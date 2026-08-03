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Nueve carreras en once semanas: un mecánico advierte del riesgo de agotamiento

Calum Nicholas, mecánico de Red Bull desde hace muchos años, advierte del peligro de explotar a los trabajadores de la F1 con un calendario agotador.

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Editado:
Mecánicos de Red Bull en la previa a la carrera sprint

Mecánicos de Red Bull en la previa a la carrera sprint

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si la Fórmula 1 consigue llevar a cabo el calendario de 2026 tal y como está previsto en este momento, la categoría reina se enfrentará a una etapa realmente intensa tras la pausa de verano. Desde el Gran Premio de Azerbaiyán, hay previstas nueve carreras en once semanas hasta la final de la temporada en Abu Dhabi.

El motivo es la decisión de volver a incluir en el calendario el Gran Premio de Bahrein (que se disputará en Malasia) entre las carreras de Bakú y Singapur. De este modo, la F1 solo tendría dos fines de semana libres en todo octubre y noviembre.

"Hay que encontrar un equilibrio", explica Calum Nicholas, mecánico de Red Bull desde hace muchos años, en el podcast Talking Bull, y subraya: "Por un lado, me gustaría ver tantas carreras como sea posible, pero lo digo como alguien que sabe que no está dentro del box realizando el trabajo".

Nicholas sabe por experiencia propia lo agotadora que puede llegar a ser una temporada de F1, sobre todo en la recta final, y explica: "Sobre todo hacia el final de la temporada, no hay que olvidar que el agotamiento es un problema real entre los profesionales".

Son sobre todo las familias las que sufren esta situación

"Está muy bien decir: 'Bueno, ya has tenido tiempo libre a principios de año'. Pero llega un momento en el que la carga de trabajo puede resultar excesiva", advierte, y añade: "Siempre me gusta recordar a la gente que no se trata solo de los que viajan a las carreras".

"Son todas esas personas que se quedan en casa, las familias, las que intentan sobrellevar el día a día y hacen sacrificios para que ellos puedan estar fuera. Por mucho que desee que vuelvan a incluirse en el calendario tantas carreras como sea posible, opino que debemos actuar con un poco de cautela", afirma Nicholas.

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A esto se suma que las nueve carreras mencionadas en once semanas son, sin excepción, carreras en el extranjero. "Por ejemplo, el triplete de Austria, Gran Bretaña y Bélgica es uno de las mejores, porque no hay que viajar muy lejos", explica Nicholas.

"Los vuelos son realmente cortos y eso ayuda. Pero cuando estuvimos en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi fue mucho más agotador", recuerda, y añade: "Es un largo viaje alrededor del mundo y además está el jet lag y todas esas cosas".

"Por eso es importante echar un vistazo al calendario cuando sabemos que hay tantas carreras por delante y planificar todo lo mejor posible para reducir al máximo el estrés de los implicados", insta Nicholas.

Cómo protegen los equipos a sus empleados

"Aquí en Red Bull empezamos en 2025 a dar a los mecánicos la posibilidad de tomarse días libres cada año en algunas carreras. Pueden planificarlo ellos mismos y elegir las carreras de manera que puedan compaginarlo con la familia, los hijos y todas esas cosas".

"Es importante que los equipos sigan gestionándolo así. Para la Fórmula 1 y la forma en que fijamos el calendario, se trata simplemente de planificar los viajes de la forma más eficiente posible, sin tener que dar vueltas constantemente por todo el mundo. Esto supone un gran alivio para todos los implicados", afirma Nicholas.

Aún está por ver si el gigantesco calendario previsto para el final de la temporada podrá llevarse a cabo realmente. Las dos últimas carreras de la temporada, en Qatar y Abu Dhabi, penden de un hilo debido a la guerra en la región. La F1 aún quiere tomarse su tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

"Dada nuestra estructura, nos tomamos todo el tiempo posible para ver cómo evoluciona la situación", declaró recientemente el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, al tiempo que confirmó que, en caso de duda, las dos carreras de Oriente Medio serían sustituidas por una última carrera en Europa.

Esto daría, al menos, un poco más de respiro a los mecánicos y al resto del equipo.

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