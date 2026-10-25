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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"

Lando Norris defendió su carrera pese a perder el podio en Austin y señaló las curvas lentas como el gran déficit de McLaren: casi tres décimas por vuelta entre las curvas 12, 13 y 15.

Pol Hermoso

Editado: 25 oct 2026, 23:27

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lando Norris llegó a tener el podio delante, pero acabó pagando el esfuerzo de intentar conseguirlo. Esa fue la lectura del británico tras terminar quinto en el Gran Premio de Estados Unidos: McLaren no tenía velocidad suficiente para batir a sus rivales y él decidió exprimir sus opciones, aunque eso comprometiera el final. Su apuesta necesitaba una ayuda que no llegó a tiempo.

"Estaba teniendo que forzar mucho más de lo que haría en una situación ideal", explicó Norris. Mientras Antonelli controlaba la carrera, el británico intentó sostener su candidatura al podio con una estrategia a una parada frente a las dos de Verstappen y los Ferrari.

"Me di la mejor oportunidad de conseguir un buen resultado, un gran resultado hoy, esperando un coche de seguridad virtual, un safety car o lo que fuera", señaló. Permanecer en la pelea exigía gastar neumáticos y asumir que, sin una neutralización favorable, aquella resistencia podía tener fecha de caducidad.

"Al final de la carrera no lo parecía, porque estaba pagando el precio de intentar conseguir el mejor resultado, especialmente en esa parte intermedia", reconoció. Verstappen le arrebató la segunda posición en la vuelta 47, Leclerc también lo superó y Hamilton terminó relegándolo al quinto puesto.

Norris, sin embargo, separó esa pérdida de posiciones de su valoración del domingo. «La quinta plaza era lo máximo que podíamos conseguir hoy, así que estoy contento. Siento que hice una carrera muy buena y que aproveché al máximo todas las oportunidades que tuvimos. Simplemente, seguíamos sin ser lo bastante rápidos».

Tres curvas que explican el límite de McLaren

El diagnóstico iba más allá de la estrategia. Norris considera que McLaren ha conseguido sacar buenos resultados en carrera, mientras la clasificación sigue siendo una dificultad. Y en Austin identificó un punto especialmente costoso: el comportamiento en las curvas más lentas.

"Aquí ha quedado muy claro que a velocidades muy bajas, en las curvas 12, 13 y 15, perdíamos casi tres décimas por vuelta, en cada vuelta", detalló. "Es una cantidad bastante importante de tiempo que perder de manera tan constante. Tenemos que mejorar en determinadas áreas".

Corregir esa debilidad permitiría afrontar los últimos grandes premios con otras expectativas. "Si podemos hacerlo, sigo teniendo mucha confianza en que podemos conseguir buenos resultados este año", afirmó, aunque admitió que avanzar tanto como desean está resultando complicado.

"Seguiremos trabajando duro. El equipo está haciendo un muy buen trabajo y seguiremos intentando mejorar poco a poco", concluyó. En Austin, Norris exprimió la oportunidad hasta quedarse sin margen. Su mensaje para lo que resta de temporada fue claro: para cambiar el resultado, McLaren necesita darle algo más.

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