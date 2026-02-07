McLaren F1 ve su mayor margen de mejora en "explotar" la nueva unidad de potencia

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que el shakedown de Barcelona ha demostrado que las mayores mejoras del MCL40 llegarán al aprender a explotar la unidad de potencia, así como la aerodinámica activa introducida este año.

El equipo de Woking afrontó los test en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la idea de que serían su primer contacto real con un nuevo conjunto de reglamentos. Ahora, tras un total de 291 vueltas completadas por sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, el equipo de color papaya cuenta con una base sólida, aunque que deberá desarrollar con rapidez.

Pero Stella no se muestra preocupado por el hecho de que el rendimiento global esté determinado por la rapidez con la que equipos y pilotos puedan entender la "caja de herramientas" de soluciones que ofrecen estas nuevas normativas.

"Han sido tres días muy útiles", dijo en una entrevista dentro del equipo. "Hemos podido recopilar una gran cantidad de datos y empezar a comprender cómo se comporta en realidad en pista la nueva generación de monoplazas, y no únicamente en los simuladores".

El italiano quiso añadir que el coche reaccionó tal y como esperaban y en línea con sus simulaciones. Algo que puede suponer un soplo de aire fresco tras los problemas de correlación sufridos por varios equipos durante la era del efecto suelo.

"Lo que vimos en pista estuvo en línea con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones. Lo que quedó claramente patente es que la curva de aprendizaje es muy pronunciada para todos —tanto para los pilotos como para los equipos—, lo que significa que cada vuelta te enseña algo útil en términos de rendimiento".

Foto de: McLaren

"Al fin y al cabo, era natural esperar un escenario así, teniendo en cuenta que estos coches son totalmente nuevos, de la A a la Z. Sabemos que el MCL40 es un buen punto de partida, pero ahora tenemos que trabajar duro para desarrollarlo y, a través de nuestro conocimiento del coche, mejorar el rendimiento global del paquete, tanto a corto plazo como para definir mejor las líneas de desarrollo durante la temporada".

Y continuó: "Aunque estas son indicaciones muy preliminares, creo que una de las áreas en las que hay un gran margen de mejora es en la explotación de la nueva unidad de potencia y de todas las opciones disponibles para el piloto".

"También hay mucho potencial por extraer en la gestión de la configuración aerodinámica variable, en referencia a la alternancia entre el Modo Curva y el Modo Recta".

"Dicho esto, es evidente que esta generación de monoplazas se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo: hace cuatro años, cuando debutaron los coches de efecto suelo, nos encontrábamos en circunstancias diferentes, ya que la unidad de potencia y los neumáticos eran prácticamente los mismos que el año anterior".