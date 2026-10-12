Quién durmió mejor anoche tras el GP de Singapur de F1 2026: Kimi Antonelli

Dicen que la presión es uno de los peores enemigos de un piloto de Fórmula 1. Que las carreras se ganan en la pista, pero los mundiales también se pueden perder en la cabeza. Aunque, siendo sinceros, debe de ser bastante más fácil conciliar el sueño cuando te acuestas con 102 puntos de ventaja sobre tu principal rival y apenas seis grandes premios por delante. Si hay alguien que este domingo pudo dormir a pierna suelta, sin necesidad de contar ovejas ni preocuparse demasiado por el despertador, ese fue Andrea Kimi Antonelli.

Y lo curioso es que ni siquiera fue su mejor fin de semana. Ni mucho menos. El italiano, posiblemente uno de los pilotos que mejor se ha adaptado al nuevo reglamento de 2026, no terminó de encontrarse cómodo con su Mercedes en Marina Bay. Le faltó ritmo, le costó entender el nuevo paquete aerodinámico (introducido ya en Sepang) y, por momentos, estuvo bastante más cerca de mirar hacia atrás que de pensar en el podio. Pero los campeonatos tienen estas cosas: no siempre gana más quien mejor conduce, sino quien consigue sacar petróleo cuando apenas parece haberlo.

Mientras Max Verstappen se llevaba todos los focos con una exhibición casi perfecta, Antonelli acabó llevándose un premio que, pensando en diciembre, puede resultar todavía más importante. Porque el neerlandés ganó la batalla de Singapur, sí, pero el italiano dio otro paso de gigante para ganar la guerra del Mundial.

Y eso que durante buena parte del domingo no parecía que fuera a suceder demasiado. Antonelli rodaba detrás de los McLaren y de Lewis Hamilton, sin un ritmo especialmente deslumbrante y con pocas posibilidades aparentes de avanzar. Hasta que una mala estrategia empezó a pasarle factura al siete veces campeón, Norris intentó aprovecharlo y ambos se enzarzaron en una batalla que terminó abriendo una puerta que el piloto de Mercedes no desaprovechó.

De repente, casi como quien encuentra un billete olvidado en el bolsillo de una chaqueta, Antonelli se vio tercero. Un podio que seguramente habría firmado con los ojos cerrados antes de la salida y que acabó teniendo un valor extraordinario para sus aspiraciones.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Austin, ¿la primera bola de partido? Ni Kimi lo sabía

Porque mientras él descorchaba el champán, George Russell apenas había podido remontar hasta la novena posición después de un fin de semana para olvidar. El británico, que había llegado a Singapur con la esperanza de mantener vivo el Mundial, se marchó de allí con una desventaja de tres cifras. Y ya sabemos lo difícil que resulta remontar semejante montaña cuando quedan tan pocas curvas antes de la meta.

De hecho, el propio Antonelli parecía no terminar de creérselo cuando Jenson Button le recordó, nada más bajarse del coche, que ya podía proclamarse campeón del mundo en Austin. "¿De verdad puedo?", respondió sorprendido, antes de asegurar que prefería centrarse en hacer un buen fin de semana.

La pregunta casi tiene su gracia. Mientras media parrilla lleva meses haciendo cálculos para intentar acercarse a él, el principal interesado parece ser el último en enterarse de hasta qué punto tiene el título a su alcance.

Y las matemáticas no engañan. Antonelli suma 340 puntos, Russell tiene 238 y quedan 150 por repartir si se disputan las seis carreras restantes. En Austin, dentro de dos semanas, el italiano podría convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia si consigue ganar y su compañero termina noveno o peor. No será sencillo, desde luego, pero tener una primera oportunidad de coronarse con cinco grandes premios todavía por delante dice mucho de la temporada que está firmando.

¡Los cálculos para el título!: Fórmula 1 Antonelli ya puede ser campeón la próxima carrera: esto necesita

Por si fuera poco, el calendario también podría terminar jugando a su favor. La incertidumbre que rodea a los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi por el conflicto en Oriente Medio mantiene abierta la posibilidad de que el campeonato termine con menos carreras de las previstas, aunque la intención de la Fórmula 1 sigue siendo disputar ambas citas y existe un plan alternativo con Imola.

En el escenario más extremo, si se cancelaran las dos carreras sin sustitución, los 102 puntos que Antonelli tiene ahora de ventaja ya serían suficientes para asegurar matemáticamente la corona. Sería una manera bastante extraña de convertirse en campeón, incluso sin saber todavía que había disputado su última carrera con el título en juego. Aunque, evidentemente, lo deseable es que todo se resuelva sobre el asfalto y con el calendario completo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Un Mundial cada vez más cerca, incluso con un Mercedes que plantea dudas

Pero el tercer puesto de Singapur también deja otro motivo para que Antonelli duerma algo más tranquilo. Y es que Mercedes necesitaba una respuesta después del fiasco de Malasia, donde el prometedor paquete de mejoras que debía dar un paso adelante terminó provocando más problemas que soluciones.

En Singapur tampoco hubo milagros. De hecho, el propio italiano reconoció que todavía le cuesta conducir el nuevo monoplaza, cuya ventana de funcionamiento es demasiado estrecha. Sin embargo, después de un fin de semana de trabajo y ajustes, aseguró que por fin empiezan a ver la luz al final del túnel.

No deja de ser curioso que un piloto que está a punto de convertirse en campeón del mundo todavía tenga que preocuparse por encontrar la forma de conducir un coche que, sobre el papel, debería ser mejor que el anterior.

Y motivos para preocuparse tiene. Red Bull ha despertado, Verstappen lleva dos victorias consecutivas y la sensación es que el neerlandés vuelve a tener entre manos un coche capaz de ganar prácticamente en cualquier escenario. Mercedes ya lo considera el equipo a batir y, aunque Antonelli cree que parte de esa diferencia se debe a que todavía no han entendido completamente sus propias mejoras, la amenaza está ahí.

Pero quizá esa sea precisamente la mayor ventaja del italiano. Verstappen necesita seguir ganando para disfrutar del final de temporada. Russell necesita un pequeño milagro para mantener sus aspiraciones. Y Antonelli, aunque evidentemente quiere volver a subir a lo más alto del podio, puede permitirse algún domingo discreto sin que el mundo se le venga encima.

El Mundial también se gana en días grises

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Hasta el propio Verstappen reconoció después de ganar en Singapur que Kimi está demasiado lejos en el campeonato como para pensar seriamente en arrebatarle el título.

Por supuesto, sería un error dar el Mundial por terminado. La Fórmula 1 ha demostrado demasiadas veces que nada está decidido hasta que las matemáticas dictan sentencia, y el joven de Mercedes todavía tiene mucho que aprender. Él mismo admitió que no había conducido especialmente bien durante el fin de semana y que necesitaba mejorar.

Pero hay algo que ya empieza a resultar difícil de discutir: cuando incluso los domingos complicados terminan convirtiéndose en podios y en ventajas todavía mayores sobre tus perseguidores, es que estás haciendo muchas cosas bien.

Quizá dentro de unos años nadie recuerde demasiado la tercera posición de Antonelli en Singapur 2026. No fue una victoria épica, no protagonizó una remontada imposible y tampoco ofreció una de esas exhibiciones que pasan a la historia. Pero puede que precisamente ahí estuviera su mayor mérito: acercarse al título sin necesidad de brillar.

Verstappen se llevó los aplausos, Leclerc terminó segundo y Russell volvió a casa con otra oportunidad perdida. Antonelli, en cambio, se marchó de Singapur con 102 puntos de colchón, una primera bola de partido en Austin y la posibilidad cada vez más real de convertirse, con solo 20 años, en el campeón más joven de la historia.

Si después de todo eso no durmió como un bebé, difícilmente lo hará cuando tenga el trofeo entre las manos.