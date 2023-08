La primera victoria de Verstappen en F1 contada por su ingeniero

El Circuit de Barcelona-Catalunya es un lugar mágico para Max Verstappen, puesto que el neerlandés se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de Fórmula 1. Lo hizo con tan solo 18 años, 7 meses y 15 días, superando así con bastante superioridad la marca de Sebastian Vettel, y si eso ya impresiona, más lo hace cuando se trataba de su primera vez a bordo de uno de los monoplazas de Red Bull.

Era un coche nuevo para el holandés, que escribió con letras de oro su nombre en los registros del Gran Circo, aunque no fue el único que lo celebró a lo grande el 15 de mayo de 2016 en el Gran Premio de España. Blake Hinsey era uno de los ingenieros de la escudería de Milton Keynes, y gracias a la actuación de su piloto, también se hizo con la que fue su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo.

A través de una grabación en la que habla directamente con su público, narró cómo fue toda esa alocada semana en la que los de las bebidas energéticas degradaron a Daniil Kvyat a Toro Rosso después de una serie de infortunios en las citas anteriores: "Gané mi primera carrera en la Fórmula 1 con Max Verstappen, y así fue".

"Era mi quinto año como ingeniero de rendimiento en el circuito, estaba trabajando para Red Bull Racing, y el domingo posterior al Gran Premio de Rusia 2016 recibí una llamada de mi jefe para tener una rápida reunión, así que pensaba que estaba en problemas, pero no", comentó en su cuenta de TikTok. "La reunión era para anunciarnos que Max [Verstappen] y Daniil [Kvyat] se intercambiarían los coches para el resto de la temporada. Max estaría en la fábrica al día siguiente para empezar con la preparación del Gran Premio de España, y en una semana, todo iba bastante tranquilo, pero nadie estaba listo para lo que acabaría pasando".

"Los Red Bull empezaron detrás de los dos Mercedes, que estaban en la primera línea, y en la primera vuelta, en la cuarta curva, Hamilton y Rosberg decidieron irse en unas pequeñas vacaciones a la playa [en referencia a su accidente], pero no había tiempo para celebrarlo todavía", continuó Hinsey. "Después de la ronda de paradas en boxes, Max lideraba la carrera, aunque tenía que resistir ante un agresivo Kimi Raikkonen".

En ese momento, el silencio era el protagonista en Red Bull, esperando a que Max Verstappen completara la gesta: "Si lo podía hacer, se convertiría en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1. A lo largo de las últimas vueltas de la carrera, ninguno de los ingenieros decía algo por la radio, pero todos sabían lo que iba a suceder, Max cruzó la meta y todo el garaje y el muro estalló".

Además de la narración del ingeniero que también estuvo trabajando con Force India, el neerlandés también contó cómo fue: "Tenía 17 cuando hice mi primera carrera y para ese momento ni siquiera tenía carnet de conducir. Estás pilotando para Red Bull, así que te preparas, después viajas a Barcelona, con un coche completamente nuevo para mí, todo nuevo".

"Inmediatamente, el monoplaza se sentía muy bien al conducirlo, así que eso era algo adicional, pero fue un gran shock ver a los dos Mercedes chocando entre ellos, y de repente estaba segundo. En el peor de los casos, termino cuarto, y en el mejor, hago podio", dijo Max Verstappen. "Las diez o quince última vueltas estaba pilotando sobre hielo, los neumáticos traseros estaban desgastados, fue muy loco, y estaba contando las vueltas para llegar al final, había mucha presión".

"Mi padre estaba muy emocionado durante la carrera, su nariz comenzó a sangrar, y cuando entré en la última chicane, al inicio de la última vuelta, sabía que lo tenía, que Kimi [Raikkonen] no me pasaría, entonces me convertí en el piloto más joven en ganar en la Fórmula 1", concluyó el piloto de Red Bull sobre su victoria en el Gran Premio de España 2016.

