Por qué Honda solo usará una de las dos mejoras de motor que permite el ADUO

La temporada 2026 se está convirtiendo en una auténtica carrera contrarreloj para Aston Martin. En Silverstone saben que el salto que necesitan no llegará únicamente desde el túnel de viento de Adrian Newey y el esperado AMR26B. La otra mitad de la ecuación está en Sakura. Allí, Honda trabaja para rescatar una unidad de potencia que ha nacido lejos del nivel esperado y que se ha convertido en uno de los grandes lastres del equipo británico en el estreno del nuevo reglamento.

Precisamente por eso, el ADUO aparecía como una de las grandes esperanzas. El mecanismo aprobado por la FIA permite a los fabricantes que hayan quedado claramente descolgados introducir hasta dos evoluciones de rendimiento durante la temporada, una excepción al congelado desarrollo de las unidades de potencia de 2026.

Mientras fabricantes como Ferrari o Audi ya han empezado a aprovechar esa ventana de desarrollo, en Aston Martin el plan será mucho más conservador.

Shintaro Orihara, máximo responsable del proyecto de Honda en Fórmula 1, confirmó que la marca japonesa únicamente tiene previsto introducir una evolución del motor y que, salvo un giro inesperado, no habrá una segunda actualización antes de que termine el campeonato.

"Estamos planeando introducir un nuevo motor alrededor del verano. No creo que haya otro paso más este año", explicó.

El ingeniero japonés dejó claro además que nadie debe esperar un cambio radical de prestaciones: "Nuestro objetivo es dar un paso razonable alrededor del verano. Todavía quedan muchas carreras por disputar. No será un pequeño paso, pero tampoco un milagro. Estamos trabajando duro para conseguir una mejora razonable".

Preguntado por el momento exacto en el que llegará esa evolución, Orihara evitó concretar una fecha. "Es difícil decirlo. Quizá antes del parón de verano o quizá después".

Un mensaje que también apunta a 2027

Las palabras de Orihara dibujan una estrategia muy clara. Aunque el reglamento permite dos evoluciones gracias al ADUO, Honda parece haber decidido concentrar sus recursos en un único paquete de mejoras y no seguir desarrollando la unidad de potencia durante el resto del año.

La decisión resulta significativa porque evidencia que el fabricante japonés considera más rentable centrar esfuerzos en el proyecto de 2027 que seguir invirtiendo recursos en un motor que ha arrancado con importantes carencias y cuyo margen para acercarse a la competencia parece limitado.

Para Aston Martin supone un jarro de agua fría, aunque no una sorpresa absoluta. El equipo necesita mejorar prácticamente todos los aspectos de su paquete técnico y el propulsor es solo uno de ellos. La esperanza pasa por que esa evolución prevista para el verano permita aliviar parte de la desventaja actual, mientras Newey intenta transformar el comportamiento del AMR26 con la profunda revisión aerodinámica que prepara el equipo.

Sin embargo, el propio mensaje de Honda invita a rebajar las expectativas: habrá una mejora, sí, pero desde Sakura ya avisan de que no será el milagro que Aston Martin tanto necesita.