Qué dicen las normas de F1 sobre moverse en frenada y por qué es complicado

Aunque Max Verstappen y Lando Norris acordaron dejar atrás su colisión en la carrera del Gran Premio de Austria 2024, la cuestión de las reglas en la Fórmula 1 sigue siendo un tema candente. Y aunque la opinión está dividida ahora mismo entre los que piensan que necesitamos más reglas para eliminar las dudas y los que creen que deberían quizá "dejarles correr", la situación es una que, en última instancia, nunca tendrá solución perfecta.

A pesar de que la FIA intentó aportar mayor claridad, incluso los documentos que publicaron sobre las normas de carrera admiten que la naturaleza del automovilismo implica que cada incidente debe juzgarse de forma independiente. Por eso, incluso lo que parece ser una directriz clara enviada a los equipos y pilotos que prohíbe moverse al frenar cae en una zona gris.

La federación internacional se esforzó muchos en los dos últimos años para elaborar una serie de reglas de pilotaje que quiere incluir en el Código Deportivo Internacional y aplicar a todas sus categorías. Esas normas se elaboraron tras consultar a los implicados, para asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo a la hora de entender lo que está permitido y lo que no.

Esas directrices aún no están formalmente recogidas en el reglamento, pero ya en febrero se notificó a las escuderías que constituirían la base sobre la que los comisarios tomarían las decisiones sobre posibles infracciones. Se deja claro que los términos se utilizarán como "guía para el proceso de toma de decisiones de los comisarios y no son vinculantes, los comisarios harán uso de su discreción".

Dentro de las directrices, una copia de las cuales Motorsport.com tuvo acceso, hay una referencia específica sobre el movimiento en la frenada.

"Cuando se defiende, no debe haber ningún cambio de dirección por parte del coche que defiende, después de que la fase de desaceleración haya comenzado, excepto para seguir la trazada".

Esa declaración parece ser definitiva y sugeriría que el tipo de movimientos que vimos de Max Verstappen en el Red Bull Ring podría caer a través de lo que no está permitido, porque, como se quejó Lando Norris, parecía moverse en la zona de frenada varias veces. Sin embargo, como se reconoce de forma explícita en el documento, es una tarea imposible imponer una definición tan clara que se aplique a todos los incidentes.

De hecho, en una sección al principio de las directrices como "Notas importantes", se subraya que: "Las carreras son un proceso dinámico. Aunque estas directrices indican posiciones relativas específicas de los coches en varios puntos, los comisarios siempre tendrán en cuenta cómo se desarrolló la situación en su conjunto a la hora de revisar un incidente".

A continuación, se citan algunas de las consideraciones que los comisarios tendrán en cuenta a la hora de determinar quién es el culpable de un incidente y se exponen los factores que se evaluarán a la hora de tomar una decisión.

Los ejemplos que incluyen los documentos son:

¿Cómo llegaron los coches al incidente? [Por ejemplo, frenando tarde o moviéndose al frenar].

¿La maniobra llegó tarde o fue "optimista"?

¿Qué podían ver, saber o anticipar los pilotos de forma razonable?

¿Hubo subviraje/sobreviraje/bloqueo de neumáticos?

¿Alguien colocó/pilotó su coche de forma que contribuyó al incidente?

¿Contribuyó el tipo de curva al incidente? [Por ejemplo, peralte, pianos, vértices].

¿Cuáles eran los neumáticos, la edad de las gomas y el agarre?

Y añadieron: "Esas decisiones suelen ser subjetivas. Los comisarios considerarán cada incidente, con el asesoramiento experto de nuestros comisarios de pilotos, y tomaremos nuestra mejor decisión, pero la definitiva, en ese momento".

En el caso de Max Verstappen, mientras que los comisarios juzgaron claramente que la colisión real entre el neerlandés y Lando Norris en la vuelta 64 fue culpa del vigente campeón, su evaluación es que, teniendo en cuenta todos los elementos mencionados en las directrices, no ocurrió nada inapropiado.

El propio Max Verstappen dijo el domingo por la noche en el Gran Premio de Austria que nunca creyó que cruzara la línea e infringiera las directrices de pilotaje: "Para mí, no fue moverme al frenar, porque cada vez que me movía, no estaba frenando. Desde fuera siempre se ve así, pero creo que sé bastante bien qué hacer en ese tipo de escenarios.

Mientras el neerlandés dijo que él y Lando Norris ya están de acuerdo en el "99%" de las cosas, es poco probable que eso impida que otros pilotos busquen alguna aclaración adicional en la reunión informativa de pilotos que está programada para el viernes por la noche en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Sin embargo, como suele ocurrir en esos casos cuando hay grandes controversias, el revuelo antes de esas reuniones de que habrá algo de angustia sale a escena. La predicción del holandés sobre cómo podría ser ese encuentro fue: "Mucha gente no quiere estar mucho tiempo en la reunión, la mayoría de las veces piensas que va a ser larga y la mayoría de las veces no lo es".

No obstante, a pesar de que las directrices de las Normas de Conducción estarán en el reglamento para el próximo año, Max Verstappen piensa que más normas escritas no son quizá lo correcto: "Creo que ya tenemos demasiadas reglas en general para todo, así que creo que eso solo lo hará más complicado".

