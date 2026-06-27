Por qué la FIA no sancionó a Russell tras lograr la pole bajo bandera amarilla

George Russell no será investigado por los comisarios de la FIA por haber conseguido la pole en el Gran Premio de Austria completando su última vuelta bajo bandera amarilla al pasar por el lugar del accidente de Max Verstappen, ya que se consideró que el piloto de Mercedes había levantado el pie del acelerador lo suficiente en la curva 9.

El de Red Bull sufrió un accidente en los últimos instantes de la clasificación mientras realizaba su última vuelta desesperado por disputar la pole a los pilotos de Mercedes, ya que se encontraba a poco más de media décima de George Russell tras el Sector 2.

Pero cuando Verstappen sufrió un gran sobreviraje en la rápida curva 9, el cuatro veces campeón hizo un trompo y acabó impactando contra las barreras, lo que puso fin a su intento por conseguir la pole y provocó la aparición de una bandera amarilla local.

Esa bandera amarilla amenazó con arruinar la vuelta de Russell, ya que el de Mercedes pasó por delante de una sola bandera amarilla en el panel luminoso antes de entrar en la curva 9. Russell siguió entonces hacia la meta para marcar el mejor tiempo de vuelta, informando a su ingeniero de que había respetado la bandera amarilla.

"Levanté el pie al entrar en esa curva y perdí mucho tiempo", dijo Russell por la radio.

La posible infracción de la bandera amarilla por parte de Russell fue detectada por la dirección de carrera, pero los comisarios decidieron rápidamente no investigar el incidente.

Tras comparar los datos de su Mercedes en su mejor tiempo anterior, los comisarios se convencieron de que Russell había reducido la velocidad en esa zona en cuestión. Eso fue suficiente para que el británico se librara de la sanción, ya que en ese sector estaba mostrando una sola bandera amarilla en lugar de una doble bandera amarilla.

El artículo B1.8.4 del reglamento deportivo de 2026 dice: "Cualquier piloto que atraviese un sector de control con bandera amarilla deberá reducir su velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Para que los comisarios consideren que dicho piloto ha cumplido estos requisitos, se espera que haya frenado antes y/o haya reducido la velocidad de forma apreciable en el sector de control correspondiente".

Max Verstappen sufrió un accidente en su última vuelta. Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Si hubiera habido una bandera amarilla doble, a Russell no se le habría permitido mejorar su anterior tiempo de vuelta y, de todos modos, se le habría anulado inmediatamente, sin necesidad de investigación alguna.

"Es una bandera amarilla simple y hay que levantar el pie del acelerador durante 100 metros; George pierde una décima y media. Está totalmente justificado, dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, a Sky. "Fue una vuelta increíble y se ve en los datos. Es una mejora enorme en comparación con todas las vueltas anteriores, así que enhorabuena para él. Me alegro mucho por él, por cómo lo ha conseguido".

La acción de Russell sembró la confusión porque su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, sí que abortó su vuelta y regresó a boxes. Pero, según Wolff, el piloto italiano confundió la bandera amarilla simple con una doble y, por lo tanto, abandonó innecesariamente su vuelta rápida.

"Creo que tenía la impresión de que era una doble amarilla", explicó Wolff.

La vuelta de Russell, de 1:06,113, superó a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por más de dos décimas, lo que le valió su segunda pole consecutiva, en su intento por recortar los 50 puntos que le separan del líder del campeonato, Antonelli.