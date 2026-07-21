McLaren lleva a Hungría su esperada mejora y probará el alerón trasero "Macarena"

McLaren probará por fin este fin de semana, en el Gran Premio de Hungría, su versión del alerón trasero invertido conocido como "Macarena", al tiempo que estrenará un importante paquete de mejoras con el objetivo de aumentar la competitividad del MCL40.

El equipo de Woking llevaba tiempo señalando la cita de Budapest como la siguiente gran oportunidad para dar un salto de rendimiento con un coche cuyo propio equipo ha reconocido que arrastra un retraso de entre dos y tres meses en el desarrollo aerodinámico respecto a sus principales rivales.

Tras una primera gran actualización introducida entre los fines de semana de Miami y Montreal, además de varias mejoras menores desde entonces, McLaren llevará a Hungría la siguiente evolución del monoplaza de 2026, centrada en un nuevo fondo plano y en "otras piezas aerodinámicas adicionales".

"Este fin de semana llega un paquete de mejoras y, en una temporada tan competida, cada evolución es importante. Será muy positivo recopilar más información sobre el rendimiento de estas piezas durante los entrenamientos libres", explicó Randy Singh, director sénior de competición de McLaren.

"Nuestra intención es maximizar todo lo que tenemos disponible, mantener la inercia positiva antes del parón de verano y colocarnos en la mejor posición posible para afrontar la segunda mitad del campeonato".

McLaren ha intentado reducir la desventaja acumulada en el desarrollo tras la intensa lucha por el título de pilotos en 2025 y el cambio de filosofía aerodinámica para la temporada 2026. Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Al hablar del plan del equipo para aumentar tanto la carga aerodinámica como la eficiencia del coche, Andrea Stella comentó recientemente: "El trabajo de desarrollo en la fábrica ha sido muy intenso durante los últimos meses. Eso dio lugar a las mejoras que introdujimos en Miami. Ahora llegará otro paquete de actualizaciones en Hungría y después del parón habrá uno más".

McLaren comenzó la temporada con un rendimiento razonablemente competitivo, pero no pudo seguir el ritmo del dominante Mercedes, mientras que Ferrari encadenó una serie de mejoras muy efectivas que permitieron tanto a Charles Leclerc como a Lewis Hamilton luchar por victorias. Red Bull también ha dado un importante paso adelante con el RB22.

Por eso, el siguiente paquete de mejoras de McLaren llega en un momento clave.

"Es difícil competir ahora mismo con el nivel de rendimiento que están mostrando Ferrari y Mercedes, pero esperamos que a partir de Hungría empecemos a ver una aceleración en nuestra competitividad", aseguró Stella.

"Ahora tenemos una dirección muy clara en cuanto al desarrollo, pero en algunas áreas del coche hemos necesitado un par de meses para materializarla. En Hungría deberíamos empezar a ver los primeros resultados de este enfoque y, después, esperamos seguir introduciendo cada vez más mejoras durante el resto de la temporada".

Photo by: Roberto Chinchero

McLaren probará el alerón "Macarena" tras los problemas de Austria

McLaren también estrenará su propia versión del alerón trasero "Macarena", después de decidir aplazar su debut previsto inicialmente para el Gran Premio de Austria. Tras ver a Ferrari introducir este concepto durante los test de pretemporada —con un plano principal del alerón trasero que gira 180 grados cuando se activa el Straight Mode—, el equipo británico inició su propio proyecto para desarrollar una solución similar.

La intención inicial era probar el nuevo alerón en la primera sesión de entrenamientos libres de Austria, pero varios problemas detectados en el garaje obligaron al equipo a devolver la pieza a la fábrica para continuar afinando su funcionamiento.

Después de seguir trabajando en su desarrollo, el alerón experimental debutará ahora en los Libres 1 de Hungría, aunque volverá a desmontarse para el resto del fin de semana. McLaren confirmó que el nuevo diseño "no está previsto para introducirse de forma definitiva ni en esta carrera ni en la siguiente, en Países Bajos". Sin embargo, si la prueba en Hungaroring resulta satisfactoria, el alerón trasero invertido podría estrenarse más adelante en circuitos donde la resistencia aerodinámica sea especialmente importante, como Monza o Bakú.

La complicada introducción de este mismo concepto por parte de Red Bull ha puesto de manifiesto los posibles problemas de fiabilidad y seguridad relacionados con el cierre del alerón y la forma en que el flujo de aire vuelve a adherirse a la superficie. Max Verstappen sufrió dos espectaculares trompos en Spielberg y Silverstone, lo que llevó al equipo de Milton Keynes a retirar el diseño para Bélgica. Aun así, Red Bull tiene previsto probar una versión mejorada ya desde Hungría.

En los Libres 1, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, compartirá protagonismo con el piloto reserva Leonardo Fornaroli, que sustituirá a Oscar Piastri para que McLaren cumpla con una de las cuatro sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos. El vigente campeón de Fórmula 2 ya debutó en unos entrenamientos libres de 2026 en el Gran Premio de España, pilotando precisamente el coche de Norris.