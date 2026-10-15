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Qatar y Abu Dhabi no se detienen pese a los nuevos ataques en Arabia Saudí; Imola, en alerta

Los recientes ataques con misiles de los hutíes en Arabia Saudí han vuelto a desestabilizar Oriente Medio. Intentemos analizar cuáles son los escenarios que afectan tanto a MotoGP como a F1.

Franco Nugnes

Editado: 15 oct 2026, 16:59

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Primero: se confirmaron los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. Segundo: Imola sigue con los preparativos del circuito Enzo y Dino Ferrari para que, en su caso, esté listo para acoger la última prueba del mundial de la F1 en 2026.

Sin embargo, tras las garantías que dio Stefano Domenicali en Sepang, con motivo del GP de Bahrein en Malasia, de que los dos últimos grandes premios del calendario cerrarían la temporada 2026, persisten serias dudas debido a la inestabilidad que está surgiendo en toda la región de Oriente Medio.

Los milicianos hutíes, un grupo guerrillero originario del norte de Yemen afín a Irán, tras varias acciones en el Golfo de Ormuz, han reivindicado los recientes ataques con misiles que tuvieron como objetivo Arabia Saudí.

Ansar Allah, el portavoz militar de los rebeldes chiítas, declaró en la cadena de televisión Al Masirah que habían atacado la sede de Aramco en Dhahran, el aeropuerto internacional Rey Khalid y una refinería de Aramco en Riad, asegurando que los ataques en el territorio saudí continuarán en los próximos días contra instalaciones petroleras y aeropuertos.

El balance de estas acciones no está claro, ya que los saudíes lo minimizan, pero parece que las víctimas son muchas más de las que se admiten. Y el clima de inestabilidad empuja a ITA Airways a aplazar las salidas con destino a Riad hasta mínimo el 18 de octubre y a Dubái hasta el 30 de octubre.

Aramco (Arabian American Oil Company), además de ser una de las mayores petroleras del mundo (produce 10 millones de barriles al día) y la principal fuente de financiación para el gobierno saudí, es también patrocinador principal y socio Aston Martin en F1.

No obstante, los organizadores de Qatar y Abu Dhabi aseguran que sus dos carreras se disputarán con normalidad y sin correr riesgos. Pero también está en alerta el circuito Enzo y Dino Ferrari, que ha sido avisado por la FOM de que el 6 de diciembre, como alternativa a Abu Dhabi, podría celebrarse el Gran Premio 'Made in Italy'.

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Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola

Foto de: Franco Nugnes

El compromiso es que la F1 garantice la cobertura de los gastos de organización, incluso si no llegara a celebrarse el segundo Gran Premio de Italia.

Inicialmente, la denominación de la carrera final que se disputaría en Italia podría haber sido "Gran Premio Qatar Airways y de Emilia-Romagna", mientras que ahora es más probable que ACI Italia, con el compromiso del presidente Geronimo La Russa, consiga de nuevo involucrar al Ministerio de Empresas y del "Made in Italy".

A la espera del resultado de las elecciones en Israel del 27 de octubre y de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos del 3 de noviembre, el panorama político debería permanecer estancado y probablemente solo después se aclararán los escenarios reales.

Mientras tanto, Andrea Kimi Antonelli podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo de pilotos, lo que restaría mucho interés al desenlace del campeonato, aunque su "fiesta" en Imola sería la gran culminación de una temporada extraordinaria.

Si bien la F1 puede permitirse unos días más de reflexión a la espera de la decisión definitiva, MotoGP —que debería estar en Losail el 8 de noviembre para el GP de Qatar, la antepenúltima prueba del calendario— debe encontrar respuestas con mayor rapidez. Los pilotos de motociclismo ya han manifestado su rechazo a acudir a Doha.

Algunos fabricantes, por motivos relacionados con los seguros, querrían prohibir no solo la participación en la carrera, sino también sobrevolar las zonas de riesgo. Es evidente que existe un punto muerto en el que nadie quiere dar el primer paso que lleve a la cancelación de las carreras en el Golfo Pérsico.

El temor es que puedan entrar en juego sanciones por una u otra parte. No sería de extrañar, por tanto, que la solución pudiera venir precisamente de MotoGP, que tiene un impacto económico menor que el de la F1, teniendo en cuenta que ambas categorías están controladas por Liberty Media. Al final, ¿quién asumirá el mal trago?

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