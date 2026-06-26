¿Qué desespera a Alonso de las "mejoras ilimitadas" de sus rivales en F1?

Hasta el momento, Aston Martin solo ha puntuado una vez esta temporada, e incluso ese resultado llegó gracias a que Fernando Alonso ganó dos posiciones por las sanciones impuestas a varios pilotos que habían terminado por delante de él en una carrera de Fórmula 1.

Esta tendencia parece estar condenada a mantenerse durante las próximas citas debido a la estrategia del equipo de esperar hasta este verano para introducir un gran paquete de mejoras de una sola vez, en lugar de incorporar nuevas piezas de forma escalonada a medida que están listas. De hecho, es probable que la diferencia aumente todavía más a corto plazo, ya que los equipos rivales siguen encontrando rendimiento mientras Aston Martin permanece prácticamente estancado.

Se entiende que ha habido diferencias de opinión dentro del equipo sobre la estrategia de desarrollo, aunque finalmente se impuso el criterio del socio técnico gerente, Adrian Newey, cuya trayectoria en la Fórmula 1 hace que su opinión tenga un peso especial. Además, dentro del paddock hay quienes se preguntan cómo es posible que algunos equipos introduzcan mejoras de manera constante mientras otros consideran que deben contenerse debido al límite presupuestario.

"No estaba de acuerdo [con retrasar las mejoras hasta el verano]", declaró Alonso a varios medios, entre ellos Motorsport.com, en Austria.

"Pero, al parecer, no hay dinero para traer mejoras, mejoras ilimitadas como hacen los otros equipos. Y resulta sorprendente ver el documento de la FIA cada viernes de gran premio [en el que los equipos deben detallar y explicar todos los cambios visibles realizados en el coche].

"Quizá ellos [los otros equipos] tengan una máquina de hacer dinero en el sótano menos uno de la fábrica..."

A Aston Martin no le falta financiación. El equipo pertenece a un multimillonario y cuenta con el patrocinio de Aramco, uno de los mayores contribuyentes económicos de la Fórmula 1. Sin embargo, como el resto de escuderías, está sujeto al límite presupuestario, que restringe tanto cuánto dinero puede gastar como en qué puede invertirlo.

También existen limitaciones en el desarrollo aerodinámico, aunque estas se aplican mediante una escala variable en función de la clasificación histórica en el campeonato de constructores. Los equipos punteros disponen de menos tiempo de desarrollo que aquellos que han obtenido peores resultados.

Fernando Alonso: "Al parecer, no hay dinero para traer mejoras" en Aston Martin. Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Desde esta temporada, además, los costes logísticos también están incluidos dentro del límite presupuestario, lo que influye en el momento elegido para introducir nuevas piezas. Por ejemplo, tendría que existir una ganancia de rendimiento muy importante para justificar el envío por avión de un elemento de gran tamaño, como un nuevo fondo plano, a un gran premio celebrado al otro lado del mundo.

Las estrategias de desarrollo han ido divergiendo conforme ha avanzado la temporada. Equipos como McLaren, Ferrari y Red Bull han asegurado que introducirán nuevas mejoras tan pronto como estén listas, mientras que otros prefieren esperar por distintos motivos. Williams, por ejemplo, ha explicado que en muchos casos esperará a que determinadas piezas agoten su vida útil antes de sustituirlas por versiones mejoradas.

En el caso de Aston Martin, pronto quedó claro que el AMR26 presenta problemas estructurales que no pueden solucionarse mediante pequeñas actualizaciones intermedias.

"Siempre hay opiniones diferentes y giran en torno a qué pasos puedes dar, cuánto presupuesto tienes disponible y, a partir de ahí, se toma una decisión", explicó en Austria el director de operaciones en pista, Mike Krack.

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"En un equipo es habitual que existan puntos de vista distintos. Pero cuando se toma una decisión, hay que comprometerse al 100%. No al 80% para luego ir a la máquina de café a quejarse.

"Creo que hemos tomado esa decisión y ahora solo nos queda trabajar en esa dirección, aunque sea duro".

Mike Krack: "Cuando tomas una decisión, tienes que comprometerte al 100%". Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Puede haber ciertos paralelismos con el McLaren MP4-18, cuyo diseño estuvo supervisado por Adrian Newey para la temporada 2003. Su debut se retrasó repetidamente y el equipo acabó disputando todo el campeonato con una evolución del MP4-17 del año anterior.

El MP4-18 era excesivamente ambicioso en muchos aspectos, pero Newey consideraba que el problema fundamental era una inestabilidad aerodinámica provocada por una interacción inesperada entre algunos elementos aerodinámicos y el propio chasis. Corregir ese defecto obligaba a rediseñar por completo la parte delantera del monocasco y también los pontones.

También entonces hubo discrepancias internas, lo que llevó a centrar los esfuerzos en hacer el coche más fiable y posponer su estreno hasta la temporada siguiente bajo la denominación MP4-19. Cuando ese monoplaza tampoco rindió al nivel esperado, Newey terminó imponiendo su visión, aunque la magnitud de los cambios necesarios hizo que la gran evolución no llegara hasta el Gran Premio de Bélgica de 2004.

Con este contexto, resulta fácil entender por qué Newey, ahora no solo el máximo responsable técnico de Aston Martin sino también accionista del equipo, está utilizando toda su influencia para apostar por cambios de gran calado que realmente puedan corregir el rumbo del proyecto. El AMR26 está a tres segundos por vuelta del ritmo de cabeza y un nuevo alerón delantero no va a reducir esa diferencia de forma significativa.

"Obviamente lleva tiempo", afirmó Alonso.

"Después de perdernos Barcelona [el shakedown de pretemporada, en el que el AMR26 apenas rodó] y de hacer un primer test muy malo en Bahrein, llegamos a Australia sin saber siquiera si seríamos capaces de terminar la carrera. Esa fue la incómoda realidad que descubrimos allí.

"Creo que se tomó una decisión y pienso que fue la correcta. Para nosotros no cambia nada ganar tres o cuatro décimas en un par de grandes premios y seguir luchando al fondo de la parrilla. Necesitamos algo mucho más grande que eso".