La primera victoria de James Hunt en F1 por él mismo (Holanda 1975)

Entrevista hecha por Dan Knutson, y publicada primero en Autosport magazine, 24/31 Diciembre 1992. Narrada por el propio James Hunt.

Carrera: GP de Holanda de 1975, Zandvoort

Monoplaza: Hesketh 308 Ford Cosworth

"Varios momentos me vienen a la mente como candidatos para definir la carrera de mi vida, mi favorita. Por ejemplo, una de ellas es mi victoria en Brands Hatch en 1976, aunque Ferrari me la quitó por maniobras políticas.

Probablemente fue la carrera más emotiva debido al drama cuando la multitud comenzó a tirar las latas a la pista en forma de protesta cuando se amenazó con que no se me permitiría reiniciar la carrera.

Pero en Watkins Glen en 1973, Ronnie Peterson y yo nos alejamos del resto de los competidores, aunque nunca logré encontrar el camino para adelantarle. Fue el comienzo de una historia de amor con el lugar y el circuito, que era la pista más desafiante y difícil después del Nurburgring.

Estar luchando por el liderato por segunda vez (Silverstone fue la primera) en solo mi séptimo gran premio fue una manera memorable de terminar mi primera temporada en F1.

Tengo una gran estima por mi victoria de 1976 en Watkins Glen. Me llevó más de 50 vueltas adelantar a Jody Scheckter (lo que luego tuve que hacer nuevamente después de quedar acorralado por un coche doblado). Tenía que ser muy paciente, porque era un circuito muy difícil para pasar con dos coches iguales. Ganar fue crucial para mantener vivas mis esperanzas de título.

Jody Scheckter, Tyrrell 007 leads at the start Photo by: Sutton Images James Hunt, Hesketh 308 Photo by: Motorsport Images

Pero la carrera más importante para mí fue en el GP de Holanda de 1975 con Hesketh: mi primera victoria en un gran premio y la única del equipo Hesketh. Eso era muy especial porque Hesketh Racing me dio y me enseñó todo en la Fórmula 1, y era donde estaba mi alma. Siempre he sentido que merecían más de una victoria.

Por varias razones fue una carrera importante. Llevaba un camino muy irregular en la F1. Casi no había ganado ninguna carrera, y no tenía experiencia en vencer. Al final de mi trayectoria había ganado muchas más carreras de Fórmula 1 que de todas las demás categorías juntas.

Fui muy estable en la categoría reina, y nunca cometí ningún error, excepto cuando estaba liderando. Pero hasta antes de ese momento había cometido varios errores cuando estaba a la cabeza, sin ninguna presión particular por detrás.

James Hunt leads Niki Lauda Photo by: Motorsport Images Niki Lauda, Ferrari 312T Photo by: Sutton Images

El GP de Holanda de 1975 cambió todo por completo y me curó, de la noche a la mañana, de esa última gran debilidad en mi conducción. Fue una carrera bajo la máxima presión porque Niki Lauda estaba respirándome la nunca con el Ferrari que todo lo conquistaba.

Creo que es justo decir que, desde el comienzo de la temporada europea en adelante, la única vez que a Lauda le ganaron de manera justa, sin tener ningún tipo de problema o drama, fue en esa carrera.

Fue una carrera con pista húmeda y seca. Lo que fue clave la victoria fue que, en carreras pasadas, había observado que los slicks funcionaban mucho mejor en pistas algo mojadas de lo que la gente pensaba y aquellos que cambiaban pronto parecían tener una ventaja.

Había deducido que la forma de decidir el tiempo ideal para la parada en boxes, era en el momento en que empezabas a pensar: "Ahora debería comenzar a planear en cambiar los neumáticos", y entonces ese era el momento de hacerlo, porque mientras estás en boxes, la pista se seca rápidamente, y cuando sales a hacer tu primera vuelta ya está significativamente más seca que cuando entraste, porque 26 coches que circulan con neumáticos de lluvia mueven mucha agua.

Lauda y la mayor parte de la parrilla entraron un poco más tarde que yo. Una vez que estaba a la cabeza lo di todo. Cuando Lauda y Jean-Pierre Jarier calentaron sus gomas y se acostumbraron a las condiciones de la pista, yo tenía una ventaja de 10 segundos. A partir de entonces, me alcanzaron lentamente porque el Hesketh no era un monoplaza completamente competitivo.

James Hunt, Hesketh 308 Ford Photo by: Motorsport Images James Hunt, Hesketh, 1st position, Niki Lauda, Ferrari, 2nd position and Clay Regazzoni, Ferrari, 3rd position, on the podium Photo by: Motorsport Images

Lauda finalmente pasó a Jarier, quien trompeó un par de vueltas más tarde con un problema, pero en el último tercio de la carrera tuve que alejarme de Niki. Por suerte para mí, el Ferrari no era mucho más rápido en la recta. En ese momento tenía significativamente más potencia que el motor Cosworth, pero Niki rodaba con un poco más de ala que yo.

Proteger mi liderato en el punto de adelantamiento al final de la recta fue particularmente importante. Al concentrarme sobre la recta y poner todo mi esfuerzo en la curva, que era a derechas y muy rápida, me permitió alejarme lo suficiente para llegar con el morro del coche por delante al final de la recta.

Así, la carrera se desarrolló en un punto muerto mientras no cometiera un error, y ese fue el momento definitivo de mi entrenamiento como piloto de F1. Aquello me permitió ganar el campeonato de 1976, en mi primera y única oportunidad en un coche competitivo, bajo la máxima presión.