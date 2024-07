Norris cree que Verstappen no necesita disculparse por su accidente

Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1, y señaló que fue "uno de los toques más pequeños", y sintió que el neerlandés no necesitaba disculparse. El contacto en el Red Bull Ring costó a ambos la oportunidad de ganar, ya que El piloto británico dio su visión sobre su accidente con Max Verstappen en el, y señaló que fue "uno de los toques más pequeños", y sintió que el neerlandés no necesitaba disculparse. El contacto en el Red Bull Ring costó a ambos la oportunidad de ganar, ya que Lando Norris terminó fuera de la carrera, y después aseguró que su oponente se movió varias ocasiones en el momento de la frenada.

Una semana después, el inglés se retractó de algunos de sus comentarios fruto de la frustración, y añadió que el vigente campeón del mundo no le debía nada: "Sinceramente, no creo que necesite disculparse, algunas de las cosas que dije con la prensa después de la carrera fueron solo porque estaba frustrado en ese momento. Mucha adrenalina, emociones, y quizá dije algunas cosas en las que no creía, especialmente más tarde esa semana".

"Fue un incidente bastante patético en términos de lo que terminaron nuestras carreras, no era como un contacto más fuerte, quizá uno de los más pequeños que puedes tener, pero con consecuencias terribles para los dos, especialmente para mí", explicó Lando Norris. "Como repaso, una buena carrera, a veces muy cerca del límite, pero hemos hablado de ello, y ambos estamos contentos de volver a competir".

El inglés dijo que los pilotos no necesitaban cambiar demasiado su enfoque en el futuro, aunque señaló que quizá había acciones que ambos podrían haber evitado. Sin embargo, se mostró dispuesto a señalar que la FIA debería estar atenta para volver a aplicar la normativa sobre los movimientos en frenada, ya que indicó que podría crear un incidente aún mayor.

"Es complicado, Max [Verstappen] no va a querer chocar, no va a querer arruinar su propia carrera y sus propias posibilidades", añadió. "Así que creo que hay cosas que tengo que hacer ligeramente diferentes, pero al final no creo que vaya a cambiar demasiado, no creo que deba cambiar mucho. Podríamos haber evitado el accidente, porque hay algo que podría haber hecho, utilizar más el piano, pero hay cosas en ambos lados que estoy seguro de que queríamos hacer mejor, de una manera algo distinta, pero creo que evitar un toque por moverse en la frenada, puede ser un fácilmente un incidente que viene de tal cosa, y creo que eso es algo que debemos cuidar".

"Eso es algo para el futuro y algo que los comisarios deben tener en cuenta, que algo podría salir mal fácilmente, así que creo que hasta cierto punto estás defendiendo, estás siendo agresivo, y eso está bien", comentó. "Y habrá un punto en el que haya un límite, y creo que solo hay que definirlo un poco mejor".

