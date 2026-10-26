Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Honda F1 confirma dos grandes avances: retraso del turbo y gestión de la energía

Honda confirma que sus ajustes para reducir el retraso del turbo y optimizar la gestión de energía funcionaron en el GP de EE.UU. 2026 de la F1.

Juanjo Sáez

Editado: 26 oct 2026, 16:28

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Honda se marchó del Gran Premio de Estados Unidos 2026 con algunos motivos para el optimismo en un fin de semana complicado para Aston Martin. El fabricante japonés confirmó que los últimos cambios en la estrategia para el control del problemático retraso del turbo y la gestión de la energía han funcionado según lo previsto.

Shintaro Orihara, representante de Honda en la F1, explicó que la marca había trabajado en una actualización de sus sistemas de control para mejorar el retraso del turbo de su unidad de potencia, tras un desastroso fin de semana en ese sentido en Singapur.

"Después de Singapur, actualizamos parte de nuestra estrategia de control para mejorar el retraso del turbo. Hicimos algunos ajustes durante los entrenamientos previos a esta carrera y, en el gran premio, comprobamos que funcionaba bien, como esperábamos", explicó el japonés.

En este sentido, Honda considera que los datos recogidos en Austin respaldan el trabajo realizado desde Singapur. Sin embargo, se trata de un avance concreto y no de una solución definitiva a todos los problemas de rendimiento.

La respuesta del turbo no fue el único aspecto positivo que destacó Honda tras la carrera estadounidense. El fabricante también trabajó en la optimización de la configuración de gestión de energía, otro elemento clave para extraer el máximo rendimiento del motor.

"También hemos optimizado la configuración de gestión de energía para este fin de semana, que hemos podido confirmar que funcionaba como esperábamos durante la carrera. Así que ese es otro punto positivo", añadió Orihara.

Las palabras de Alonso tras la carrera:

Para Honda, haber validado los ajustes durante un gran premio supone un paso útil en el proceso de desarrollo. Los datos obtenidos en Austin permitirán al fabricante continuar perfeccionando sus sistemas de cara a las próximas carreras.

Pero, pese a las conclusiones positivas relacionadas con el motor, el fin de semana no terminó de la forma que Honda y Aston Martin esperaban. Los daños sufridos en el AMR26 de Fernando Alonso tras un toque de Alex Albon escondieron el verdadero potencial de todo el paquete en Austin, aseguró Orihara.

"Por desgracia, hemos sufrido algunos daños en el coche este fin de semana tras un toque en la primera vuelta. Así que no pudimos llegar a donde queríamos".

No obstante, el responsable de Honda destacó que, desde el punto de vista de la fiabilidad, la carrera transcurrió sin contratiempos importantes.

"En general, este fin de semana, en cuanto a la unidad de potencia, fue una carrera sin problemas. Y pudimos hacer algunas buenas vueltas en la pista", concluyó el máximo responsable de Honda en la Fórmula 1.

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Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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