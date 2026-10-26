Opinión

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La crisis de McLaren F1 tras Austin se refleja en las cifras

McLaren sigue perdiendo terreno. En las últimas cuatro carreras ha sumado menos de la mitad de los puntos que Red Bull, Ferrari y Mercedes.

Roberto Chinchero

Editado: 26 oct 2026, 17:43

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

49 en las últimas cuatro carreras. Es la cifra que mejor refleja la situación actual de McLaren. En ese mismo periodo, Red Bull ha sumado 125, Ferrari 116 y Mercedes 104.

Una comparación implacable para un equipo que, hasta hace unas semanas, parecía suponer una amenaza real para el segundo puesto de Ferrari en el mundial de Constructores y que, tras Austin, está empatado con Red Bull a 355 puntos.

La trayectoria resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el descenso comenzó tras una fase especialmente buena de la temporada. No se trata, por tanto, de un equipo que nunca haya logrado ser competitivo, sino de un proyecto que parece haber ido perdiendo terreno progresivamente frente a sus rivales.

El Gran Premio de Estados Unidos ha confirmado las dificultades de McLaren, pero también ha ofrecido algunas pistas para comprender la naturaleza de los problemas. Andrea Stella no ha negado que el potencial del MCL40 sea superior al mostrado en la clasificación, pero ha reconocido algo ya recurrente: aprovecharlo de forma constante.

McLaren tiene un coche rápido, pero difícil de aprovechar

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

"Creo que en carrera hemos visto el potencial que ya pensábamos que teníamos ayer. Lando consideraba que el coche podía aspirar a la segunda posición en la clasificación; quizá fuera un poco exagerado, pero el potencial estaba ahí. El problema es que este año resulta muy difícil aprovecharlo al máximo", dijo Stella.

Probablemente este sea el punto central del análisis. McLaren no parece adolecer de una falta de rendimiento, sino de la dificultad para acceder con regularidad al rango de funcionamiento ideal del monoplaza. Una limitación especialmente evidente en la vuelta rápida de clasificación, cuando es necesario aprovechar cada detalle.

En carrera, la situación mejora, porque los pilotos se ven obligados a dejar un margen para preservar los neumáticos. En Austin, según Stella, el ritmo de McLaren fue comparable al de Ferrari y Red Bull, con Antonelli a un nivel superior.

¿Qué dijo Norris tras la carrera?:

Pero salir desde la cuarta fila supone comprometer gran parte de las posibilidades de obtener un buen resultado, sobre todo cuando los equipos punteros están tan igualados. La estrategia de una sola parada elegida para la recta final fue un intento de salir de una situación en la que, siguiendo las decisiones de los rivales, Lando Norris y Oscar Piastri habrían quedado inevitablemente por detrás de ellos.

"Con dos paradas nos habríamos quedado atrás. Con una, podíamos esperar un coche de seguridad o comprobar hasta dónde podíamos llegar con los neumáticos duros. Sabíamos que sería muy difícil mantener a raya a Verstappen y, sobre todo, a Leclerc".

Una decisión agresiva, por tanto, más dictada por la necesidad de buscar una oportunidad que por la convicción de contar con la mejor estrategia.

Las actualizaciones de McLaren no han terminado

Lando Norris, McLaren

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Andrea Stella ha confirmado que el programa de desarrollo continuará en las próximas semanas. En México no se prevén novedades significativas, mientras que llegarán más actualizaciones entre Brasil y Las Vegas. El objetivo declarado es volver a competir de forma constante por el podio y, después, recuperar el nivel para aspirar a la victoria.

Pero el problema de McLaren no se puede resolver únicamente añadiendo rendimiento. El reto consiste en sacar partido al que ya se dispone, sobre todo en la clasificación. Porque un monoplaza que, en teoría, puede luchar por las primeras posiciones, pero que no logra expresar ese potencial cuando importa, acaba inevitablemente pagando un alto precio.

Los 49 puntos obtenidos en las últimas cuatro carreras son una señal de alarma difícil de ignorar. Ferrari y Red Bull han tomado caminos diferentes, pero ambos están obteniendo resultados superiores. Mercedes, a pesar de las dificultades de George Russell, sigue sacando partido del rendimiento de Andrea Kimi Antonelli.

McLaren, por su parte, se ve obligada a ir a la zaga. Y el riesgo ya no es solo perder definitivamente el contacto con Ferrari: es ver comprometida también la posición en la clasificación que, hasta hace unas semanas, parecía a salvo. La velocidad, por sí sola, ya no basta. McLaren debe, sobre todo, recuperar la capacidad de convertirla en puntos.

Te podría interesar:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Roberto Chinchero





El 'caso Lawson' deja al descubierto las dos caras de Racing Bulls



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



El 'caso Lawson' deja al descubierto las dos caras de Racing Bulls





Ferrari sale de Austin con buenas noticias pese a desaprovechar una oportunidad



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Ferrari sale de Austin con buenas noticias pese a desaprovechar una oportunidad





Horner habla claro sobre el problema del segundo asiento de Red Bull F1



Fórmula 1



Fórmula 1 7 d



Horner habla claro sobre el problema del segundo asiento de Red Bull F1

Más de

Lando Norris





Quién durmió peor tras el GP de Estados Unidos de F1: Lando Norris



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 h



Quién durmió peor tras el GP de Estados Unidos de F1: Lando Norris





Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 h



Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más





Así os contamos la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Así os contamos la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing

Más de

McLaren





Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



18 h



Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"





Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



20 h



Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar





Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



20 h



Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos

Últimas noticias





La crisis de McLaren F1 tras Austin se refleja en las cifras



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 min



La crisis de McLaren F1 tras Austin se refleja en las cifras





Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



38 min



Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º





Honda F1 confirma dos grandes avances: retraso del turbo y gestión de la energía



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Honda F1 confirma dos grandes avances: retraso del turbo y gestión de la energía





El 'caso Lawson' deja al descubierto las dos caras de Racing Bulls



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



El 'caso Lawson' deja al descubierto las dos caras de Racing Bulls

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse