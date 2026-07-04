La propuesta de Sainz para evitar polémicas en clasificación como la de Austria

El trompo de Max Verstappen y su consiguiente salide de pista por la grava de la curva 9 durante la Q3 en Austria el pasado fin de semana generó un acalorado debate sobre si dirección de carrera tardó demasiado en ordenar a los comisarios que mostraran las dobles banderas amarillas.

A raíz de esto, se desató otra polémica, independiente pero relacionada, en torno a si fue correcto o no que George Russell lograra la pole apenas unos segundos después de que Verstappen chocara contra las barreras.

Cuando Red Bull entonó posteriormente un peculiar 'mea culpa', atribuyendo el trompo a una pérdida de carga aerodinámica trasera pero negándose a dar más detalles sobre qué había pasado, el efecto fue avivar aún más la polémica. En definitiva, los acontecimientos de la Q3 en el Red Bull Ring generaron muchos "debería ser", "habría que" o "podría haber".

Obviamente, ni Verstappen ni Red Bull sacaron ningún provecho del accidente, pero sí hizo que Andrea Kimi Antonelli tuviera que abortar una vuelta que probablemente habría sido suficiente para colocarse en la primera fila de la parrilla. En su lugar, terminó cuarto, perdió los nervios al intentar remontar en la primera vuelta y acabó tercero en una carrera en la que tenía el ritmo para ganar.

Así pues, teniendo en cuenta este y otros incidentes, Carlos Sainz dijo en Silverstone que tiene una propuesta que presentar a sus compañeros y a la FIA para evitar que se repitan casos como el de la Q3 de Austria.

"Tengo una idea muy personal al respecto que aún no se ha debatido en la GPDA y que posiblemente plantearé como propuesta. Creo que este fin de semana, al tratarse de una carrera al sprint, quizá no tengamos una reunión propiamente dicha al respecto, pero creo que deberíamos tenerla, porque al menos para mí está claro que aquella situación debería haber sido motivo de doble bandera amarilla o roja".

"La forma en que George lo gestionó me pareció perfecta dentro de lo que permite el reglamento de la F1, y se mereció esa pole porque aplicó las normas a la perfección. Pero nunca se debería haber permitido terminar esa vuelta en una situación tan peligrosa".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Kym Illman / Getty Images

"Se podría decir que, bueno, si Max hubiera estado en la pole en la primera tanda y luego hubiera provocado ese accidente, una bandera roja y nadie hubiera mejorado su vuelta, sería injusto para George, Kimi y todos los demás, porque el piloto que está en la pole realmente no nos está dejando mejorar el tiempo de vuelta".

"Como suele ocurrir en Mónaco —y me podría haber pasado el año pasado en Bakú, cuando salí desde la pole y fui el primer coche en salir de boxes, y pensé que si chocaba me quedaría en la pole—. Todos lo pensamos y sabemos cómo funciona el reglamento".

"Y por eso creo que cualquiera que provoque una bandera amarilla o roja en la clasificación debería ser penalizado con tres posiciones. Así, al menos, se penaliza al infractor y se desincentiva que se provoque una bandera en ese momento".

"Obviamente, Max se estrelló por un fallo en el alerón trasero o algo por el estilo. Creo que deberíamos encontrar una solución para eso —y esa es mi única idea—: que si provocas una bandera amarilla o roja, deberías recibir algún tipo de penalización".

"Si pisas a fondo pero te pasas de la raya y no dejas que los demás mejoren, estás ganando una posición al impedir que otros lo hagan mejor que tú. Aunque no sea intencionado", añadió el piloto de Williams.

Se trata de una propuesta compleja de analizar, y que en el contexto de Austria se ha visto enturbiada por las circunstancias del accidente de Verstappen. Se entiende que el alerón trasero tardó una fracción de segundo de más en cerrarse, pero las fotografías y las imágenes de TV que mostraban que estaba cerrado cuando comenzó el trompo provocaron un gran revuelo.

Cuando se activa y desactiva la aerodinámica activa, se produce un efecto invisible pero potente en las cargas que se ejercen sobre los neumáticos, sobre todo cuando los alerones se vuelven a cerrar, ya que el flujo de aire tarda unas fracciones de segundo más en restablecerse. Si a esto le sumamos la naturaleza de la la curva 9 —una subida ciega—, la idea de un eje trasero sin carga en esas circunstancias es creíble.

Accidente de Max Verstappen, de Red Bull Racing Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Nadie, salvo los teóricos de la conspiración más descabellados, afirman que Verstappen provocó deliberadamente el accidente. Pero Sainz tiene razón al decir que los pilotos pueden proteger —y de hecho protegen— sus posiciones en la clasificación —no necesariamente la pole— provocando banderas amarillas.

Están los famosos incidentes en Mónaco de Michael Schumacher en la Rascasse en 2006, o la salida de pista de Nico Rosberg en Mirabeau en 2014. Y, como señaló Sainz, Bakú es otro circuito problemático dada la probabilidad de bloquear las ruedas en la curva 1.

De hecho, la facilidad con la que se provocan banderas amarillas en Bakú es lo que ha motivado la política de esperar a evaluar la gravedad de un incidente antes de mostrar las dobles banderas amarillas. Si todos los demás factores se mantienen iguales durante la clasificación, las condiciones para marcar una vuelta rápida son más favorables al final de la sesión, principalmente debido a la evolución de la pista; así es como Russell se llevó la pole en Austria a pesar de levantar el pie en la curva 9. Por tanto, estropear a tus rivales esas últimas vueltas resulta muy tentador. Así pues, existe un amplio consenso entre los pilotos de que las sanciones por provocar banderas amarillas o rojas de forma deliberada podrían ser algo positivo.

La pregunta obvia, entonces, es quién presidiría el proceso de evaluación. Se necesitan datos y experiencia al volante —e incluso así habría un elemento de subjetividad—.

En los últimos años, se ha invitado a expilotos a formar parte del panel de comisarios para mejorar la imparcialidad en la toma de decisiones. Pero incluso así ha habido casos muy sonados en los que se ha puesto en duda su objetividad y experiencia.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

También se podría decir que, muy a menudo, sufrir un accidente en la clasificación tiene su propio castigo. Un choque lo suficientemente grave como para provocar una bandera roja suele implicar un gran trabajo de reparación y una salida desde el pitlane para dicho piloto que sufre el accidente.

"Sin duda, ya se ha hablado de ello antes", afirmó George Russell en Silverstone. "Si alguien provoca una bandera amarilla o roja, en cierto modo debería ser sancionado, porque eso afecta a los demás pilotos o puede hacer que se anule tu vuelta rápida. Lo vemos en otras categorías".

"Pero, por otro lado, la gente también diría que los pilotos no se arriesgan tanto. En la Q3 quieres ver a los pilotos al límite. Nunca quieres que nadie resulte herido, pero sí quieres ver a los pilotos salirse de la pista en algunos momentos y superar los límites. Así que siempre hay pros y contras en ambos sentidos".

Efectivamente, los hay. Si se impusieran sanciones por provocar banderas amarillas o rojas en la clasificación, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que se desatara la primera polémica? Seguramente muy poco...