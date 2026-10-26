Opinión
Fórmula 1 GP de Estados Unidos
La crisis de McLaren F1 tras Austin se refleja en las cifras
McLaren sigue perdiendo terreno. En las últimas cuatro carreras ha sumado menos de la mitad de los puntos que Red Bull, Ferrari y Mercedes.
Roberto Chinchero
Editado: 26 oct 2026, 17:43
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49 en las últimas cuatro carreras. Es la cifra que mejor refleja la situación actual de McLaren. En ese mismo periodo, Red Bull ha sumado 125, Ferrari 116 y Mercedes 104.
Una comparación implacable para un equipo que, hasta hace unas semanas, parecía suponer una amenaza real para el segundo puesto de Ferrari en el mundial de Constructores y que, tras Austin, está empatado con Red Bull a 355 puntos.
La trayectoria resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el descenso comenzó tras una fase especialmente buena de la temporada. No se trata, por tanto, de un equipo que nunca haya logrado ser competitivo, sino de un proyecto que parece haber ido perdiendo terreno progresivamente frente a sus rivales.
El Gran Premio de Estados Unidos ha confirmado las dificultades de McLaren, pero también ha ofrecido algunas pistas para comprender la naturaleza de los problemas. Andrea Stella no ha negado que el potencial del MCL40 sea superior al mostrado en la clasificación, pero ha reconocido algo ya recurrente: aprovecharlo de forma constante.
McLaren tiene un coche rápido, pero difícil de aprovechar
Lando Norris, McLaren
Foto de: Alex Slitz / Getty Images
"Creo que en carrera hemos visto el potencial que ya pensábamos que teníamos ayer. Lando consideraba que el coche podía aspirar a la segunda posición en la clasificación; quizá fuera un poco exagerado, pero el potencial estaba ahí. El problema es que este año resulta muy difícil aprovecharlo al máximo", dijo Stella.
Probablemente este sea el punto central del análisis. McLaren no parece adolecer de una falta de rendimiento, sino de la dificultad para acceder con regularidad al rango de funcionamiento ideal del monoplaza. Una limitación especialmente evidente en la vuelta rápida de clasificación, cuando es necesario aprovechar cada detalle.
En carrera, la situación mejora, porque los pilotos se ven obligados a dejar un margen para preservar los neumáticos. En Austin, según Stella, el ritmo de McLaren fue comparable al de Ferrari y Red Bull, con Antonelli a un nivel superior.
¿Qué dijo Norris tras la carrera?:
Pero salir desde la cuarta fila supone comprometer gran parte de las posibilidades de obtener un buen resultado, sobre todo cuando los equipos punteros están tan igualados. La estrategia de una sola parada elegida para la recta final fue un intento de salir de una situación en la que, siguiendo las decisiones de los rivales, Lando Norris y Oscar Piastri habrían quedado inevitablemente por detrás de ellos.
"Con dos paradas nos habríamos quedado atrás. Con una, podíamos esperar un coche de seguridad o comprobar hasta dónde podíamos llegar con los neumáticos duros. Sabíamos que sería muy difícil mantener a raya a Verstappen y, sobre todo, a Leclerc".
Una decisión agresiva, por tanto, más dictada por la necesidad de buscar una oportunidad que por la convicción de contar con la mejor estrategia.
Las actualizaciones de McLaren no han terminado
Lando Norris, McLaren
Foto de: Peter Fox / Getty Images
Andrea Stella ha confirmado que el programa de desarrollo continuará en las próximas semanas. En México no se prevén novedades significativas, mientras que llegarán más actualizaciones entre Brasil y Las Vegas. El objetivo declarado es volver a competir de forma constante por el podio y, después, recuperar el nivel para aspirar a la victoria.
Pero el problema de McLaren no se puede resolver únicamente añadiendo rendimiento. El reto consiste en sacar partido al que ya se dispone, sobre todo en la clasificación. Porque un monoplaza que, en teoría, puede luchar por las primeras posiciones, pero que no logra expresar ese potencial cuando importa, acaba inevitablemente pagando un alto precio.
Los 49 puntos obtenidos en las últimas cuatro carreras son una señal de alarma difícil de ignorar. Ferrari y Red Bull han tomado caminos diferentes, pero ambos están obteniendo resultados superiores. Mercedes, a pesar de las dificultades de George Russell, sigue sacando partido del rendimiento de Andrea Kimi Antonelli.
McLaren, por su parte, se ve obligada a ir a la zaga. Y el riesgo ya no es solo perder definitivamente el contacto con Ferrari: es ver comprometida también la posición en la clasificación que, hasta hace unas semanas, parecía a salvo. La velocidad, por sí sola, ya no basta. McLaren debe, sobre todo, recuperar la capacidad de convertirla en puntos.
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