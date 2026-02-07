McLaren ilusiona con el MCL40, pero Stella avisa: "Fue como construir un avión"

En la tierra de nadie que conecta el shakedown de Barcelona, celebrado a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y el primer test oficial que tendrá lugar en Sakhir entre el 11 y el 13 de febrero, McLaren ha hecho balance de su inicio de temporada y del debut en pista del MCL40.

Andrea Stella, team principal del equipo con sede en Woking, ha resumido el trabajo realizado por sus hombres en Montmeló, ofreciendo —siempre con los pies bien en el suelo— algunas indicaciones sobre la correlación entre pista y simulador del MCL40, pero también sobre la satisfacción ligada a las promesas que el monoplaza podría cumplir a lo largo de la temporada.

"En Barcelona conseguimos recopilar una gran cantidad de datos y empezar a entender cómo se comporta realmente en pista la nueva generación de monoplazas, y no solo en los simuladores. Naturalmente, nos habría gustado completar más vueltas, pero incluso las dificultades que nos frenaron en los dos primeros días fueron importantes para ayudarnos a comprender mejor cómo hacer funcionar el coche".

"Éramos muy conscientes de que, al llevar la fase de diseño al límite, llegaríamos a este shakedown con una preparación muy ajustada, pero gracias al trabajo realizado en pista y en Woking conseguimos recuperar casi todo el tiempo perdido: fue un poco como construir un avión mientras ya está en vuelo, pero lo logramos".

"Lo que vimos en pista estuvo en línea con las expectativas y, sobre todo, con las simulaciones. Sabemos que el MCL40 es un buen punto de partida, pero ahora tenemos que trabajar duro para desarrollarlo y, a través del conocimiento del coche, mejorar el rendimiento global del paquete, tanto a corto plazo como para definir mejor las líneas de desarrollo durante la temporada".

McLaren, al igual que el resto de equipos, sabe que tiene margen de mejora en varios frentes. El primero de ellos es la gestión de la unidad de potencia y de las operaciones que el piloto puede llevar a cabo en la activación de algunos sistemas, como la energía a lo largo de la vuelta y su recarga, además de los nuevos modos aerodinámicos que se dividen principalmente entre el destinado a las rectas (con baja carga aerodinámica) y el dedicado a las curvas, donde la carga es mucho mayor.

"Una de las áreas en las que hay un gran margen de mejora es el aprovechamiento de la nueva unidad de potencia y de todas las opciones a disposición del piloto. Además, existe un gran potencial por extraer en la gestión de la configuración aerodinámica variable, en referencia a la alternancia entre el Corner Mode y el Straight Mode".

También este año McLaren debería enfrentarse a los rivales habituales de las últimas temporadas, es decir, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Precisamente esta última parece tener, a día de hoy, cierta ventaja sobre los demás. Según Stella, sin embargo, las relaciones de fuerza entre el inicio y el final de la temporada podrían cambiar de forma significativa.