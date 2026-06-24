¿Qué hay detrás de la última "reunión de equipo" de Honda y Aston Martin?

Las dos primeras citas europeas de la temporada 2026 de Fórmula 1 han supuesto una nueva dosis de realidad para Aston Martin y su socio motorista, Honda. Aunque Fernando Alonso logró en Mónaco el primer punto del año para el equipo, el propio piloto asturiano dejó claro inmediatamente después que no había nada que celebrar.

Durante la clasificación en el Principado, los dos Aston Martin ocuparon las dos últimas posiciones de la parrilla, una imagen que volvió a repetirse el fin de semana siguiente en Barcelona. En un circuito tan completo como el catalán, el mejor Aston Martin llegó a quedarse a un segundo del Cadillac más lento en la Q1.

Aquello llevó a Alonso a afirmar en el corralito de prensa que Aston Martin cuenta actualmente con el peor chasis y la peor unidad de potencia de toda la parrilla. Eso deja una enorme cantidad de trabajo por delante tanto en Silverstone como en Sakura, mientras los dos pilotos depositan sus esperanzas en el paquete de mejoras previsto para después del verano, el primer gran conjunto de actualizaciones diseñado bajo la dirección de Adrian Newey.

Sin embargo, los mayores problemas siguen estando relacionados con la unidad de potencia y la caja de cambios. Respecto al motor, Honda reconoce que está lejos del nivel que esperaba alcanzar, aunque el fabricante japonés encuentra motivos para confiar en su anterior etapa en la Fórmula 1, cuando logró transformar un comienzo muy complicado en varios títulos mundiales.

"El inicio de la temporada 2026 ha sido muy desafiante para nosotros. La posición actual no es donde queremos estar", admitió el presidente de HRC, Koji Watanabe, en un mensaje de vídeo especial.

"Sin embargo, en los momentos difíciles nos apoyamos en el espíritu de superación que forma parte del ADN de Honda y HRC. En 2015 también vivimos un comienzo complicado, pero nos hicimos más fuertes porque nunca nos rendimos".

Watanabe se refiere al primer año de Honda en la era híbrida, una campaña especialmente dolorosa junto a McLaren.

Aquella asociación con el equipo de Woking nunca llegó a funcionar realmente. Posteriormente, Honda unió fuerzas con Red Bull en 2018, primero a través de Toro Rosso y un año después con el equipo principal, una alianza que desembocó en múltiples títulos mundiales a partir de 2021.

Ahora Honda espera protagonizar una remontada similar, aunque con una diferencia fundamental: esta vez no tiene intención de cambiar de socio. El fabricante japonés sigue convencido de que puede convertir su ambicioso proyecto junto a Aston Martin en un éxito a largo plazo.

"Nuestra relación con el Aston Martin Aramco Formula 1 Team se fortalece cada día", insistió Watanabe.

Según el dirigente japonés, en Barcelona se dio un nuevo paso adelante en esa dirección. El presidente de HRC estuvo presente personalmente para abordar los problemas actuales y conversar con los miembros del equipo durante la jornada del jueves.

"En el reciente GP de España [Barcelona] celebramos una reunión de equipo que nos brindó una gran oportunidad para comunicarnos abiertamente y reforzar nuestra confianza. También disfruté hablando directamente con muchos integrantes del equipo", confirmó Watanabe.

Motorsport.com ha podido saber que este encuentro, celebrado en el hospitality del equipo, tuvo un carácter informal. Fue la primera reunión de este tipo en un circuito durante la presente temporada y tanto Aston Martin como Honda pretenden repetir iniciativas similares con mayor frecuencia en lo que resta de año, principalmente para acercar a todas las partes implicadas y fomentar el contacto directo con los miembros del equipo.

El ADUO ofrece una vía de escape, pero no una solución inmediata

La lista de tareas pendientes sigue siendo extensa. De hecho, el embajador del equipo, Pedro de la Rosa, reconoció en Mónaco que, por el momento, no se vislumbra la luz al final del túnel.

En lo que respecta a la unidad de potencia Honda, las fuertes vibraciones marcaron el inicio de la temporada. Una vez solucionados esos problemas, el fabricante japonés ha podido centrar progresivamente sus esfuerzos en la manejabilidad del motor, otro aspecto que ha complicado la vida tanto a Alonso como a Lance Stroll durante los últimos meses.

Aunque se han producido avances en esas áreas, la compañía de Sakura continúa arrastrando una importante desventaja en rendimiento puro, especialmente en la parte correspondiente al motor de combustión interna.

El ADUO y las mejoras que Honda podrá introducir gracias a este mecanismo (dos este año y otras dos la próxima temporada) representan una oportunidad para reducir parte de ese déficit, aunque Watanabe reconoció que se trata de una batalla a largo plazo.

Si a ello se suma que la caja de cambios —especialmente las sensaciones en las reducciones de marcha— sigue siendo motivo de preocupación y que, según Alonso, el chasis necesita una mejora drástica, queda claro que los desafíos son múltiples y complejos.

"Pero nunca nos rendiremos, pase lo que pase", aseguró Watanabe. "Entendemos que los resultados obtenidos hasta ahora han sido frustrantes y compartimos ese sentimiento. Sin embargo, creemos que nuestro trabajo duro dará sus frutos y seguiremos empujando hacia adelante".

Lanzamiento del motor Honda