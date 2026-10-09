El GP de Qatar sigue en pie, con los pilotos resignados y el Mundial pendiente de la seguridad

El Gran Premio de Qatar, uno de los más icónicos del campeonato del mundo y, desde 2008, el primero y único que se celebra de noche, se vio afectado esta temporada por el conflicto bélico que se vive en la zona, cambiando su ubicación en el calendario de la fecha inicialmente prevista para el 12 de abril, al 8 de noviembre, lo que obligó a mover, una semana más tarde, las carreras de Portimao y Valencia con las que se cerrará la temporada.

Desde el primer momento, MotoGP ha mantenido la nueva fecha fijada y todos los preparativos siguen adelante con la finalidad de que la caravana mundialista se desplace hasta Doha dentro de poco menos de un mes.

Este viernes, en Indonesia, Carlos Ezpeleta, el CEO adjunto de MotoGP y máximo responsable deportivo, mantuvo su posición de llevar adelante el gran premio.

"Sí, obviamente estamos siguiendo la situación muy de cerca. Es decir, seguimos con los planes de ir a Qatar, pero, como es lógico, la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los aficionados son la prioridad absoluta. Así que continuaremos monitoreando la situación", explicó el ejecutivo, al que se le pidió si se había marcado una fecha límite para tomar una decisión.

Carlos Ezpeleta atendió hoy a los medios en Mandalika Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Para ser sincero, todo está ya planificado; siempre pueden surgir imprevistos... recordemos, por ejemplo, el desafortunado suceso de Valencia en 2024: tuvimos que organizar un evento en otro lugar en cuestión de diez días", recordó el cambio de Cheste a Barcelona por la inundaciones vividas en algunas zonas de la comunidad valenciana.

"Siempre pueden ocurrir cosas inesperadas. Por eso creo que debemos colaborar con los equipos y con los promotores para garantizar la seguridad y asegurarnos de que existan planes de contingencia. Pronto va a haber una decisión", dejo la puerta abierta a todo.

Los pilotos aceptan la situación

Motorsport.com preguntó a algunos pilotos el jueves en la previa del GP de Indonesia, su opinión sobre tener que celebrar un gran premio en una zona afectada por un conflicto bélico.

"No quiero expresar opiniones que puedan meterme en problemas", dijo Pecco Bagnaia. "Sin embargo, si nuestra seguridad es realmente una prioridad, entonces hay que considerar cuidadosamente todos los aspectos. En mi opinión, la prueba de Qatar ofrece un fin de semana fantástico. Es quizá el evento más singular del calendario de MotoGP en cuanto al espectáculo. La carrera se disputa de noche, el circuito es excelente y el ambiente es magnífico. Pero, si las condiciones no son las adecuadas, creo que vale la pena esperar a tomar una decisión", añadió el de Ducati.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El francés Fabio Quartararo, que apura sus últimos grandes premios con Yamaha antes de dar el salto a Honda, aseguró que "no me inquieta el hecho de ir a Qatar. La verdad es que va a ser una carrera más, que ya estaba prevista, no es algo que me quite el sueño. Si la Fórmula 1 va, nosotros tendremos que ir", dijo.

"¿Se va o no? yo tengo el billete, pero no sé si vamos a ir", apuntó Alex Márquez. "Pero si va la F1, entonces iremos nosotros, de avanzadilla", dio por sentado el de Gresini. "Yo no he cambiado los planes, desde Malasia tengo previsto viajar a Qatar (se corre la semana siguiente) y estar allí de lunes a domingo, ese era el plan inicial si no cambia".

"No tenemos opción tampoco", comentó Pedro Acosta por su parte después de explicar que no les habían dejado alternativa al nuevo formato de gran premio. "Nos contratan para eso, para ir a correr. Si tiran una bomba esperemos que no caiga cerca", bromeó quitando hierro al asunto. "A mi si el equipo me compra unos billetes para volar allí, tendremos que ir", se resignaba el piloto murciano de KTM.