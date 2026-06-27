Red Bull asume la culpa del accidente de Verstappen en la clasificación de Austria

Durante la Q3 de la clasificación del GP de Austria de F1, Max Verstappen perdió el control de su RB22 en la curva 9 del Red Bull Ring después de, según su propio relato, haber sufrido ya un latigazo importante tres curvas antes.

Al hablar con los medios después de la clasificación, al neerlandés le costó explicar él mismo el momento, especialmente porque esos problemas de equilibrio no habían estado presentes durante sus vueltas de clasificación anteriores.

Laurent Mekies ha revelado desde entonces que a Verstappen le faltaba carga aerodinámica trasera en el momento del accidente, lo que hizo que el coche se fuera inmediatamente después de girar, tal y como Verstappen lo describió en el corralito de prensa.

“La dinámica del incidente fue bastante inusual. Perdimos rendimiento aerodinámico en la parte trasera del coche y eso no le dio a Max ninguna oportunidad de salvarlo,” dijo Mekies. “Como equipo asumimos toda la responsabilidad por ello y le pedimos disculpas.”

Red Bull no desea hacer más comentarios sobre la causa exacta en este momento, pero como Mekies se refirió específicamente a una pérdida de rendimiento aerodinámico en la parte trasera del coche, todo parece apuntar a un problema con el alerón trasero.

Max Verstappen, Red Bull Racing crash Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Justo antes de la curva 9 hay una zona de SM (modo recta), donde se despliega la aerodinámica activa. Las fotografías muestran que el alerón trasero se había cerrado de nuevo en el momento del impacto, pero a Verstappen le faltaba carga aerodinámica trasera en el momento en que entró en la curva. Después de que Red Bull identificara la causa, Verstappen también reconoció que no había nada que pudiera haber hecho para evitar el trompo.

“En la T9 hubo una gran pérdida de agarre del tren trasero y el coche hizo un trompo a alta velocidad. Tuve un trompo incontrolable y el volante se bloqueó por completo,” dijo el cuatro veces campeón del mundo.

“Perdimos rendimiento aerodinámico debido a algunos daños en la parte trasera del coche, lo que causó el problema. El coche se salió y la situación estaba fuera de mis manos, por desgracia.”

Verstappen admitió que, incluso sin el accidente, no habría podido luchar por la pole position, pero cree que habría terminado tercero por detrás de ambos pilotos de Mercedes. El neerlandés añadió que los daños en el RB22 son limitados, lo que significa que el accidente no debería tener implicaciones para la carrera del domingo.

Red Bull sigue aprendiendo sobre el importante paquete de mejoras

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aparte del accidente, Red Bull ha afrontado varios desafíos este fin de semana.

El viernes, ambos pilotos se quejaron de un problema en la unidad de potencia en la curva 3 —más concretamente, una pérdida de RPM en el vértice—, aunque Verstappen, al ser preguntado por Motorsport.com, aclaró que el problema ya se ha resuelto.

Además, el equilibrio del coche no estaba donde el equipo quería que estuviera el viernes. Eso mejoró antes de la clasificación, antes de que entraran en vigor las condiciones de parque cerrado, aunque Mekies reconoció que Red Bull todavía está aprendiendo sobre su nuevo paquete de mejoras.

“Con cualquier mejora significativa, nunca se trata simplemente de enchufar y usar. El verdadero desafío es entender el paquete, identificar su ventana óptima de funcionamiento y maximizar su potencial a lo largo del fin de semana.

“Todavía estamos aprendiendo, pero hoy fue un primer paso alentador. El ritmo mejorado que tuvimos demostró el progreso que hemos logrado con el paquete que hemos traído a Austria.”