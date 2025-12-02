OFICIAL: Hadjar a Red Bull en 2026; Lindblad con Lawson en Racing Bulls

Red Bull había prometido revelar este martes su alineación, y no ha fallado... ni sorprendido. Ya es oficial: Isack Hadjar sube al equipo principal junto a Max Verstappen en 2026, y suben a Arvid Lindblad junto a Liam Lawson para Racing Bulls, lo que deja a Yuki Tsunoda sin asiento como titular el próximo año, aunque sí como piloto reserva y de desarrollo.

El segundo asiento de Red Bull Racing ha sido un tema candente desde el año pasado, cuando decidieron no seguir con Sergio Pérez. Subieron a Liam Lawson después de 11 carreras en dos temporadas como sustituto, pero después de solo dos carreras le bajaron al equipo 'B' y subieron a Tsunoda.

Aunque ha habido momentos en los que Tsunoda ha estado más cerca de Verstappen, su rendimiento general no era lo que esperaba Red Bull, sumando 30 puntos en un periodo en el que su compañero ha acumulado 378, más de diez veces más, lo que ha dejado a la escudería en el tercer puesto del campeonato de constructores. Y ahora, sin Honda, Tsunoda pierde su sitio como titular.

En Racing Bulls Isack Hadjar ha dejado grandes momentos como debutante a sus 21 años y lleva 51 puntos, y pese a los altibajos de rendimiento, resultados como el podio de Zandvoort (el mejor puesto de Tsunoda este año es 6º) le colocaron como el favorito para la difícil tarea de ser compañero de Verstappen en 2026. Además, ha pasado a Q3 15 veces en 23 sesiones de clasificación.

Sobre su ascenso, Hadjar declaró: "Estoy muy agradecido a Oracle Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo júnior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome. Este año con Visa Cash App Racing Bulls ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para unirme a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando".

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Laurent Mekies, director de Red Bull, comentó: "En su primera temporada de F1, Isack ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista! 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Bull Ford Powertrains, son tiempos emocionantes y estoy deseando ver qué podemos hacer juntos".

Nuevo piloto en la F1: Arvid Lindblad en Racing Bulls

El ascenso de Hadjar deja un hueco en Racing Bulls, donde Liam Lawson se hizo fuerte con un peor año que Hadjar pero mejor que Tsunoda, con 38 puntos y siete carreras puntuando, por las seis (sin contar al sprint) del japonés. Con 24 años (que cumplirá en febrero) y 35 carreras, será el veterano del equipo 'B' de los de las bebidas energéticas ante el cambio de reglas de 2026.

El debutante en Fórmula 1 con Racing Bulls será el holandés Arvid Lindblad, de 18 años, que lleva tiempo preparándose con varios test de F1 de Red Bull. El ingés, de ascendencia sueca e india, dominó la Fórmula Regional Oceanía con seis victorias, 12 podios y 370 puntos, aunque no ha dejado la mejor imagen su primera temporada en F2 con Campos Racing, donde lleva 121 puntos y es sexto.

Mientras fue compañero de Pepe Martí, Lindblad iba por detrás (le pasó el fin de semana reciente de Qatar, donde el español ya no corrió), pero sus dos victorias en la sprint de Jeda y en la carrera principal de Barcelona.

Arvid Lindblad, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Red Bull ya le había elegido hace tiempo, y de hecho pidieron a la FIA una excepción con su superlicencia para poder subirse a los F1 en los test antes de cumplir los 18 años. A finales de octubre, en la FP1 de México, impresionó a sus jefes.

"Quiero agradecer dar las gracias a todo el VCARB por la oportunidad. Desde que comencé esta aventura a los cinco años, mi objetivo siempre fue estar en la Fórmula 1, así que es un orgullo dar este paso", declaró Lindblad. "Estoy sumamente agradecido al Programa Junior de Red Bull y a mi equipo por su guía, mentoría y confianza; nada de esto habría sido posible sin su apoyo".

"2026 será un gran reto y sé que hay mucho que aprender, pero estoy listo para trabajar en estrecha colaboración con el equipo y estar a la altura. Tengo muchas ganas de empezar; será un año emocionante".

El director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, declaró: "Antes que nada, felicidades a Isack. Ha tenido una temporada realmente excepcional, demostrando una destreza excepcional en la competición y una consistencia que va mucho más allá de su experiencia. Se ha ganado a pulso su ascenso a Red Bull Racing y le deseamos lo mejor en este nuevo y emocionante reto profesional. Estamos orgullosos de haber formado parte de este camino".

"Liam ha demostrado un rendimiento y una profesionalidad impresionantes a lo largo de este año; ha brillado en las condiciones más difíciles y esperamos seguir así en 2026. La rápida progresión de Arvid lo posiciona como uno de los jóvenes talentos más destacados del deporte. Juntos, forman una dupla sólida y dinámica, que encarna la ambición y el espíritu joven de VCARB al entrar en una nueva era transformadora para la Fórmula 1".

Por otro lado, y como informó Motorsport.com, Red Bull trata de alcanzar un acuerdo con Honda para conservar sus motores actuales y poder hacer con Tsunoda pruebas con los monoplazas de estos años en el futuro.

Laurent Mekies, CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing, declaró: "Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos. A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki se ha convertido en un piloto completo, bueno a una vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y una excelente técnica de carrera los domingos. Todos en el deporte coincidirían en que es imposible no apreciar a Yuki; su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de cara al futuro".