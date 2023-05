Laurent Rossi dice que en Alpine F1 han escuchado sus críticas

Después de los grandes premios de Australia y Azerbaiyán, en los que Alpine, por diversas razones, había sumado dos ceros consecutivos, Laurent Rossi se mostró muy crítico con el "amateurismo" del equipo y con sus actuaciones, recordando a los directores sus responsabilidades y los objetivos marcados desde Francia.

Tras ello, este pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, el equipo comandado por Otmar Szafnauer logró terminar con sus dos coches en los puntos, con un sorprendente podio de Esteban Ocon y un séptimo puesto de Pierre Gasly. Presente en el Principado para presenciar esta actuación al final de una tensa carrera, el CEO de Alpine, felicitó a su equipo por los esfuerzos realizados en las últimas semanas, en declaraciones a Canal + Francia.

"Ocon hizo el trabajo. Todo el equipo lo hizo, para ser honesto. Tuvimos que adaptarnos a las condiciones cambiantes, a las estrategias un poco erráticas de los demás, también a la lluvia... Así que, obviamente, los pilotos, Esteban y Pierre, hicieron un excelente trabajo porque en Mónaco [importa] aún más el piloto, diría yo. Pero el equipo también estuvo a la altura, así que es bueno, es la culminación de un montón de trabajo duro para lograr este resultado", dijo Rossi.

En cuanto a uno de los pocos puntos negativos de la carrera de Ocon, una primera parada lenta en boxes, Rossi reveló que se había optado por hacer un cambio de neumáticos seguro: "No fue una parada increíble, pero se había dado la orden de hacer una detención 'tranquila'. Aún teníamos margen, la idea era no precipitarse y no cometer errores. Vale, quizá fue demasiado tranquila, pero la superamos", añadió.

Enseguida preguntaron a Rossi por sus declaraciones sobre el equipo, y el riesgo de que su impacto se diluyera por un rendimiento notable en el Principado, pero puntual. Sin embargo, el galo cree que la presión ejercida fue suficiente y que el mensaje se había transmitido bien.

"No, no voy a volver a hacerlo. Mi papel es, de vez en cuando, recordar a la gente que sus ambiciones no están necesariamente donde creen que están, que están más arriba", comentó.

Esteban Ocon

"Tenemos, lo he dicho varias veces, los recursos de un equipo top 4 o top 5, así que tenemos que estar clasificados ahí, sin sufrir, entre comillas. Así que tuve que recordarles a todos sus obligaciones. Y ellos me demostraron que lo entendían y se lo demostraron a sí mismos, en cualquier caso. Sé que son capaces. Ellos también lo saben".

No se trata, sin embargo, de sacar conclusiones precipitadas sobre el nivel del A523 tras el GP de Mónaco. Pero para Rossi, lo más importante está en otra parte a estas alturas de la temporada, y en particular en un punto en el que había hecho hincapié: el aspecto operativo, es decir, la ejecución de las carreras y la maximización del potencial.

"En cualquier caso, [esto es Mónaco, es especial, así que ya veremos en Barcelona dónde estamos. Lo que voy a recordar, sin embargo, es que cuando el equipo hace un buen trabajo operativamente, rinde bien y sumamos puntos; ya sean pocos puntos, como en Miami, o muchos, como aquí, eso es lo que quiero. Como mínimo, quiero que demos una pelea decente y hagamos bien el trabajo".

"Después de eso, el rendimiento intrínseco del coche, [este domingo] es difícil de juzgar. Veremos en España. Y en cualquier caso, tenemos los cimientos adecuados para retomar un rumbo sólido para la temporada y seguir desarrollando el coche", finalizó.