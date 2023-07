Qué significa la reorganización de Alpine para su equipo de F1

Un doble abandono de Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña ayudó a la resurgente McLaren F1 a alcanzar la quinta posición en el Mundial de Constructores mientras se enfrenta a una batalla cada vez más dura en la reñida zona media de la Fórmula 1.

Las cosas tampoco han sido fáciles fuera de la pista para el equipo con sede en Enstone, ya que ha recibido las críticas de Laurent Rossi en el Gran Premio de Miami por lo que consideró actuaciones "inaceptables" y "de aficionados".

Así que la decisión de trasladar al jefe de motores de Alpine en la Fórmula 1, Bruno Famin, a un puesto de nueva creación como vicepresidente de Alpine Motorsports, a cargo de todas sus actividades de competición, ha levantado inevitablemente algunas dudas. Pero en lugar de ser una reacción instintiva a su rendimiento en el Gran Circo, o algo relacionado con la política, el razonamiento detrás del movimiento es bastante simple.

Rossi se ha dado cuenta de que no puede prestar toda la atención necesaria a los programas de motorsport de Alpine si el fabricante francés quiere alcanzar sus objetivos en el sector del automóvil. Así que al cambiar a Famin a un papel más importante, con el director del equipo de F1 Otmar Szafnauer rindiéndole cuentas a él en lugar de a Rossi, supone que Alpine tiene a alguien capaz de dar tanto al equipo como a sus otras empresas de automovilismo el nivel de enfoque necesario.

En declaraciones a Motorsport.com sobre la nueva estructura, Famin dijo: "El cambio no tiene nada que ver con la situación actual del equipo de F1. Tiene que ver con la marca en sí y con los ambiciosos objetivos que tenemos en términos de desarrollo de la marca, de nuevos productos, coches de calle, y de nuevos territorios".

"Hemos hecho grandes anuncios con nuevos inversores, por ejemplo, y la marca y la empresa se están desarrollando muy bien y muy rápido. Creo que Laurent Rossi se dio cuenta de que tenía que dedicarse más a ese camino, aunque le encanta el automovilismo, y esa es su prioridad".

Desde la perspectiva de Famin, el cambio sólo puede ser positivo para el esfuerzo de la escudería francesa en la F1, ya que simplifica la estructura de informes y garantiza que la empresa tenga a alguien totalmente centrado en mejorar los resultados. "La principal diferencia será que yo me dedicaré por completo a esta función y, por supuesto, será mucho mejor para los proyectos", explicó.

A la pregunta de si cree que Alpine ha sufrido por no tener a alguien que profundice en todos los detalles que ahora son necesarios para tener éxito, Famin respondió: "Por supuesto que cada detalle es muy importante, pero creo que la nueva organización nos ayudará a cumplir los objetivos que tenemos en todos los programas de automovilismo en los que estamos comprometidos".

"Está la F1, por supuesto, pero en Le Mans no desarrollamos un programa de resistencia para luchar en la zona media. Nuestro objetivo es luchar por ganar y por pelear por los títulos lo antes posible. No será mañana en la F1, por supuesto, porque sabemos que es un gran paso. Se trata de la imagen completa, y la idea es que necesitamos tener a alguien 100 por 100 dedicado a todos esos proyectos, incluyendo los jóvenes pilotos, carreras de resistencia y F1. Se trata de trabajar con más eficacia y tener más posibilidades de alcanzar nuestros objetivos".

A través de su papel como director ejecutivo del programa de motores de Viry-Chatillon -que seguirá desempeñando-, Famin ya tiene contacto regular con Szafnauer, y confía plenamente en el trabajo que se está haciendo. Y aunque las críticas de Rossi sugerían descontento con algunos aspectos de la gestión del equipo, Famin cree que las cosas están mejor ahora.

"Todo el equipo se esfuerza al máximo para hacer la mejor carrera posible en cada gran premio", afirma. "La reacción de Laurent fue la que fue. Creo que todo el mundo entendió el mensaje y está dando lo mejor de sí no sólo para que no haya errores, sino para hacer el mejor trabajo posible para dar al piloto el mejor coche".

Una cosa que no va a cambiar, sin embargo, es el plan de 100 carreras para que Alpine sea un aspirante regular a los podios en 2024, que Rossi puso sobre la mesa en 2021.

"No hay razón para cambiar la hoja de ruta", dijo Famin al respecto. "Pero la idea es tener más posibilidades de alcanzar el objetivo. Por supuesto, tenemos cada vez más proyectos en el automovilismo y una enorme ambición para desarrollar la marca. Por eso hemos hecho este cambio en la organización, para tener más posibilidades".

También está claro que no tiene intención de extralimitarse en su implicación en el equipo de F1 e intervenir en áreas que son dominio de Szafnauer. "Cada uno tendrá su papel en la organización. Otmar tiene su papel, yo tendré el mío, supervisando todo. Eso es todo. No me gusta la microgestión".

Su nuevo papel también ayudará a ejecutar las mejoras de infraestructura y desarrollo necesarias para que Alpine alcance el objetivo de las 100 carreras. "Tenemos un proyecto de desarrollo interno tanto para Enstone como para Viry. Tener a alguien plenamente dedicado al proyecto ayudará a impulsar su realización. La idea es ir lo más rápido posible, poder dar nuevos pasos, progresar, y tener el equipo cada vez mejor. La diferencia con respecto a antes es que yo estaré aquí a diario, empujando para que la gente alcance sus objetivos", finalizó.