2159
|720
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|239
|1294
|647
|Audi
|Audi
|118
|639
|639
|Honda
|Aston Martin
|72
|390
|390
A nivel de motoristas, Mercedes lideró claramente el kilometraje total del viernes, con 590 vueltas entre sus cuatro equipos (Williams, McLaren, Mercedes y Alpine) y una media altísima de 798 km por escudería.
Ferrari, con tres equipos, volvió a mostrar mucha consistencia: 399 vueltas y 2.159 km, con 720 km de media por equipo. Red Bull Ford (239) se mantiene en una cifra razonable entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (118) y Honda (72) cierran la lista.
De nuevo, Honda queda penalizada por tener un único equipo cliente (Aston Martin) y, además, por un día corto de rodaje del AMR26, que vuelve a reflejarse en ese total de 390 km.
Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos
|P.
|PILOTO
|EQUIPO
|VUELTAS
|TIEMPO
|GAP
|1
|Antonelli
|Mercedes
|61
|1:33:669
|2
|Russell
|Mercedes
|78
|1:33:918
|+0:249
|3
|Hamilton
|Ferrari
|150
|1:34:209
|+0:540
|4
|Piastri
|McLaren
|161
|1:34:549
|+0:880
|5
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1:35:341
|+1:672
|6
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1:35:610
|+1:941
|7
|Ocon
|Haas
|75
|1:35:753
|+2:084
|8
|Colapinto
|Alpine
|144
|1:35:806
|+2:137
|9
|Bearman
|Haas
|70
|1:35:972
|+2:303
|10
|Hülkenberg
|Audi
|58
|1:36:291
|+2:622
|11
|Albon
|Williams
|78
|1:36:793
|+2:996
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|119
|1:36:808
|+3:139
|13
|Sainz
|Williams
|68
|1:37:186
|+3:517
|14
|Pérez
|Cadillac
|67
|1:37:365
|+3:696
|15
|Bortoleto
|Audi
|60
|1:37:536
|+3:867
|16
|Stroll
|Aston Martin
|72
|1:38:165
|+4:496
|17
|Bottas
|Cadillac
|37
|1:38:772
|+5:103
En cuanto a los cronos, Mercedes terminó la semana al frente, con doblete interno: Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido con un 1:33.669, por delante de George Russell (+0.249). Ferrari se colocó tercero con Hamilton, que además protagonizó una de las tandas más largas del día con 150 vueltas.
McLaren también cerró con buenas sensaciones gracias a Piastri (4º) y un enorme kilometraje. Red Bull, sin apretar al máximo, colocó a Verstappen y Hadjar en quinto y sexto, mientras que Haas y Alpine se metieron cerca con Ocon y Colapinto.
En la parte baja, Aston Martin volvió a quedar lejos: Stroll acabó 16º, a 4.496s, en un día marcado por un rodaje limitado que vuelve a condicionar la lectura del rendimiento real del coche.
Día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
|EQUIPO
|PILOTO
|HORA
|RAZÓN
|Cadillac
|Bottas
|8h50
|Arrêt en piste
|Ferrari
|Hamilton
|16h49
|Panne d'essence
|-
|-
|16h55
|Test FIA
La jornada tuvo tres interrupciones con bandera roja. La primera fue por una parada en pista del Cadillac de Valtteri Bottas a las 8:50. La segunda llegó al final de la tarde, cuando el Ferrari de Lewis Hamilton se detuvo por falta de combustible (16:49), provocando una bandera roja que dejó una duda final en el aire pese al buen día de kilometraje de los de Maranello.
La tercera y última bandera roja correspondió a un procedimiento de prueba de la FIA (16:55).
