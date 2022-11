El fallo en el sistema de Safety Car que destrozó la carrera de Tsunoda

Cargar el reproductor de audio

Tras la polémica generada por el histórico GP de Abu Dhabi 2021, la FIA cambió el procedimiento de Safety Car respecto a los pilotos doblados, pero este domingo en Brasil el japonés Tsunoda sufrió un fallo en el sistema que arruinó su carrera y le hizo terminar último.

En lugar de poder desdoblarse y ponerse a la cola del pelotón como hicieron los otros dos pilotos, Yuki Tsunoda se vio obligado a quedarse entre el grupo de cabeza, teniendo que apartarse para dejar pasar a todos y perdiendo no solo dos posiciones, sino también la posibilidad de atacar con neumáticos nuevos.

En el GP de Abu Dhabi que coronó por primera vez a Verstappen, los aficionados de Hamilton y Mercedes, así como los propios protagonistas, quedaron muy enfadados con la actuación de la FIA. Y es que, durante el Safety Car que salió tras el accidente de Latifi y lo cambió todo en las últimas vueltas, Dirección de Carrera no permitió desdoblarse a todos los pilotos, lo que habría dejado sin tiempo para reanudar la carrera y el mundial habría terminado tras el coche de seguridad.

Allí, permitieron desdoblarse solo a los coches que estaban físicamente en la pista entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, dejando a otros doblados entre el holandés y su más inmediato perseguidor, que en ese momento era Carlos Sainz. Eso permitió una última vuelta con bandera verde donde los dos aspirantes se lo jugaron todo a una carta, que acabó llevándose Verstappen.

Tras los cambios para 2022, el reglamento ahora especifica que "todos" los coches doblados deben pasar al líder y al coche de seguridad para desdoblarse cuando se les permita, mientras que antes la regla se refería a "cualquier" coche.

Además, y tras hablar de un "error humano" (Michael Masi quedó señalado), la FIA dio a Dirección de Carrera un sistema automático para detectar todos los coches doblados y autorizarlos a recuperar vuelta antes de la reanudación.

Este domingo en Interlagos, durante el último coche de seguridad que salió tras el abandono de Lando Norris, había tres pilotos doblados: Tsunoda era 15º, Albon 16º y Latifi 17º. El nipón de AlphaTauri estaba colocado justo detrás del Russell, y su equipo le llamó a boxes para montar neumáticos nuevos, así que físicamente en ese movimiento adelantó al líder mientras se metía en el pitlane.

Sin embargo, seguía doblado, y de hecho se reincorporó a pista sexto en la fila de coches, por detrás de George Russell, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Sergio Pérez y Carlos Sainz, pero por delante de Nicholas Latifi. Pero el sistema automático, desde el momento en el que Tsunoda estuvo por delante de Russell (metiéndose a boxes), dejó de contar con él como doblado, y no le autorizó a desdoblarse.

De hecho, al anunciar el mensaje que autorizaba a todos los doblados a recuperar vuelta, solo se mostró a Latifi y Albon, que pasaron a estar en la misma vuelta que los líderes. Tsunoda iba a hacer lo propio cuando su ingeniero le dijo por radio: "Puedes pasar... espera, espera". Ya había adelantado a Sainz cuando, tras escuchar esa duda por radio, el piloto preguntó si podía seguir o no, y su ingeniero le contestó: "Negativo, no adelantes". Un muy sorprendido Tsunoda dijo "¿Qué cojo****, qué hacemos?". Finalmente, recibió un último mensaje: "Mantén tu posición, Yuki, no adelantes".

Ahí, Tsunoda devolvió posición a Sainz, y cuando se reanudó la carrera, seperaba a los cuatro primeros pilotos del resto de la parrilla, de los perseguidores liderados por Valtteri Bottas y Charles Leclerc. Para no interferir en la lucha, cuando se relanzó la prueba, se apartó a la izquierda de la pista, dejando pasar a todo el pelotón. Ahí cayó a la última (17ª) plaza y pasó a ser el único piloto doblado.

Lo que perdió Tsunoda con el error no solo fue la posición con los Williams, sino también la oportunidad de luchar, con neumáticos nuevos, con otros coches más lentos por delante en las últimas vueltas.

La FIA explica lo ocurrido con Tsunoda en Brasil 2022

En un comunicado de la FIA, por un lado el organismo rector defiende que todo funcionó correctamente en el sistema, pero por otro admite que ese formato automático detectó mal la situación. E insisten en que no hubo error.

"El coche 22 fue el primero en cruzar la primera línea de coche de seguridad tras salir el coche de seguridad. En la siguiente vuelta, por lo tanto, se convirtió en el primer monoplaza en cruzar la línea SC1 por segunda vez, lo que normalmente activaría los sistemas para indicar que podría recuperar vuelta".

"Sin embargo, en ese momento entró al pitlane y pudo ir más rápido que el tren de coches detrás del Safety Car. Al hacerlo, al cruzar la línea de control en el pitlane, se desdobló".

"Cuando se reincorporó a la pista, los sistemas indicaron correctamente que estaba nuevamente doblado. Sin embargo, como ya se había desdoblado una vez, el sistema no le seleccionaba entre los pilotos que podían desdoblarse antes de acabar el período del coche de seguridad".

"Control de carrera verificó que eso era correcto con los tiempos de la propia F1 y confirmaron que solo el coche 6 y el coche 23 podían desdoblarse".

La FIA admitió que la situación se revisaría y que podría abordarse en el futuro: "Si bien este es un escenario muy inusual, no hubo errores de sistema o de procedimiento, es uno de esos escenarios impredecibles que pueden ocurrir, y no hay cambios inmediatos que deban implementarse. Pero esto, por supuesto, se discutirá en los futuros Comités Asesores Deportivos como parte de los procedimientos de revisión habituales".

Al acabar la carrera, Tsunoda comentó a Motorsport.com: "Me dijeron que me mantuviera ahí, no sé por qué. ¡Probablemente la FIA creía que estaba peleando contra quinto o algo así!". Su jefe Franz Tost, visiblemente frustrado, se negó a comentar lo sucedido.