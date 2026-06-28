Para Verstappen fue "una locura" la tardanza en sacar doble bandera amarilla; la FIA responde

Max Verstappen cree que su accidente en uno de los tramos más rápidos del circuito austriaco debería haber provocado antes la activación de la doble bandera amarilla, aunque la FIA ha explicado que se siguió el procedimiento habitual.

El holandés perdió el control de su coche y la parte trasera del Red Bull se descontroló, lo que provocó un fuerte impacto contra las protecciones.

Aparte del resultado evidente para el propio Verstappen, el accidente también tuvo consecuencias para las últimas vueltas de sus rivales en la clasificación.

El de Red Bull cree que, de no ser por eso, habría terminado tercero por detrás de los dos pilotos de Mercedes, aunque Andrea Kimi Antonelli abortó su vuelta rápida tras el accidente del holandés.

El líder del campeonato dijo que había cometido "un error", ya que esperaba pasar por una doble bandera amarilla. Y Verstappen cree que efectivamente debería haber sido así.

Cuando se le preguntó qué opinaba de que, en un principio, solo se mostrara la bandera amarilla, el cuatro veces campeón del mundo respondió: "Me acabo de enterar de eso ahora mismo. Es una locura".

La FIA ha explicado que se siguió el procedimiento habitual y que, en el momento en que los comisarios vieron que Verstappen perdía el control mientras aún estaba en la pista, se mostró inmediatamente una bandera amarilla.

A continuación, dirección de carrera tarda un tiempo en evaluar la situación y el nivel de peligro —una vez que el coche ha chocado contra la barrera— para determinar si es necesario sacar la doble bandera amarilla o incluso la bandera roja.

Según la FIA, eso es lo que ocurrió también en este caso, entre 15 y 20 segundos después de que se mostrara la primera bandera amarilla. Durante ese intervalo, Russell y Antonelli pasaron por el lugar del accidente, lo que significa que, en ese momento, solo había una bandera amarilla.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

Russell no vio el coche de Verstappen: "Pensé que había seguido"

Como era de esperar, Russell vio la situación de forma diferente a Verstappen. Tras la clasificación, el poleman afirmó que ni siquiera había visto el Red Bull y que, por tanto, supuso que Verstappen había podido continuar.

"Es una curva desde la que se ve bastante bien. Simplemente levanté mucho el pie del acelerador e iba a evaluar la situación en cuanto llegara a la curva, si el coche estaba ahí. Pero como solo había una bandera amarilla, estaba seguro de que no había peligro", dijo.

"Y nada más tomar la curva, ya vi la bandera verde más adelante. De hecho, pensé que el coche había seguido porque no lo vi en ningún lado. Estaba muy lejos de la pista".

"No fue hasta que vi la repetición después cuando me di cuenta de que estaba bien empotrado contra el muro. Me alegré de que prevaleciera el sentido común en ese momento", añadió el piloto británico de Mercedes en la Fórmula 1.

En caso de doble bandera amarilla, a Russell no se le habría permitido mejorar su tiempo y esa vuelta se habría anulado inmediatamente. Sin embargo, según Russell, no había motivo para ello.

"Creo que, en ese caso, la bandera amarilla simple fue la decisión correcta. Porque, como he dicho, una doble amarilla indica peligro inmediato", razonó. "La única razón por la que Verstappen acabó contra el muro tan lejos es porque estaba atacando y perdió el control del coche. Creo que la bandera amarilla simple fue la decisión correcta.

"Creo que hice todo lo correcto para mantener el control en todo momento. Y es una situación muy diferente a la de una doble bandera amarilla", concluyó.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images