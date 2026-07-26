Calendario de la F1 2026: volvería Malasia y la temporada podría acabar en Imola

Por ahora solo es un sueño, pero sabemos que los sueños a veces se hacen realidad. ¿Y si la posible batalla por el título mundial entre Andrea Kimi Antonelli y los Ferrari se pudiese decidir en Italia, en Imola? Hasta la semana pasada, ese escenario parecía imposible, pero en Hungría se ha vuelto a hablar, al menos, del circuito Enzo y Dino Ferrari.

La Fórmula 1 está viviendo su temporada de mayor popularidad (en cada circuito al que llega se bate el récord de asistencia en las gradas), pero los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán complican la elaboración de un calendario que pueda llegar al menos hasta los 22 grandes premios, ya que las citas previstas en Qatar y Abu Dhabi, previstas para cerrar el campeonato, corren un riesgo más que evidente.

Por ello, la FOM está estudiando todas las opciones para encontrar un reemplazos para los últimos dos grandes premios del año, en caso de que se vean obligados a salir de la lista de carreras de 2026. El panorama aún no está claro y, para sorpresa de muchos, podría abrirse una… pequeña puerta también para Imola.

El alcalde Marco Panieri y el director del circuito, Pietro Benvenuti, se encuentran en Hungría y se han reunido con Stefano Domenicali, actual CEO de la F1.

"Como siempre, estamos preparados y disponibles; trabajamos para estarlo siempre y de la mejor manera posible. Que el alcalde y Benvenuti acudan a los grandes premios para mantener abiertos los canales de comunicación no es ninguna novedad. Hay contactos, como siempre. Imola está preparada y presente. Sin embargo, cualquier hipótesis más concreta es, por el momento, más que prematura", estas son las palabras de Marco Panieri recogidas por Motorsport.com.

Pietro Benvenuti y Marco Panieri, alcalde de Imola Foto de: Marco Panieri

Imola nunca ha detenido las obras para garantizar la modernización prevista, no solo del circuito, sino también del territorio, con el fin de facilitar la afluencia de un gran público, como el de la Fórmula 1, el WEC o los grandes conciertos; pero hay otros aspectos que entran en juego: el tiempo en diciembre no será el ideal.

Sin entrar en el fondo de la cuestión de la financiación (si se sigue adelante con la candidatura, es señal de que se puede destinar un presupuesto, quizá reducido con respecto a lo solicitado, para celebrar en 2026 la segunda carrera del campeonato mundial en territorio italiano), también hay problemas de carácter logístico.

Tras el Gran Premio de Italia en Monza, previsto para el 6 de septiembre, la F1 no tendrá más citas en Europa y realizará una gira por el resto del mundo. Esto supone que los equipos tienen la oportunidad de revisar tanto sus motorhome como las instalaciones de boxes que acogen a los ingenieros, ya que en todos los circuitos fuera de Europa hay una serie de instalaciones de alojamiento que sustituyen a las propias de los equipos.

Circuito de Sepang, vista aérea Foto de: Sutton Images

Mientras tanto, de forma sorprendente, ha surgido la candidatura de Malasia, que estaría dispuesta a reincorporarse al circo: el primer ministro Anwar Ibrahim ha dado a conocer que hoy habrá un anuncio. El Gran Premio de Malasia podría celebrarse el 4 de octubre, entre las pruebas de Bakú y Singapur: dicha solución es especialmente bien recibida sobre todo por los equipos debido a la facilidad logística que supone.

En el paddock también se habla de una posible doble carrera en Austin, pero esto, por el momento, no es más que un rumor, mientras que a la prueba de Sepang sólo le falta la oficialidad: en Malasia se han disputado 19 carreras de F1 y el último tuvo lugar en 2017.