Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué McLaren pidió a Piastri dejarse pasar por Norris en Austin

Oscar Piastri dejó pasar a Lando Norris al principio de la carrera en Austin, y tenía todo el sentido del mundo para McLaren F1, como demuestra Andrea Stella.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 27 oct 2026, 10:18

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El director del equipo McLaren, Andrea Stella, ha explicado los motivos por los que pidió a Oscar Piastri que dejara pasar a Lando Norris en el Gran Premio de Estados Unidos.

Piastri y Norris coparon la cuarta fila de la parrilla en el Circuito de las Américas, tras no haber podido plantar cara a los Mercedes, Red Bull y Ferrari en la Q3.

Sin embargo, durante las primeras siete vueltas de la carrera, Piastri perdió un segundo por vuelta frente al líder de la carrera, Andrea Kimi Antonelli —exactamente 0,997s de media, sin contar la primera vuelta— y ni siquiera pudo seguir el ritmo de un George Russell en apuros, que se alejaba a un ritmo de dos décimas por vuelta.

Norris se quejó por radio de que su compañero de equipo le estaba frenando; McLaren pidió al australiano que dejara pasar a su compañero, cosa que hizo en la curva 1 de la vuelta 8. Norris logró entonces abrir una ventaja de cuatro segundos en siete vueltas.

"Habíamos visto durante el fin de semana que Lando era un poco más rápido que Oscar", explicó Andrea Stella. "Este es un circuito en el que Lando destaca y uno de los que, por el contrario, le cuesta un poco más a Oscar".

Más sobre McLaren:

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Este año, especialmente para Oscar, es complicado porque el punto fuerte de Oscar es su capacidad de adaptación; una vez que establece unas referencias, puede mejorar vuelta tras vuelta de forma muy eficaz".

"Pero aquí cada vuelta es diferente, así que estas son las condiciones que suponen un reto para Oscar y, de hecho, son las condiciones en las que Lando utiliza su punto fuerte, que es adaptarse muy bien a las condiciones, especialmente cuando el coche derrapa".

"Así pues, en este contexto, antes de la carrera hablamos de que, si Lando iba detrás de Oscar y este no podía seguir el ritmo de los coches de delante, podríamos darle a Lando una oportunidad para ver si podíamos atacar a los coches de delante, y lo hicimos".

Esto significó mucho para McLaren después de que sus pilotos chocaran en la carrera al sprint de Singapur. "Es una forma de demostrar que, como equipo y junto con los pilotos, nos preocupamos por los intereses del equipo, que siempre ha sido el tema central de nuestras conversaciones", añadió Stella.

"Y, sobre todo después de Singapur, reforzamos lo importante que es que todos juntos ayudemos a McLaren a volver a la posición que queremos ocupar, que es que Oscar y Lando estén en la primera fila en la clasificación, luchando por la victoria, y luego gestionemos la competencia interna", dijo.

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

McLaren optó por una estrategia de una sola parada con el objetivo de plantar cara a los demás equipos punteros el domingo, mientras que el dúo de Ferrari, formado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, junto a Max Verstappen, optaron por hacer dos paradas.

En consecuencia, Norris mantuvo la segunda posición hasta la vuelta 46, antes de ceder el paso a esos tres pilotos; no obstante, logró adelantar a Isack Hadjar y a Russell en su camino hacia el quinto puesto, mientras que Piastri también superó británico para terminar en un respetable séptimo puesto.

"Intentamos utilizar los neumáticos duros, que en los entrenamientos parecían ser más competitivos, y sabíamos que los demás se decantaban por la opción más blanda" dijo Stella. "En cuanto vimos la primera tanda y que ellos tenían algunas dificultades, nos animó pensar que utilizar los duros podría haber sido una buena forma de recortar distancias".

"De hecho, estábamos recortando distancias respecto a los dos Ferrari y a Verstappen en la segunda tanda. En un momento dado, decidimos optar por una sola parada, porque si hubiéramos hecho dos, nos habríamos quedado siempre atrás. La estrategia de una sola parada te da la posibilidad de aprovechar un coche de seguridad, que no llegó. Seguimos esperando una compensación por lo que ocurrió en Madrid; ya llegará", añadió el italiano.

Lando Norris, McLaren

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